Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está repleta de encuentros en las mejores ligas de Europa, así como también en Sudamérica. Seis futbolistas peruanos podrían jugar en el extranjero

Hoy domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que las mejores ligas de Europa verán acción, así como también las de Sudamérica. Además, seis jugadores peruanos podrían tener actividad en el extranjero.

En LaLiga de España, Real Madrid visitará a Girona con la consigna de conseguir la victoria y recuperar el liderato, actualmente en manos de Barcelona, que le lleva dos puntos. Villarreal, cuarto en la clasificación, jugará de visita con Real Sociedad y podría ascender posiciones.

En la Premier League de Inglaterra, Crystal Palace recibirá a Manchester United, mientras que el partido de la jornada lo protagonizarán Chelsea y Arsenal. Los ‘blues’ quieren hacer respetar la casa y tentar el segundo puesto, aunque los ‘gunners’ pretenden estirar el liderato.

Siguiendo en el ámbito europeo, un futbolista peruano que estaría a la expectativa es Gianluca Lapadula. Esto debido a que Spezia Calcio hará de local contra Sampdoria por la Serie B de Italia. Asimismo, en Emiratos Árabes Unidos, Renato Tapia estaría considerado para el choque de Al Wasl contra Al Jazira por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de la Liga.

En cambio en Sudamérica, André Carrillo tendría todas las papeletas de ser titular en el duelo de Corinthians ante Botafogo por el Brasileirao. Luis Advíncula buscará tener minutos en el Boca Juniors vs Argentinos Juniors en la Liga Profesional Argentina, en tanto que Christian Cueva y Alfonso Barco harían lo mismo con Emelec frente a Delfín SC por la LigaPro de Ecuador.

Partidos de LaLiga

- Real Sociedad vs Villarreal (08:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Sevilla vs Real Betis (10:15 horas / DSports)

- Celta de Vigo vs Espanyol (12:30 horas / DSports)

- Girona vs Real Madrid (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Premier League

- Crystal Palace vs Manchester United (07:00 horas / ESPN, Disney+)

- West Ham vs Liverpool (09:05 horas / Disney+)

- Aston Villa vs Wolverhampton (09:05 horas / ESPN, Disney+)

- Nottingham Forest vs Brighton (09:05 horas / Disney+)

- Chelsea vs Arsenal (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- US Lecce vs Torino (06:30 horas / Disney+)

- Pisa SC vs Inter de Milán (09:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Atalanta vs Fiorentina (12:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- AS Roma vs Napoli (14:45 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Hamburgo vs Stuttgart (09:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Wolfsburgo (11:30 horas / Disney+)

- Friburgo vs Mainz 05 (13:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Racing Estrasburgo vs Stade Brestois (09:00 horas / Disney+)

- Lorient vs Niza (11:15 horas / Disney+)

- Angers vs Lens (11:15 horas / Disney+)

- Le Havre vs Lille (11:15 horas / Disney+)

- Olympique de Lyon vs Nantes (14:45 horas / Disney+)

Partido de Serie B

- Spezia Calcio vs Sampdoria (11:15 horas)

Partido de Liga Emiratos Árabes Unidos

- Al Wasl vs Al Jazira (10:30 horas)

Partido de fútbol argentino

- Boca Juniors vs Argentinos Juniors (16:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Corinthians vs Botafogo (14:00 horas / L1 MAX, Globo, Premiere)

- Fortaleza SC vs Atlético Mineiro (16:30 horas / L1 MAX, Premiere)

Partido de fútbol uruguayo - Final vuelta

- Nacional vs Peñarol (14:30 horas / GolTV, Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional (18:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Aucas vs Deportivo Cuenca (13:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Macará vs El Nacional (15:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Delfín SC vs Emelec (18:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Guaraní vs Sportivo Luqueño (16:00 horas / Tigo Sports)

- Atlético Tembetary vs Cerro Porteño (16:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Unión Española vs O’Higgins (16:00 horas / Max, TNT Sports)

- Everton vs Deportes Iquique (16:00 horas / Max, TNT Sports)

- Unión La Calera vs Deportes Limache (16:00 horas / Max, TNT Sports)

- Cobreloa vs San Marcos de Arica (18:30 horas / Max, TNT Sports)

- Deportes Copiapó vs Deportes Concepción (18:30 horas / Max, TNT Sports)

Partido de fútbol venezolano - Final ida

- UCV FC vs Carabobo (17:00 horas / L1 MAX, YouTube Liga FUTVE)

Partidos de fútbol boliviano

- Oriente Petrolero vs Blooming (14:00 horas / Tigo Sports)

- The Strongest vs Bolívar (16:15 horas / Tigo Sports)

- Club Aurora vs Jorge Wilstermann (18:30 horas / Tigo Sports)

