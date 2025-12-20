Perú Deportes

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

La exintegrante de la selección nacional derramó lágrimas al recordar dicho episodio y confesar su ilusión de ser mamá algún día

Carla Rueda es una voleibolista muy recordada por su carisma dentro y fuera de la cancha. La popular ‘Cotito’ fue parte de la selección peruana que participó en dos Mundiales (2006 y 2010) y ahora se desempeña como comentarista deportiva de la Liga Peruana de Vóley formando parte del panel de Latina TV.

La exatacante de Deportivo Géminis siempre se caracterizó por tener una sonrisa dibujada de oreja a oreja. Pero, en una reciente entrevista con el programa radial ‘Contra el tráfico’ de Exitosa, reveló el momento más duro que le tocó pasar en su vida: perder un bebé con apenas 24 años.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó si quería tener una familia. Ella, en seguida, respondió de forma afirmativa. ”Me gustaría enamorarme, me gustaría tener un lindo hogar, tener un compañero de vida“, detalló. A lo que le preguntaron si le gustaría ser madre algún día.

La ‘Cotito’ manifestó que intentó congelar sus óvulos, a pesar de que era muy caro. “Averigué, lo he pensado porque es algo que quiero: ser mamá. Siempre lo he querido y te lo puedo decir abiertamente”, expresó. En ese contexto, compartió su dolorosa anécdota.

A los 24 años perdí un bebé sin saber que estaba embarazada. Fue un hecho que me marcó mucho porque pasé todo ese proceso sola. En ese momento me abracé fuerte y pensé: no lo sabía, me dolió mucho y pedí perdón a ese ser, porque siempre he querido ser mamá. Todo ocurrió de forma natural. Desde entonces, espero que Dios y la vida me den la bendición de, en algún momento, traer niños al mundo. Es algo que deseo, pero hoy en día el tema de los óvulos es complicado", contó.

Además, Rueda se animó a dar un consejo sobre la maternidad: “Hace poco fui a ver ese tema y pasé por una serie de exámenes. Es muy importante para quienes hoy no tienen planes de ser mamás jóvenes y piensan hacerlo más adelante, cuando sea el momento adecuado o por prioridades. Si realmente quieren congelar sus óvulos, deben hacerlo a una edad temprana: 24, 25, 26, 30, pero no dejar pasar más tiempo, porque después es más complicado”.

Su esperanza de ser madre

Carla Rueda manifestó que es complicado ser madre a sus 35 años. “Lo digo por experiencia propia y me cuesta hablar de esto, pero sé que hay muchas chicas que quieren ser mamás. A veces, por esperar o decidir enfocarse en otras cosas, puede que cuando llegue el momento ya sea tarde y no se pueda hacer nada”.

Y compartió su experiencia al tratar de congelar sus óvulos con una edad avanzada: “Intenté hacerlo. Fui a preguntar y me hice los exámenes, pero no tengo muchos folículos, así que es complicado realizar el procedimiento para guardar los óvulos. Eso no me garantiza nada. Por eso le dije a la doctora que no quería pasar por todo ese proceso, ya que podría afectarme emocionalmente y generar expectativas por algo que no está asegurado”.

Carla Rueda se confesó con
Carla Rueda se confesó con Infobae Perú en un divertida entrevista. (Infobae Perú: Nicole Cueva)

A pesar de mostrarse no tan optisma, como lo hacía dentro y fuera de la cancha en su faceta como deportista y comentarista, la ‘Cotito’ Rueda no pierde la esperanza de cumplir más grande anhelo personal: llegar a ser madre algún día.

