Perú Deportes

Talía Azcárate confesó que fue víctima de machismo en canal de televisión: “Ninguna mujer sabe de fútbol”

La periodista deportivo reveló que vivió un lamentable episodio con un conductor en un programa deportivo: “La sacan a ella o me voy yo”

Guardar

Talía Azcárate reveló que vivió un episodio lamentable en su debut en un reconocido canal de televisión. Una de las referentes del periodismo deportivo en el país relató haber experimentado un caso de machismo dentro del ambiente laboral. Según contó, durante esa primera transmisión, fue objeto de un trato discriminatorio basado en su género, una situación que ella misma calificó como representativa de las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo nacional.

“Mi primer día en un canal, no voy a decir cuál porque es muy fácil de adivinar. Mi primer día en un canal, era mi primer programa y me siento con cuatro panelistas. Y el conductor principal lanza un tema; era postpartido de Alianza Lima. Y ese conductor, con sus argumentos, iba diciendo lo que había analizado del partido. Yo le di la contra en todo, pero no por molestar, sino que realmente yo pensaba distinto. Pero para mí los programas son como el fútbol. O sea, termina de jugar, te vas a tu casa y no pasó nada”, empezó relatando la comentarista en entrevista con el programa ‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro.

Talía Azcárate, primera peruana en
Talía Azcárate, primera peruana en comentar un Mundial. (Instagram)

Talía continuó con la historia y puntualizó que el conductor principal del programa quedó muy molesto, tanto así que se quejó con los dueños del canal.

“Yo lo sentía a él muy fastidiado, me fui a mi casa, y al día siguiente me llama como la gerencia del canal diciendo que querían hablar conmigo, que si podía ir a las oficinas. Dije: ‘¿Qué mal salió, qué pasó?’. Segundo día que me están llamando a las oficinas porque el canal no tiene nada que ver con las oficinas. No puede ser", añadió.

“Ninguna mujer sabe de fútbol”

Talía Azcárate detalló la conversación que tuvo con las altas esferas del canal de televisión y reveló el argumento que dio el periodista principal del programa generando muchas reacciones al respecto.

“Entonces, me siento y yo veía a la persona que me tenía que dar el mensaje como muy incómoda. Le digo: ‘¿Qué pasó?’. Y me dicen: ‘El conductor principal salió del programa y dijo: O la sacan a ella o me voy yo. Yo no estoy dispuesto a trabajar con ninguna mujer, porque ninguna mujer sabe de fútbol’. Esto nunca lo hice público porque en verdad no venía al caso, se conversó con quien se tenía que hablar, pero cuando yo pasé al otro canal, le dije a alguien cerca, le dije a Óscar del Portal: —Mira, habla con él, porque la verdad, si lo hago público con nombre y apellido, como viene la sociedad, además, creo que va a tener un problema importante", apuntó la ‘mujer de prensa’.

Talía Azcárate es periodista deportiva.
Talía Azcárate es periodista deportiva. Foto: Instagram

Además, precisó que se volvió a encontrar con el involucrado y actuó como si nada hubiese pasado.

“A mí no me interesa ser su amiga, nada. Yo voy a ir a trabajar, voy a ir a trabajar y si pienso distinto a él, bueno, que le ponga azúcar y un poco de ganas, porque va a seguir pasando; le voy a tener que dar la contra cuando piense distinto. Y cuando llego, me saluda con abrazos (ríe)“, finalizó.

Temas Relacionados

Talía AzcárateLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará romper su mala racha de 3 años sin títulos e intentará mejorar su campaña internacional en la Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar a Independiente del Valle”

El exfutbolista de la ‘U’ señaló el aporte que podría dar el técnico español al club ‘merengue’ después de su experiencia formando nuevos talentos en Europa y Ecuador

Germán Leguía se ilusiona con

¿Se cayó el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca? La revelación sobre el futuro del ‘Pirata’ y la opción de Sport Boys

Luego de su salida de Alianza Lima, el ‘Pirata’ ha tenido opciones para continuar su carrera en la Liga 1, tanto en el conjunto cajamarquino como en la ‘misilera’. Aquí te contamos el panorama

¿Se cayó el fichaje de

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

El defensor llegó procedente del ascenso argentino para reforzar al vigente tricampeón del fútbol peruano de cara a la próxima edición de la Liga 1 y Copa Libertadores

Caín Fara se convirtió en

Ricardo Gareca sorprende y se lanza como ‘streamer’: Jefferson Farfán será su primer invitado

El ‘Tigre’ tendrá una nueva faceta en el 2026 y entrará al mundo del streaming: conducirá un nuevo programa y tendrá a la ‘Foquita’ en su debut

Ricardo Gareca sorprende y se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala no va al

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar

ONPE descarta el uso del voto digital para las Elecciones 2026

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

Fiscal Sandra Castro se lanza al Senado con el Partido Morado

Congreso promulga ley que elimina el enfoque de género y que representa un retroceso en derechos humanos, según la ONU

ENTRETENIMIENTO

Phillip Butters reemplazará a Beto

Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026

Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto: “Te veo a la salida”

Patricio Parodi dedica mensaje a sus seguidores tras perder ante Los Combatientes en la final de ‘Esto es Guerra’

Laura Bozzo sorprende con beso a modelo argentino a reality ‘El Internado’

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se reencuentran y emocionan a fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’

DEPORTES

Fichajes de Alianza Lima 2026

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar a Independiente del Valle”

¿Se cayó el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca? La revelación sobre el futuro del ‘Pirata’ y la opción de Sport Boys

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

Ricardo Gareca sorprende y se lanza como ‘streamer’: Jefferson Farfán será su primer invitado