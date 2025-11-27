Perú Deportes

Vamos Peerless eleva su protesta a la Federación Peruana de Vóley: se rehusó a jugar los primeros puntos del partido ante Litovoley

El club más laureado de la Liga Peruana de Vóley Masculino mantiene un abierto conflicto con el ente rector de este deporte en el país. Ambas instituciones se han pronunciado a través de comunicados

Guardar
Los jugadores del actual tetracampeón masculino no se movieron durante los primeros puntos del encuentro ante Lito Vóley por cuartos de final.

Por el primer duelo de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley Masculino, Vamos Peerless y Litovoley midieron fuerzas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Tras la presentación oficial de las escuadras, un hecho inusual marcó el inicio de las acciones en la pista. Peerless se negó a disputar los tres primeros puntos. Los jugadores se mantuvieron inmóviles y, al momento del servicio, erraron el saque de forma deliberada.

El conjunto de Pueblo Libre se negó a disputar las tres primeras unidades en la primera manga. Luego, el equipo ya se dispuso a retomar la competencia y el juego se llevó a cabo con normalidad. Incluso, remontaron y se hicieron con el primer set 25-20. Luego, se impusieron con autoridad en los dos parciales: 25-14 y 25-22.

Pero este gesto del cuadro tetracampeón del vóley masculino llega en un contexto convulso. Dos días antes, el club emitió un comunicado en que apuntaban contra la Federación Peruana de Vóley (FPV). Según el pronunciamiento, el ente rector de este deporte habría modificado arbitrariamente “las reglas del juego”.

La FPV respondió a las acusaciones e hizo un llamado a la unidad en aras de preservar la competición. Según el organismo presidido por Gino Vegas, la imputación del laureado club no tiene asidero, pues afirman que los delegados de todos los clubes contaban con la información desde el inicio de la temporada.

Vamos Peerless respondió a la
Vamos Peerless respondió a la FPV y la acusó de faltar a la verdad. Crédito: FPV

Nuevo pronunciamiento de Vamos Peerless

Luego de que la FPV emitiera un pronunciamiento oficial, el club tetracampeón de la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino compartió un segundo comunicado. En él, el equipo rechaza la explicación de la entidad y acusa una falta de transparencia en la gestión del campeonato durante los últimos años.

En su declaración, Peerless indica que la FPV “falta a la verdad”. El club critica que la Federación no haya justificado el cambio en la tabla de posiciones, realizado justo antes del inicio de los cuartos de final, ni por qué se aplicó un criterio diferente al usado a lo largo de la fase regular.

Además, Vamos Peerless mantiene su insistencia en que dl organismo tiene una deuda pendiente con los equipos masculinos por concepto de premios y taquillas, un monto que la FPV lleva varios años sin reconocer.

La firme respuesta de Vamos
La firme respuesta de Vamos Peerless a la FPV.

El club también cuestiona el intento de la FPV por no “reconocer su responsabilidad”. Señala que la Federación intenta minimizar el incidente al catalogarlo como una simple “comunicación interna”. Esto, a pesar de que el documento en cuestión fue enviado oficialmente a todos los clubes como la tabla ya confirmada para los play-offs.

Vamos Peerless enfatizó en su comunicado: “No fue un solo error, fueron tres, uno tras otro, incluyendo la confirmación personal que hizo la organización deportiva a Vamos Peerless el 22/11/2025. Actuamos con la seguridad de que éramos terceros en la tabla y consideramos una falta grave de respeto el cambio realizado la noche del 24/11/2025”.

Programación y resultados de cuartos de final

Martes 25 de noviembre

  • Von Newman 3-0 San Antonio (25-18, 25-20 y 25-15)
  • Regatas Lima 3-0 DC Asociados de Tacna (25-10, 25-22 y 25-17)

Miércoles 26 de noviembre

  • Vamos Peerless 3-0 Litovóley (25-20, 25-14, 25-22)
  • MB Vóley 3-1 Fla Vóley (29-27, 25-23, 23-25, 25-19)

Jueves 27 de noviembre

  • 19:00 horas: DC Asociados de Tacna vs Regatas Lima (10-25, 22-25, 17-25)
  • 20:30 horas: San Antonio vs Von Newman (18-25, 20-25, 15-25)

Viernes 28 de noviembre

  • 18:00 horas: Fla Vóley vs MB Vóley (27-29, 23-25, 25,23, 19-25)
  • 19:30 horas: Litovóley vs Vamos Peerless (20-25, 14-25, 22-25)

Temas Relacionados

Vamos PeerlessLiga Peruana de Vóley MasculinoFederación Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

El ‘Káiser’ viene siendo señalado por la afición ‘íntima’ debido a su aspecto profesional, que contrasta seriamente con las actitudes del ‘Pirata’ durante los últimos años

El enigmático mensaje de Carlos

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

El delantero argentino, de 41 años, atendió con respeto a los medios de comunicación no bien concluyó el entrenamiento en Lurín. Explicó que el tema de su adiós lo abordará pronto formalmente

Hernán Barcos se pronuncia por

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

El Estadio Monumental de Lima recibirá este importante e histórico encuentro entre dos de los más grandes equipos de esta parte del mundo. Conoce todos los detalles para seguirlo en vivo

Flamengo vs Palmeiras: día, hora

Stefano Peschiera conquista un nuevo oro para el Perú: velerista se consagró en los Juegos Bolivarianos 2025

El abanderado nacional y medallista olímpico en París 2024 sumó un nuevo logro a su trayectoria al conquistar la presea dorada en la Bahía de Paracas

Stefano Peschiera conquista un nuevo

Franco Navarro ofrece las razones de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”

El Gerente Deportivo salió al frente para abordar la irreparable marcha del emblemático delantero, que con 41 años aún seguía goleando en distintos planos. “Tengo que pensar en el futuro del equipo”, dijo

Franco Navarro ofrece las razones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Salas y Mario Vizcarra

Alejandro Salas y Mario Vizcarra se contradicen por Martín Vizcarra: No hay consenso sobre eventual indulto

Obrainsa presentó cheques, llamadas y correos que vinculan a Martín Vizcarra con coimas por Lomas de Ilo: “Sabe lo que hizo”

Presidente José Jerí juega fútbol con las leyendas de Perú y Conmebol: “Nos faltó meter gol”

Delia Espinoza denuncia persecución política ante eventual inhabilitación del Congreso: “Quieren castigarme porque investigué”

¿Quién fue autor del mensaje que leyó Pedro Castillo el día del fallido golpe de Estado? Esto determinó la Sala Penal

ENTRETENIMIENTO

Grupo Frontera llegará por primera

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Evelyn Vela se burla de Melissa Klug y sus ‘retoquitos’: “Cuando pague en efectivo, hablamos”

Rudy Gavidia responde a Jackson Mora y niega uso de armas en desalojo: “Hemos abierto la puerta con llave, todo fue pacífico”

Karina Rivera rompe en llanto al recordar su reemplazo por María Pía: “Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”

DEPORTES

El enigmático mensaje de Carlos

El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Stefano Peschiera conquista un nuevo oro para el Perú: velerista se consagró en los Juegos Bolivarianos 2025

Franco Navarro ofrece las razones de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”