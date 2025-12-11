Perú Deportes

Paolo Guerrero reveló contundente motivo por el que decidió convertirse en ‘streamer’: “Ha sido difícil”

El ‘Depredador’ tendrá su programa digital en el nuevo canal de Youtube de María Pía Copello, de nombre +QTV. Estará junto a Giancarlo Granda, Karina Rivera, Daniela Darcourt, Dafonseka

Paolo Guerrero captó la atención en las redes sociales al debutar en una faceta distinta: se lanzó como ‘streamer’. El destacado delantero, conocido como el ‘Depredador’, se suma a la competencia digital con su amigo Jefferson Farfán, tras aparecer como una de las principales incorporaciones al canal de Youtube de María Pía Copello, denominado ‘+QTV’.

Esta nueva propuesta de streaming ha reunido a diversas figuras del deporte y el espectáculo, entre ellas Karina Rivera, Daniela Darcourt, Dafonseka, Flaco Granda y el propio Guerrero, quien así amplía su presencia más allá de las canchas.

El delantero de Alianza Lima reveló el contundente motivo que lo llevó a tomar la decisión de incursionar en el mundo digital. El jugador de 41 mostrará un nuevo lado, y a la par seguirá defendiendo la camiseta ‘blanquiazul’.

“Ha sido difícil tomar la decisión; la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión. Lo tomo como una historia nueva para mí, para mi carrera; espero que me salga muy bien. Sé que tengo talento para jugar al fútbol. Espero tener talento para, para tener un pódcast y poder llevarlo, que sea interesante y aporte mucho.... y con la ayuda de Ana Paula”, contó el atacante emocionado.

Paolo Guerrero competirá con Jefferson Farfán

Paolo Guerrero se alista para asumir un rol similar al de su amigo Jefferson Farfán en el mundo del entretenimiento digital, donde este último destaca con el programa ‘Enfocados’. Aunque todavía no se han difundido detalles específicos sobre el nuevo formato que protagonizará el delantero, su participación ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores.

La confirmación se produjo luego de la publicación de un video promocional difundido el miércoles diez de diciembre, en el que ‘Depredador’ aparece con una frase contundente: “Este es el inicio a un nuevo partido. Y yo... no vengo solo. Aquí estamos para dejar huella otra vez”.

El impacto del anuncio fue inmediato, en parte porque no es habitual ver al futbolista en iniciativas de entretenimiento digital, lo que generó una gran expectativa. Esta decisión responde a la estrategia de María Pía Copello de contar con figuras reconocidas para fortalecer la oferta atractiva de su canal.

En reiteradas oportunidades, Farfán manifestó su interés por contar con Guerrerocomo parte de ‘Enfocados’, el exitoso podcast que comparte con Roberto Guizasola. Incluso, la ‘Foquita’ había anunciado la próxima participación del ‘Depredador’ en la conducción del programa. No obstante, esta colaboración deberá esperar, ya que el actual delantero de Alianza Lima, optó por sumarse al proyecto digital liderado por María Pía Copello en su nuevo canal.

El nuevo canal de Youtube: +QTV

La presencia de personalidades como Daniela Darcourt y Karina Rivera entre los conductores y colaboradores de ‘+QTV’ pone de manifiesto un enfoque orientado a atraer al público habituado al consumo de contenidos en plataformas digitales. Según la propuesta de este canal, la interacción directa con la audiencia y la disponibilidad de ofertas como concursos, podcasts y programas temáticos representan pilares para dinamizar su parrilla y captar el interés de usuarios activos en entornos virtuales.

El proyecto ‘+QTV, impulsado por el Grupo Lúdyco, se inscribe dentro de la estrategia de expansión de este conglomerado empresarial, liderado por Samuel Dyer Coriat y María Pía Copello. La presencia de figuras reconocidas del deporte y el respaldo de exponentes mediáticos como Paolo Guerrero conforman un esquema dirigido a innovar y diversificar la industria del entretenimiento, marcando una nueva etapa para el sector audiovisual en el Perú.

