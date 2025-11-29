La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Cuatro autobuses repletos de seguidores del Palmeiras arribaron la noche del viernes a Lima tras un extenso trayecto de cinco días, justo en la antesala de la final de la Copa Libertadores , que enfrenta al club paulista contra Flamengo este sábado en el Estadio Monumental .

El sábado 29 de noviembre, Lima se convertirá en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol sudamericano, que podrán seguir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en diferentes distritos gracias a la instalación de pantallas gigantes. El duelo, programado para las 16:00 en el estadio Monumental de Ate, definirá al primer tetracampeón brasileño del torneo continental y ha motivado a las autoridades locales a organizar espacios gratuitos y seguros para experimentar la pasión del fútbol en comunidad.

Lima está de fiesta . La capital peruana vivió una jornada intensa con la llegada masiva de hinchas del Flamengo, que tomaron parques, centros comerciales y avenidas en la previa de la final de la Copa Libertadores. Desde las primeras horas del día, los aficionados rojinegros coparon los distritos limeños de Miraflores, Barranco y otros puntos turísticos, creando un ambiente de celebración permanente que acompañará al equipo brasileño hasta el pitazo inicial en el estadio Monumental.

No se permitirá el acceso con banderas con asta, objetos peligrosos o cortopunzantes y, únicamente en las tribunas norte y sur, tampoco se admiten correas. Quedan prohibidos también bombas de humo o estruendo, drogas, extintores, alimentos, bebidas, mensajes ofensivos, armas, pirotecnia, silbatos, paraguas, rollos de papel u objetos accionados con gas o helio .

El ingreso al estadio está sujeto a normas estrictas que permiten solo ciertos objetos. Los aficionados podrán portar banderas sin asta, de hasta dos metros por uno coma cinco metros , textiles para mallas no mayores a uno coma cinco metros, y tambores, bombos o redoblantes con membrana transparente que cumplan requisitos de seguridad.

Respecto a la distribución de las tribunas, se ha dispuesto que los simpatizantes de Palmeiras se ubiquen en la zona sur del estadio, mientras que los hinchas de Flamengo ocuparán la popular norte. Esta organización busca delimitar claramente los espacios destinados a cada barra y favorecer una convivencia segura entre ambas aficiones.

A partir del mediodía se abrirán las puertas del estadio de Universitario , permitiendo a los aficionados ingresar y sumergirse en el ambiente previo al partido. En el interior, se han preparado diversas actividades recreativas que buscan entretener al público antes del inicio del encuentro, mientras la música temática contribuye a crear una atmósfera futbolística vibrante.

13:52 hs

¿Cómo llegar al estadio Monumental?

A partir de la medianoche del viernes 28 de noviembre, la Policía Nacional del Perú implementará controles de seguridad en arterias claves como Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores y Flora Tristán, para priorizar la circulación peatonal de los aficionados. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció ajustes específicos en las rutas de transporte público, con el objetivo de organizar y garantizar el desplazamiento hacia el estadio.

La ruta 201 del corredor Rojo modificará su trayecto, pasando ahora por La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, antes de retomar su curso original en la avenida Prolongación Javier Prado hacia Ate. En sentido contrario, hacia el óvalo de La Perla, se mantendrá el mismo desvío. Los nuevos paraderos cercanos al estadio para las rutas 201 y 209 serán La Molina y Huarochirí. Por su parte, la ruta 204 circulará por La Molina, Universidad y Javier Prado Este en ambas direcciones.