Perú Deportes

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió: “Gracias padre”

El técnico de Racing Club elogió a la ‘Foquita’ y resaltó su calidad como jugador en una entrevista con ESPN: “Es de otro planeta”

Guardar
Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta
Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió

Racing Club está viviendo un momento mágico bajo el mando de Gustavo Costas, quien disfruta de un regreso estelar al protagonismo internacional, tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. El técnico continúa su buen andar al instalarse en los cuartos de final del Torneo Clausura.

El argentino volvió a estar bajo la mirada de todos y en una de sus tantas entrevistas que repasó sobre el trayecto de su carrera profesional. Y uno de los momentos que generó reacciones fue cuando Costas sorprendió al declarar que el mejor futbolista al que le ha tocado entrenar es un símbolo histórico de Alianza Lima: Jefferson Farfán.

Gustavo elogió a la ‘Foquita’ y destacó su buen nivel futbolístico de siempre, lo dirigió y lograron el bicampeonato en el 2003 y 2004. No tardó mucho tiempo para que el ‘10 de la calle’ responda al halago y envió un emotivo mensaje al DT.

“Gracias PADRE por esas lindas palabras, agradecido por la confianza que me diste siempre para ser YO en el campo de juego. Nunca olvidaré lo que me decías antes de los partidos, de mitad al campo para arriba haz lo que quieras: DIVIÉRTETE”, expresó el exjugador en su historia de Instagram.

El emotivo mensaje de Jefferson
El emotivo mensaje de Jefferson Farfán a Gustavo Costas.

¿Qué dijo Gustavo Costas sobre Jefferson Farfán?

El técnico de Racing Club afirmó que, de todos los futbolistas que ha tenido bajo su mando, considera Jefferson Farfán fue el que más destacó. Gustavo Costas abordó el carácter de la ‘Foquita’, describiéndolo como alguien de gran seguridad en sí mismo, una característica que en alguna ocasión generó conflictos entre ambos dentro del vestuario de Alianza Lima.

“Son muchos, pero yo te voy a decir uno, lo que lo puteaba a ese pibe, a Farfán, Farfán es de otro planeta, te puedo decir hoy de Racing, de los míos, también, pero lo de Farfán, le decía de todo. Tú sabes como soy yo y él era un ‘pibe’, un ‘pibito’, era un pibe, tenía 19 años, 18 años, un día él lo dijo en un nota, me peleaba con él, se pensaba que ya era Maradona ahí", apuntó el DT en entrevista con ESPN.

El técnico argentino y el futbolista peruano coincidieron en Alianza Lima. (ESPN)

El argentino también evocó las observaciones negativas que afrontaba Farfán en sus primeros años en Matute, ya que la ausencia de goles solía ser motivo de cuestionamientos. No obstante, aseguró que siempre reconoció las condiciones especiales del futbolista dentro del terreno de juego, al que definió como un jugador “diferente” a sus compañeros.

“Cuando llegué a Alianza, él estaba, ya había jugado en primera, no hacía ni un gol, lo llamaban el delantero sin gol, viste como son los periodistas cuando no hacen un gol, lo matan, pero tenía unas condiciones espectaculares,para mí fue un jugador totalmente distinto”, cerró.

Gustavo Costas señaló que Jefferson
Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán fue el mejor jugador que dirigió a lo largo de su carrera.

Reencuentro entre Gustavo Costas y Jefferson Farfán

La consagración de Racing Club como campeón de la Copa Sudamericana 2024 puso fin a una espera de treinta y seis años, logro alcanzado bajo la conducción de Gustavo Costas. El entrenador se transformó en figura central para la afición de la ‘academia’, aunque el reconocimiento trascendió fronteras y también en Perú hubo muestras de celebración.

Entre los primeros en felicitar al técnico argentino estuvo Jefferson Farfán, quien viajó a Argentina con motivo de una grabación junto al futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, próximo invitado del programa ‘Enfocados’. Durante su permanencia, Farfán visitó a Costas, dando lugar a un emotivo reencuentro documentado en un video que compartió el propio club a través de sus plataformas oficiales.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánGustavo CostasAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ visitarán a los ‘cerveceros’ en el estadio Nacional por el primer duelo de la lucha por quedar como Perú 2. Entérate de los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿Carlos Zambrano jugará pese a sanción duelo por semifinal de Liga 1 2025?

El cuadro victoriano presentó una apelación para revertir la tarjeta roja que se sacó al ‘Kaiser’ y pueda estar presente en el primer partido contra los ‘celestes’ este martes 2 de diciembre en el estadio Nacional

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

El veredicto de Martín Liberman: la final de la Copa Libertadores en Lima, el poderío brasileño y la abismal diferencia en el continente

En diálogo con Infobae Perú, el periodista argentino analiza el choque entre Palmeiras y Flamengo, profundiza en la hegemonía brasileña y explica por qué Argentina sigue siendo el único país capaz de competirles

El veredicto de Martín Liberman:

La mirada de dos periodistas brasileños a la final en Lima de Libertadores 2025: una sede icónica, la ‘maldición’ de Matute y el recuerdo por Paolo Guerrero

A poco de la final entre Palmeiras y Flamengo, Infobae Perú recogió la visión de la prensa extranjera sobre el estadio Monumental y los elementos que convierten a esta definición en un capítulo relevante para el máximo certamen Conmebol

La mirada de dos periodistas

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

El delantero argentino, de 41 años, atendió con respeto a los medios de comunicación no bien concluyó el entrenamiento en Lurín. Explicó que el tema de su adiós lo abordará pronto formalmente

Hernán Barcos se pronuncia por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién fue autor del mensaje

¿Quién fue autor del mensaje que leyó Pedro Castillo el día del fallido golpe de Estado? Esto determinó la Sala Penal

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

Poder Judicial confirma que Pedro Castillo usó el celular de Willy Huerta para ordenar el cierre del Congreso

Francisco Sagasti: “Estamos ante un copamiento institucional de grupos con intereses particulares en Perú”

Piden explicaciones a la Defensoría por pedir liberación de Daniel Urresti, condenado por asesinato del periodista Hugo Bustíos

ENTRETENIMIENTO

Deyvis Orosco es denunciado por

Deyvis Orosco es denunciado por presunta infracción en su más reciente lanzamiento musical

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Magaly Medina arremete contra Melissa Klug tras salir de compras con Jesús Barco: “Es como criar a un niño”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿Carlos Zambrano jugará pese a sanción duelo por semifinal de Liga 1 2025?

El veredicto de Martín Liberman: la final de la Copa Libertadores en Lima, el poderío brasileño y la abismal diferencia en el continente

La mirada de dos periodistas brasileños a la final en Lima de Libertadores 2025: una sede icónica, la ‘maldición’ de Matute y el recuerdo por Paolo Guerrero

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”