FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Alexis Rodas y Matías Almirón se unen a FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

FC Cajamarca ha aprovechado las horas previas a la Nochebuena para anunciar con carácter oficial a sus dos primeras incorporaciones. Aunque muchos seguidores del novel club esperaban la confirmación de la contratación de Hernán Barcos, el área directiva desestimó esa noticia y le dio entrada a la institución a Alexis Rodas y Matías Almirón.

De 28 años, Rodas es un central paraguayo —que empezó como mediocentro de primera línea— que proviene del General Caballero JLM, en cuyas filas apenas disputó 14 partidos con el saldo de un gol en la última temporada. Anteriormente, conviene mencionar, pasó por el modesto 3 de febrero.

Alexis Rodas y Matías Almirón, anunciados. - Crédito: FC Cajamarca

Más conocido en el medio local es Almirón, quien en los últimos dos años vistió las camisetas del Comerciantes Unidos y Sport Boys. Con esa experiencia ganada, el defensor uruguayo aceptó el gran reto de mudarse a un club emergente como FC Cajamarca, que defenderá la categoría en su primera andadura en Liga 1.

Aprovechando ese listado de anuncios, el nuevo inquilino de la élite en Perú dio a conocer la continuidad de Hairo Timaná en el plantel, siendo así el primer futbolista renovado en la institución, aunque con el avance de los días aparecerán otros puntuales que seguirán ese mismo camino.

Histórico momento para un equipo que se fundó en 2023. (Video: X)

FC Cajamarca es un equipo nuevo en la máxima categoría. Logró el ansiado ascenso a la Liga 1 tras una temporada brillante en la Liga 2 2025, coronándose campeón al vencer en la final a Deportivo Moquegua con un marcador global de 3-2 (2-0 en la vuelta) y asegurando su clasificación al circuito principal de Perú.

El bloque dirigido por Juan Carlos Malpica impuso su estilo con presión alta y orden táctico, remontando la serie con goles de Denylson Chávez e Hairo Timaná en la final de vuelta disputada en el Estadio Cristo el Señor ante una entusiasta hinchada cajamarquina.

Hairo Timaná sigue firme. - Crédito: FC Cajamarca

A la espera de Hernán Barcos

Si bien FC Cajamarca se está moviendo como corresponde en distintos mercados, toda la atención por parte de la afición está centrada en el posible arribo de Hernán Barcos, histórico delantero de Alianza Lima que, actualmente, se encuentra con su carta pase en mano revisando opciones para prolongar su trayectoria.

Las expectativas son demasiado grandes a partir de su visita inesperada a la región dos días después del anuncio de su salida de La Victoria. Incluso, de acuerdo a las imágenes captadas por medios locales, sostuvo una reunión privada con el presidente y una conversación con el DT Carlos Silvestri.

El entrañable 'Pirata' comunica su adiós de La Victoria a sus simpatizantes aliancistas. | VIDEO: @barcos

“Hernán Barcos es una excelente persona, hemos podido coincidir y conversar. Es el perfil adecuado que tenemos para encaminar un proyecto. Sabemos que gente de experiencia, que se maneja bien dentro y fuera del campo, es la que se necesita para iniciar bien este proyecto”, declaró Silvestri.

Aunque FC Cajamarca gana enteros para hacerse de los servicios del ‘Pirata’, ha surgido una competencia con Sport Boys, que no baja los brazos y quiere hacer un último intento para acercarse a las pretensiones económicas de HB9.

Hernán Barcos apunta a FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Eso sí, no será fácil establecer una nueva tratativa, teniendo en cuenta que Hernán Barcos está más convencido en moverse al interior del país que al Callao. En cualquier caso, todo dependerá del proyecto más atractivo que se le presente.

En su última temporada con Alianza Lima, el delantero argentino-peruano se apuntó la suma de 15 goles, seis de ellos concretados en escenarios internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Queda para el recuerdo sus dianas a Boca Juniors, Talleres y Gremio.