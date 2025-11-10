Perú Deportes

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”

La atacante argentina se erigió como la máxima anotadora en el encuentro liguero y se ubica en la primera posición en la lista de artilleras de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Nicole Pérez es la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

El Coliseo Miguel Grau del Callao fue testigo de una de las actuaciones individuales más destacadas en lo que va de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. En la inobjetable victoria del Club Atenea ante Regatas Lima, la argentina Nicole Pérez se despachó con un rendimiento que la coronó como la deportista más sobresaliente en la pista.

La punta argentina desplegó sus mejores herramientas en ataque para dañar ostensiblemente la resistencia que ofreció el equipo de Chorrillos. La seleccionada nacional de su país concretó 31 unidades, repartidas en 28 por ataque, dos de bloqueo y un ace. La diosa representó una amenaza latente para el bloqueo de Regatas y celebró junto a sus compañeras en el punto final.

“Estoy muy conforme con lo que hicieron con las chicas”, sostuvo Pérez en la tradicional entrevista a pie de cancha con Latina TV. “Necesitábamos esta victoria”, agregó y no fue deliberado, pues en la jornada anterior, las dirigidas por Lorena Góngora demostraron que pelearon de igual a igual ante Universitario, pero el resultado se inclinó para las ‘pumas’.

Nicole Pérez llegó a Atlético Atenea esta temporada procedente del Pays Viennois de Francia.

Superar a la institución más galardonada en el vóley de este país no es una empresa sencilla. Los nervios acompañan en los días previos: “Estuvimos muy ansiosas durante toda esta semana, pero siento que la entrenamos bastante”, concedió. “Es una victoria que la necesitabamos para seguir creciendo”, ratificó la punta de 1.82 m nacida en 2004.

La ex Pays Viennois de Francia subrayó el papel de la entrenadora del equipo y el soporte del plantel para mostrar su mejor versión en la cancha. “Tanto Lorena como las chicas me dan mucha confianza”, expuso la por ahora máxima anotadora en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La ilusión en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las dirigidas por Lorena Góngora terminarán la tercera fecha en la quinta posición de la actual edición de la Liga Peruana de Vóley con seis unidades, producto de sus victorias ante Rebaza Acosta y la más reciente frente a Regatas Lima. Estas victorias consolidan al sexteto de Gongora como un hueso duro de roer y aspirante directo a animar el torneo.

Pérez es consciente del buen andar del plantel de las diosas. “Sentimos que tenemos muy buen equipo para dar más”, añadió. La argentina de 21 años se animó a ponderar la posición mínima que debería alcanzar el equipo al final de esta primera fase: “Creo que podemos entrar dentro de los cinco. Demostramos que podemos más. Agradezco que se nos de”, compartió.

Tabla de posiciones en el inicio de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín están en la cima de la tabla de posiciones, los tres equipos mantienen su invicto. Las blanquiazules ya registran un set perdido debido a su resultado parcial con Olva Latino y eso les permite ser punteras, mientras que las pumas tiene uno y ocupan el segundo lugar y las santas tienen dos quedándose con la tercera casilla.

Tabla de posiciones durante la disputa de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Resultados y programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 8 de noviembre

Kazoku No Perú 0-3 Rebaza Acosta (Finalizado)

Universidad San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)

Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan (Finalizado)

Domingo 9 de noviembre

Deportivo Wanka 0-3 Deportivo Géminis (Finalizado)

Regatas Lima 1-3 Atlético Atenea (Finalizado)

Alianza Lima vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Precio de entradas

Los boletos están disponibles en el portal Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

