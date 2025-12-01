La reacción de Alex Valera cuando fue consultado por Hernán Barcos y su salida de Alianza Lima: “Con el trabajo de las personas no me meto”

El 'Cholo' habló de la polémica con el 'Pirata', de su presente en Universitario y de la selección peruana. (Video: Willax Deportes)

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima al finalizar la temporada generó amplio debate en las últimas semanas. El delantero argentino, figura clave en el bicampeonato nacional de 2021 y 2022, marcó un ciclo importante en el club. Sin embargo, su paso por la institución también estuvo marcado por un episodio polémico con Alex Valera durante el último clásico de la Liga 1 2025. Consultado por ese incidente, el ‘Cholo’ ofreció una inesperada reacción.

“No tengo nada que decir, simplemente desearle mucha suerte. Yo con el trabajo de las personas no me meto“, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘Willax Deportes’, para luego dejar de lado el controversial hecho en el estadio Monumental: “como digo, ya quedó todo en el campo, no pasó nada”.

Esta polémica habría desatado los conflictos internos que se vive en el club de La Victoria, ya que si bien no se conoció qué le dijo el peruano al argentino, la palabra ‘soplón’ se llegó a mencionar. Inclusive, Aldo Corzo confesó que estuvo cerca de ventilar infidencias contra Barcos, pero se contuvo.

El 'Mazo' lanzó un duro comentario por el 'Pirata' por el conflicto en el último clásico. (Video: DyT)

Alex Valera sobre el tricampeonato con Universitario y su futuro próximo

Por otro lado, Alex Valera celebró el tricampeonato logrado con Universitario al final de una temporada que describió como “dura y muy larga”, remarcando el esfuerzo colectivo y personal en un año exigente. Aseguró que cumplir con el objetivo del club representa una satisfacción que disfruta durante el periodo de vacaciones, enfocado en tomarse el tiempo para analizar lo conseguido al término de la campaña.

En relación a su futuro inmediato, el atacante afirmó: “Yo todavía tengo contrato, así que, Dios mediante, sea todavía para más años, hay que seguir trabajando”. Valera reconoció que le gustaría extender su estadía en la institución, convencido de que puede seguir aportando a la historia de la ‘U’ y anotando goles. “¿Quedarme en la ‘U’? Sí, es un sueño que tengo, seguir haciendo historia, pero ahorita enfocado en mis vacaciones y más adelante se verá lo que viene”, sostuvo.

Alex Valera fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025. - créditos: Universitario

Alex Valera sobre las salidas de Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos

Ante las recientes salidas de Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos de Universitario, Alex Valera describió el último día compartido en el club como un momento difícil para el grupo. Narró que la despedida estuvo marcada por la gratitud hacia los jugadores que concluyeron su etapa en la institución, subrayando el “profesionalismo” que demostraron dentro y fuera del campo.

Asimismo, Valera reconoció la cercanía diaria que genera la convivencia constante en la interna de un equipo y les deseó “mucha suerte en su carrera”. Agregó que, a pesar de la tristeza, la relación que se forjó servirá como impulso para que el grupo mantenga el compromiso y la unidad en la siguiente temporada.

Alex Valera sobre su presente en la selección peruana

Respecto a su actualidad en la selección peruana, Alex Valera compartió la satisfacción personal de haber marcado goles en la gira de Rusia. “¿Goles con la selección? Bien, feliz, la verdad. Anotar goles en la selección es el orgullo de todos los jugadores que quisieran estar ahí, es lo máximo del fútbol. Se me abrió la oportunidad y hoy me siento bien".

El artillero de 29 años abordó también su ausencia en algunas convocatorias, detallando que obedeció a motivos personales ya resueltos, sin distanciarse emocionalmente del grupo. “Son temas personales y por eso no podía estar, pero son cosas que ya pasaron, que quedaron atrás y a seguir enfocado en lo que viene. Siento que que soy parte de la selección, no me siento el ‘9′, pero sí siento que puedo dar muchas cosas para la selección“, indicó.

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)