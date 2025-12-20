André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La 'Culebra' recibió el cariño de la fanaticada en Río de Janeiro. | VIDEO: Meu Timao

André Carrillo ha respondido al cariño de la afición de Corinthians a su llegada a Río de Janeiro, en compañía de la delegación, para la definición de la Copa Brasil 2025. Al observar que un grupo numeroso de hinchas esperaba al plantel en los exteriores del hotel de concentración, se acercó y se metió un baño de popularidad.

Fue una enorme sorpresa para los simpatizantes del ‘timao’ que la ‘Culebra’, con una espontaneidad genuina, acudiera a ellos y se fundiera en un abrazo grupal. Desde luego que nadie quería soltar al peruano. De hecho, un seguidor externó demasiado amor al darle un beso en la cabeza.

André Carrillo se ha establecido como inamovible en Corinthians. - Crédito: Difusión

Aquel gesto le arrebató una enorme sonrisa a André Carrillo, que fue secundado en su acción tan solo por el venezolano José Martínez. El resto de integrantes del Corinthians apenas se limitó a desfilar hacia el ingreso del hotel no sin saludar, con el protocolo establecido, a los numerosos hinchas.

El último obstáculo que debe sortear el bloque liderado por Dorival Júnior es el Vasco da Gama. En el partido de ida, desarrollada en el Neo Química Arena, no hubo goles y el título local deberá definirse en el Estadio São Januário. El vencedor, además, se asegurará un boleto directo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

El DT Dorival Júnior no dejará pasar la oportunidad de cerrar el año con un trofeo que reivindique el enorme esfuerzo desplegado en la temporada. Por ello, ha considerado a sus mejores puntuales para la cita de gala. Entre los nombres destacados aparece el de Memphis Depay, Rodrigo Garro y Yuri Alberto.

La Copa Brasil es la tradicional copa nacional de fútbol, con 92 equipos disputando el título en eliminatorias directas. El vigente campeón de la edición 2024 fue Flamengo, que ganó su quinto trofeo en 2024 y defendió el título en 2025 como favorito hasta quedar eliminado en octavos.

André Carrillo sigue sorprendiendo con su magia en Brasil. - Crédito: Difusión