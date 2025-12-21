Perú Deportes

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del amistoso internacional 2025

El Estadio Félix Torres Castillo Tardío de Chincha será escenario del inusitado duelo entre los representativos de ambos países. Conoce en qué canal y plataforma puedes seguir este envite

Dónde ver Perú vs Bolivia:
Dónde ver Perú vs Bolivia: partido amistoso que se disputará en Chincha con jugadores nacionales agremiados.

Hoy, domingo 21 de diciembre, los seleccionados de Perú y Bolivia medirán fuerzas en un partido de carácter amistoso que no deja de llamar la atención. Los futbolistas peruanos no serán los habituales convocados, pues solo serán parte aquellos deportistas que integren la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

Por lo tanto, el cotejo no es reconocido ni por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni por la FIFA. En ese sentido, el director técnico de ‘la bicolor’ no será Manuel Barreto. Gerardo Ameli estará a cargo del equipo y se hará presente en el banquillo local del Estadio Félix Torres Castillo Tardío de Chincha este domingo 21 de diciembre.

“Lo que más me interesa es acompañar y aportar lo que pueda con mi acompañamiento a los jugadores para aprovechar esta oportunidad que se presenta, y tratar de hacer el mejor papel posible. Lo que piensan los jugadores y la gente que decidió que nosotros estemos, lo que se diga de afuera la verdad que no me incumbe”, declaró el jugador en conferencia de prensa sobre las críticas que recibió por ser designado como seleccionador.

Gerardo Ameli asumió la dirección
Gerardo Ameli asumió la dirección técnica de Perú tan solo por un día. - Crédito: Diego Tasayco

Por otro lado, el comando técnico de Bolivia sí se mantiene. El entrenador de la ‘verde’, Óscar Villegas, ha señalado que este juego será importante para notar el rendimiento de futbolistas emergentes. Cabe recordar que el conjunto del Altiplano enfrentará a Surinam por un pasaje a la ronda final del repechaje por un lugar en la Copa del Mundo del 2026.

“Nos permitirá ver a algunos jóvenes a partir de la negativa de este club, ver opciones y no quedarnos con esta única posibilidad. Vamos a aprovechar estos partidos para que ganen experiencia internacional”, mencionó el DT boliviano de 55 años.

Dónde ver Perú vs Bolivia en Chincha por amistoso internacional 2025

El encuentro de preparación entre los combinados nacionales de Perú y Bolivia se podrá sintonizar en directo por la señal de América TV (canales 4 y 704 HD) a partir de las 15:00 horas. Asimismo, la transmisión llegará a todo el territorio peruano mediante internet a través del servicio de streaming América tvGO.

Gracias a esta cobertura, los aficionados tendrán la oportunidad de observar el desempeño de diversos futbolistas que buscan destacar y ganarse un lugar definitivo en las próximas convocatorias oficiales de la selección peruana.

América TV difundirá este duelo en Chincha. (Video: América TV)

Lista de convocados de la selección peruana para amistoso con Bolivia

  • Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).
  • Defensas: Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jhair Soto (ADT), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes), , Rafael Guzmán (Universitario de Deportes), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).
  • Mediocampistas: Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Jesús Castillo (Alianza Lima), Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes), Piero Magallanes (Sport Huancayo) y Carlos Cabello (ADT).
  • Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Cienciano), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).
La lista de Gerardo Ameli
La lista de Gerardo Ameli de la selección peruana para el amistoso con Bolivia en Chincha. - créditos: SAFAP

Bolivia, con miras al repechaje

El director técnico Óscar Villegas intentará aprovechar este amistoso para darle rodaje a varios futbolistas con miras al repechaje mundialista contra Surinam en marzo del 2026. Este compromiso decisivo se disputará el jueves 26 de marzo de 2026 en la ciudad de Monterrey, México, teniendo como escenario oficial el Estadio BBVA.

En caso de que la selección logre superar esta semifinal, el ganador se medirá ante Irak en la gran final por el boleto a la Copa del Mundo, duelo que se jugaría el martes 31 de marzo en la misma sede mexicana.

Bolivia vs Surinam: fecha de
Bolivia vs Surinam: fecha de la semifinal del repechaje para el Mundial 2026.

