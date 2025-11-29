Perú Deportes

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se viviá en Lima

14:21 hsHoy

Buses con hinchas del Palmeiras que tardaron 5 días en llegar a Lima fueron recibidos con cánticos y una verdadera fiesta en Miraflores

La barra del cuadro paulista fue recibida en Lima con cánticos, música y muestras de apoyo de otros grupos de aficionados. Se generó un ambiente festivo en la ciudad

Buses con hinchas del Palmeiras llegaron luego de 5 días (Créditos: @OficialCorredor)

Cuatro autobuses repletos de seguidores del Palmeiras arribaron la noche del viernes a Lima tras un extenso trayecto de cinco días, justo en la antesala de la final de la Copa Libertadores, que enfrenta al club paulista contra Flamengo este sábado en el Estadio Monumental.

14:20 hsHoy

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras se vivirá a lo grande en Lima este sábado: varios distritos instalarán pantallas gigantes para que los hinchas disfruten el histórico duelo brasileño en espacios públicos y seguros

Palmeiras vs Palmeiras en pantalla
Palmeiras vs Palmeiras en pantalla gigante

El sábado 29 de noviembre, Lima se convertirá en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol sudamericano, que podrán seguir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en diferentes distritos gracias a la instalación de pantallas gigantes. El duelo, programado para las 16:00 en el estadio Monumental de Ate, definirá al primer tetracampeón brasileño del torneo continental y ha motivado a las autoridades locales a organizar espacios gratuitos y seguros para experimentar la pasión del fútbol en comunidad.

14:05 hsHoy

Fiesta rojinegra del Flamengo en Lima: mar de hinchas tomaron parques, centros comerciales y calles previo a la final de la Copa Libertadores

Familias de todo Brasil llegaron para apoyar al “Mengão”. La gran cantidad de turistas cambió por completo la rutina limeña, sobre todo alrededor de hoteles y centros comerciales

El banderazo del Flamengo y
El banderazo del Flamengo y una ciudad que ya vive la final

Lima está de fiesta. La capital peruana vivió una jornada intensa con la llegada masiva de hinchas del Flamengo, que tomaron parques, centros comerciales y avenidas en la previa de la final de la Copa Libertadores. Desde las primeras horas del día, los aficionados rojinegros coparon los distritos limeños de Miraflores, Barranco y otros puntos turísticos, creando un ambiente de celebración permanente que acompañará al equipo brasileño hasta el pitazo inicial en el estadio Monumental.

13:52 hsHoy

Restricciones para asistir al estadio Monumental

El ingreso al estadio está sujeto a normas estrictas que permiten solo ciertos objetos. Los aficionados podrán portar banderas sin asta, de hasta dos metros por uno coma cinco metros, textiles para mallas no mayores a uno coma cinco metros, y tambores, bombos o redoblantes con membrana transparente que cumplan requisitos de seguridad.

No se permitirá el acceso con banderas con asta, objetos peligrosos o cortopunzantes y, únicamente en las tribunas norte y sur, tampoco se admiten correas. Quedan prohibidos también bombas de humo o estruendo, drogas, extintores, alimentos, bebidas, mensajes ofensivos, armas, pirotecnia, silbatos, paraguas, rollos de papel u objetos accionados con gas o helio.

Banderines y camisetas del Flamengo
Banderines y camisetas del Flamengo invaden Miraflores en una previa que enciende la ciudad.
13:52 hsHoy

¿A qué hora abren el estadio Monumental?

A partir del mediodía se abrirán las puertas del estadio de Universitario, permitiendo a los aficionados ingresar y sumergirse en el ambiente previo al partido. En el interior, se han preparado diversas actividades recreativas que buscan entretener al público antes del inicio del encuentro, mientras la música temática contribuye a crear una atmósfera futbolística vibrante.

Respecto a la distribución de las tribunas, se ha dispuesto que los simpatizantes de Palmeiras se ubiquen en la zona sur del estadio, mientras que los hinchas de Flamengo ocuparán la popular norte. Esta organización busca delimitar claramente los espacios destinados a cada barra y favorecer una convivencia segura entre ambas aficiones.

13:52 hsHoy

¿Cómo llegar al estadio Monumental?

A partir de la medianoche del viernes 28 de noviembre, la Policía Nacional del Perú implementará controles de seguridad en arterias claves como Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores y Flora Tristán, para priorizar la circulación peatonal de los aficionados. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció ajustes específicos en las rutas de transporte público, con el objetivo de organizar y garantizar el desplazamiento hacia el estadio.

La ruta 201 del corredor Rojo modificará su trayecto, pasando ahora por La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, antes de retomar su curso original en la avenida Prolongación Javier Prado hacia Ate. En sentido contrario, hacia el óvalo de La Perla, se mantendrá el mismo desvío. Los nuevos paraderos cercanos al estadio para las rutas 201 y 209 serán La Molina y Huarochirí. Por su parte, la ruta 204 circulará por La Molina, Universidad y Javier Prado Este en ambas direcciones.

Asimismo, los hinchas podrán acceder usando servicios autorizados que mantienen recorridos por La Molina, Los Frutales y Nicolás Ayllón. Quienes viajan desde Barranco, Miraflores o el Centro de Lima, podrán combinar el Metropolitano con el corredor Rojo en Javier Prado, o con el corredor Azul mediante la av. Arequipa.

13:51 hsHoy

Horarios de la final de la Copa Libertadores 2025

El inicio del encuentro está programado para las 16:00 en Perú, mientras que en Brasil la transmisión empezará a las 18:00. Para quienes siguen la final en México, el partido dará comienzo a las 15:00; en Colombia y Ecuador arrancará a las 16:00. Los aficionados ubicados en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos podrán verlo a partir de las 17:00, y en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay la acción comenzará a las 18:00.

Horarios de la final de
Horarios de la final de la Copa Libertadores 2025
13:51 hsHoy

Palmeiras vs Flamengo: lucha por la gloria eterna

Hoy, sábado 29 de noviembre, sitúa al Estadio Monumental de Ate como epicentro del fútbol sudamericano, al recibir el decisivo duelo entre Flamengo y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025. La ciudad de Lima vuelve a cobrar protagonismo internacional al ser elegida para albergar el desenlace del certamen más relevante organizado por la Conmebol, en el que dos clubes de Brasil aspiran a levantar el trofeo continental.

La historia reciente recuerda otro capítulo emblemático vivido en la capital peruana: fue en 2019 cuando Flamengo alcanzó un triunfo inolvidable al revertir el resultado frente a River Plate en los minutos finales, logrando así consagrarse campeón y quedándose con la tan anhelada ‘gloria eterna’. Esta nueva final refuerza la condición de Lima como sede recurrente de definiciones que marcan época en el continente.

Horario confirmado de la final
Horario confirmado de la final de la Copa Libertadores 2025

