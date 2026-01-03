Perú Deportes

Alessandro Milesi regresa al Miami FC del USL Championship después de un rendimiento sostenido en Liga 1

El peruano, de 26 años, tendrá una etapa de un año en el club del ascenso norteamericano. Su desplazamiento responde a una revancha personal. Su última experiencia fue en Cusco FC

Alessandro Milesi asume un retorno
Alessandro Milesi asume un retorno cargado de ilusión. - Crédito: Miami FC

Alessandro Milesi ha completado un largo periodo de adaptación en el fútbol de Perú, con un paso reciente en Cusco FC, que le ha permitido cumplir un sueño: cobrarse la revancha en el exterior. Así las cosas, el polifuncional futbolista ha llegado a un acuerdo para unirse a Miami FC.

El anuncio de la contratación de Milesi se dio a través de un comunicado de prensa del club que disputa la USL Championship, considerada la Segunda División de Estados Unidos. Su compromiso, en principio, será por toda la temporada 2026, aunque no se descarta una prolongación de contrato de acuerdo a sus participaciones.

Alessandro Milesi cerró su última
Alessandro Milesi cerró su última etapa en Perú representando a Cusco FC. - Crédito: Difusión

Para Alessandro el traslado a Miami FC supone un desquite, dado que la última vez que vistió su escudo fue en el 2019 y no dio la talla; ahora tiene sed de triunfo: “Estoy agradecido de estar de vuelta. Tengo muchas ganas de conocer al equipo y darlo toda esta próxima temporada”.

Miami FC nació en 2015 cuando fue anunciado como la 12ª franquicia de la NASL, con la misión de llevar fútbol profesional a Miami bajo la propiedad de Riccardo Silva y Paolo Maldini. El club debutó en 2016 y pronto celebró éxitos en la NASL 2017.

De 26 años, Alessandro Milesi ha jugado por cuatro clubes del medio local, tres de ellos de la Primera División. | VIDEO: YouTube

Tras la desaparición de esa liga, continuó en la NPSL y luego ascendió a la USL Championship en 2020, donde compite actualmente por asentarse entre los líderes. Miami FC, conviene mencionar, también se ha destacado por su fuerte vinculación con la comunidad local y su desarrollo juvenil

Durante ese lapso de tiempo alejado del exterior, Alessandro Milesi gozó de una importante regularidad en la Liga 1 de Perú. Aunque su inicio fue en el ascenso con la Universidad San Martín (2022), pronto dio el salto a la élite afianzándose en Atlético Grau (2023), Alianza Atlético (2024) y Cusco FC (2025).

Alessandro Milesi con camiseta de
Alessandro Milesi con camiseta de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Formación europea

Alessandro Milesi realizó su formación y crecimiento en Italia, con exactitud en el Brescia. Cumplió con cada una de las categorías hasta asomarse al plantel principal. Sin embargo, un llamado de la selección peruana U20 ocasionó un quiebre total con el comando técnico, que al final le buscó salida a otra institución.

Brescia decidió no renovarme al momento del ascenso a la Serie A. También hubo un problema cuando decidí ir al Sudamericano. Ellos estaban en pleno campeonato y me cedieron. Aparte tampoco estaba en una buena relación con el presidente”, mencionó en una entrevista con Migrantes del Balón.

Después de ese roce su siguiente destino fue el Sicula Leonzio de la Serie C y luego apareció en el horizonte el Miami FC, aunque un llamado de la élite de Malta lo hizo armar maletas una vez más a Europa: “Ya no quería más estar en ese ambiente”.

El club que hizo las consultas respectivas para ficharlo fue el Sliema Wanderers. “Lo pensé tres semanas y decidí que era una buena oportunidad. Quizás el campeonato maltés no es conocido, pero para un peruano que quiera llegar a la Serie A o B, estos son los campeonatos que uno tiene que buscar”, cerró Milesi.

