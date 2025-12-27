Perú Deportes

Universitario de Deportes asegura la continuidad de Horacio Calcaterra tras acordar su renovación hasta 2026

El santafesino de 36 años estará a disposición del estratega Javier Rabanal en el predio de Campo Mar. El mediocampista buscará ser un suplente de garantías, dejando atrás su mínimo aporte en la campaña del tricampeonato

El idilio entre Horacio Calcaterra y Universitario de Deportes se extiende por una temporada más. El futbolista argentino —nacionalizado peruano— permanecerá en las filas del cuadro estudiantil por todo el 2026. El club lo ha hecho oficial por medio de sus redes sociales. Junto al portero Miguel Vargas, son los dos futbolistas que de momento han renovado su contrato con la ‘U’.

Calca’ perdió protagonismo en el 2025 debido a la llegada de jugadores de categoría al plantel y las lesiones que lo marginaron de los campos de juego. En total, rindió 20 partidos en el últimos curso: solo fue titular en seis. El nacido en Santa Fe hace 36 años registra una asistencia en la última campaña, su producción más baja desde su regreso al conjunto de Odriozola. (2023: 4G, 3A; 2024: 2G, 4A).

El ex Sporting Cristal y Unión Comercio apunta a hacerse un lugar en la consideración del nuevo entrenador, el español Javier Rabanal. El experimentado deportista puede rendir como mediocentro defensivo o interior. En los tres últimos años, principalmente en 2023 y 2024, el aporte de Horacio fue vital para que la ‘U’ instale su reciente hegemonía en el balompié nacional.

Horacio Calcaterra, siempre en la historia de Universitario

De La Florida a Campo Mar. Horacio Calcaterra se sumó a Universitario de Deportes para cumplir su segundo ciclo en el club luego de un exitoso paso por Sporting Cristal, donde sumó a sus vitrinas cuatro títulos nacionales. Su vuelta a la institución ‘merengue’ representó el regreso del club a lo más alto del fútbol peruano.

La institución atravesaba una sequía copera de nueve temporadas y se cerró de una manera espléndida con un nuevo hito en la historia de la institución. La final del 2023 deparó un duelo de envergadura entre la ‘U’ y Alianza Lima. En la ida, ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ igualaron a uno en el Estadio Monumental. La serie se definió en Matute.

Edison Flores adelantó al entonces equipo de Jorge Fossati. En el complemento, el adiestrador uruguayo decidió el ingreso de Calcaterra. El jugador amplió la cuenta y sentenció el partido. El gol quedó inmortalizado por su estética trayectoria en el arco de Ángelo Campos. De la mano —y el botín derecho— de ‘Calca’, Universitario volvió a lo más alto e inició uno de sus ciclos más exitosos con la obtención de su segundo tricampeonato.

El primer refuerzo de Universitario

Universitario de Deportes anunció oficialmente el fichaje del defensor argentino Caín Fara. El futbolista de 31 años llega al equipo ‘crema’ tras su paso por el club Atlanta de su país. Su contrato tiene vigencia por toda la temporada 2026. La directiva busca fortalecer la zaga central con un jugador de gran temperamento y recorrido internacional.

El ‘Faraón’ mide 1.84 metros y destaca por su polifuncionalidad en el campo. Él puede actuar como defensa central por derecha o como lateral en esa misma banda. Su arribo representa la primera incorporación extranjera del club de cara a un año 2026 donde los ojos están puestos sobre el tetracampeonato nacional y la Copa Libertadores.

Las estadísticas del jugador durante el 2025 muestran un rendimiento constante en la Primera Nacional de Argentina. Fara disputó 31 partidos oficiales con la camiseta de Atlanta y acumuló más de 2,600 minutos de juego. En su última campaña registró nueve tarjetas amarillas y una expulsión. No anotó goles ni brindó asistencias, pues su rol es netamente defensivo.

El zaguero posee experiencia previa en torneos importantes de Sudamérica. Logró el título de la liga de Ecuador con Aucas en 2022 y el ascenso con Tigre en 2021. Además, tuvo un breve paso por Emelec y Sol de América de Paraguay. El zaguero rosarino afrontará el reto de mantener la solidez en la defensa del actual tricampeón peruano. Su principal fortaleza reside en la intensidad para el anticipo y la eficacia en los duelos individuales.

