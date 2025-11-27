Vamos Peerless eleva su protesta a la Federación Peruana de Vóley: se rehusó a jugar los primeros puntos del partido ante Litovoley

Los jugadores del actual tetracampeón masculino no se movieron durante los primeros puntos del encuentro ante Lito Vóley por cuartos de final.

Por el primer duelo de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley Masculino, Vamos Peerless y Litovoley midieron fuerzas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Tras la presentación oficial de las escuadras, un hecho inusual marcó el inicio de las acciones en la pista. Peerless se negó a disputar los tres primeros puntos. Los jugadores se mantuvieron inmóviles y, al momento del servicio, erraron el saque de forma deliberada.

El conjunto de Pueblo Libre se negó a disputar las tres primeras unidades en la primera manga. Luego, el equipo ya se dispuso a retomar la competencia y el juego se llevó a cabo con normalidad. Incluso, remontaron y se hicieron con el primer set 25-20. Luego, se impusieron con autoridad en los dos parciales: 25-14 y 25-22.

Pero este gesto del cuadro tetracampeón del vóley masculino llega en un contexto convulso. Dos días antes, el club emitió un comunicado en que apuntaban contra la Federación Peruana de Vóley (FPV). Según el pronunciamiento, el ente rector de este deporte habría modificado arbitrariamente “las reglas del juego”.

La FPV respondió a las acusaciones e hizo un llamado a la unidad en aras de preservar la competición. Según el organismo presidido por Gino Vegas, la imputación del laureado club no tiene asidero, pues afirman que los delegados de todos los clubes contaban con la información desde el inicio de la temporada.

Vamos Peerless respondió a la FPV y la acusó de faltar a la verdad. Crédito: FPV

Nuevo pronunciamiento de Vamos Peerless

Luego de que la FPV emitiera un pronunciamiento oficial, el club tetracampeón de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino compartió un segundo comunicado. En él, el equipo rechaza la explicación de la entidad y acusa una falta de transparencia en la gestión del campeonato durante los últimos años.

En su declaración, Peerless indica que la FPV “falta a la verdad”. El club critica que la Federación no haya justificado el cambio en la tabla de posiciones, realizado justo antes del inicio de los cuartos de final, ni por qué se aplicó un criterio diferente al usado a lo largo de la fase regular.

Además, Vamos Peerless mantiene su insistencia en que dl organismo tiene una deuda pendiente con los equipos masculinos por concepto de premios y taquillas, un monto que la FPV lleva varios años sin reconocer.

La firme respuesta de Vamos Peerless a la FPV.

El club también cuestiona el intento de la FPV por no “reconocer su responsabilidad”. Señala que la Federación intenta minimizar el incidente al catalogarlo como una simple “comunicación interna”. Esto, a pesar de que el documento en cuestión fue enviado oficialmente a todos los clubes como la tabla ya confirmada para los play-offs.

Vamos Peerless enfatizó en su comunicado: “No fue un solo error, fueron tres, uno tras otro, incluyendo la confirmación personal que hizo la organización deportiva a Vamos Peerless el 22/11/2025. Actuamos con la seguridad de que éramos terceros en la tabla y consideramos una falta grave de respeto el cambio realizado la noche del 24/11/2025”.

Programación y resultados de cuartos de final

Martes 25 de noviembre

Von Newman 3-0 San Antonio (25-18, 25-20 y 25-15)

Regatas Lima 3-0 DC Asociados de Tacna (25-10, 25-22 y 25-17)

Miércoles 26 de noviembre

Vamos Peerless 3-0 Litovóley (25-20, 25-14, 25-22)

MB Vóley 3-1 Fla Vóley (29-27, 25-23, 23-25, 25-19)

Jueves 27 de noviembre

19:00 horas: DC Asociados de Tacna vs Regatas Lima (10-25, 22-25, 17-25)

20:30 horas: San Antonio vs Von Newman (18-25, 20-25, 15-25)

Viernes 28 de noviembre

18:00 horas: Fla Vóley vs MB Vóley (27-29, 23-25, 25,23, 19-25)

19:30 horas: Litovóley vs Vamos Peerless (20-25, 14-25, 22-25)