Talía Azcárate confesó que fue víctima de machismo en canal de televisión: “Ninguna mujer sabe de fútbol”

Talía Azcárate reveló que vivió un episodio lamentable en su debut en un reconocido canal de televisión. Una de las referentes del periodismo deportivo en el país relató haber experimentado un caso de machismo dentro del ambiente laboral. Según contó, durante esa primera transmisión, fue objeto de un trato discriminatorio basado en su género, una situación que ella misma calificó como representativa de las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo nacional.

“Mi primer día en un canal, no voy a decir cuál porque es muy fácil de adivinar. Mi primer día en un canal, era mi primer programa y me siento con cuatro panelistas. Y el conductor principal lanza un tema; era postpartido de Alianza Lima. Y ese conductor, con sus argumentos, iba diciendo lo que había analizado del partido. Yo le di la contra en todo, pero no por molestar, sino que realmente yo pensaba distinto. Pero para mí los programas son como el fútbol. O sea, termina de jugar, te vas a tu casa y no pasó nada”, empezó relatando la comentarista en entrevista con el programa ‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro.

Talía Azcárate, primera peruana en comentar un Mundial. (Instagram)

Talía continuó con la historia y puntualizó que el conductor principal del programa quedó muy molesto, tanto así que se quejó con los dueños del canal.

“Yo lo sentía a él muy fastidiado, me fui a mi casa, y al día siguiente me llama como la gerencia del canal diciendo que querían hablar conmigo, que si podía ir a las oficinas. Dije: ‘¿Qué mal salió, qué pasó?’. Segundo día que me están llamando a las oficinas porque el canal no tiene nada que ver con las oficinas. No puede ser", añadió.

“Ninguna mujer sabe de fútbol”

Talía Azcárate detalló la conversación que tuvo con las altas esferas del canal de televisión y reveló el argumento que dio el periodista principal del programa generando muchas reacciones al respecto.

“Entonces, me siento y yo veía a la persona que me tenía que dar el mensaje como muy incómoda. Le digo: ‘¿Qué pasó?’. Y me dicen: ‘El conductor principal salió del programa y dijo: O la sacan a ella o me voy yo. Yo no estoy dispuesto a trabajar con ninguna mujer, porque ninguna mujer sabe de fútbol’. Esto nunca lo hice público porque en verdad no venía al caso, se conversó con quien se tenía que hablar, pero cuando yo pasé al otro canal, le dije a alguien cerca, le dije a Óscar del Portal: —Mira, habla con él, porque la verdad, si lo hago público con nombre y apellido, como viene la sociedad, además, creo que va a tener un problema importante", apuntó la ‘mujer de prensa’.

Talía Azcárate es periodista deportiva. Foto: Instagram

Además, precisó que se volvió a encontrar con el involucrado y actuó como si nada hubiese pasado.

“A mí no me interesa ser su amiga, nada. Yo voy a ir a trabajar, voy a ir a trabajar y si pienso distinto a él, bueno, que le ponga azúcar y un poco de ganas, porque va a seguir pasando; le voy a tener que dar la contra cuando piense distinto. Y cuando llego, me saluda con abrazos (ríe)“, finalizó.