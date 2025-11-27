Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió: “Gracias padre”

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió

Racing Club está viviendo un momento mágico bajo el mando de Gustavo Costas, quien disfruta de un regreso estelar al protagonismo internacional, tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. El técnico continúa su buen andar al instalarse en los cuartos de final del Torneo Clausura.

El argentino volvió a estar bajo la mirada de todos y en una de sus tantas entrevistas que repasó sobre el trayecto de su carrera profesional. Y uno de los momentos que generó reacciones fue cuando Costas sorprendió al declarar que el mejor futbolista al que le ha tocado entrenar es un símbolo histórico de Alianza Lima: Jefferson Farfán.

Gustavo elogió a la ‘Foquita’ y destacó su buen nivel futbolístico de siempre, lo dirigió y lograron el bicampeonato en el 2003 y 2004. No tardó mucho tiempo para que el ‘10 de la calle’ responda al halago y envió un emotivo mensaje al DT.

“Gracias PADRE por esas lindas palabras, agradecido por la confianza que me diste siempre para ser YO en el campo de juego. Nunca olvidaré lo que me decías antes de los partidos, de mitad al campo para arriba haz lo que quieras: DIVIÉRTETE”, expresó el exjugador en su historia de Instagram.

El emotivo mensaje de Jefferson Farfán a Gustavo Costas.

¿Qué dijo Gustavo Costas sobre Jefferson Farfán?

El técnico de Racing Club afirmó que, de todos los futbolistas que ha tenido bajo su mando, considera Jefferson Farfán fue el que más destacó. Gustavo Costas abordó el carácter de la ‘Foquita’, describiéndolo como alguien de gran seguridad en sí mismo, una característica que en alguna ocasión generó conflictos entre ambos dentro del vestuario de Alianza Lima.

“Son muchos, pero yo te voy a decir uno, lo que lo puteaba a ese pibe, a Farfán, Farfán es de otro planeta, te puedo decir hoy de Racing, de los míos, también, pero lo de Farfán, le decía de todo. Tú sabes como soy yo y él era un ‘pibe’, un ‘pibito’, era un pibe, tenía 19 años, 18 años, un día él lo dijo en un nota, me peleaba con él, se pensaba que ya era Maradona ahí", apuntó el DT en entrevista con ESPN.

El técnico argentino y el futbolista peruano coincidieron en Alianza Lima. (ESPN)

El argentino también evocó las observaciones negativas que afrontaba Farfán en sus primeros años en Matute, ya que la ausencia de goles solía ser motivo de cuestionamientos. No obstante, aseguró que siempre reconoció las condiciones especiales del futbolista dentro del terreno de juego, al que definió como un jugador “diferente” a sus compañeros.

“Cuando llegué a Alianza, él estaba, ya había jugado en primera, no hacía ni un gol, lo llamaban el delantero sin gol, viste como son los periodistas cuando no hacen un gol, lo matan, pero tenía unas condiciones espectaculares,para mí fue un jugador totalmente distinto”, cerró.

Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán fue el mejor jugador que dirigió a lo largo de su carrera.

Reencuentro entre Gustavo Costas y Jefferson Farfán

La consagración de Racing Club como campeón de la Copa Sudamericana 2024 puso fin a una espera de treinta y seis años, logro alcanzado bajo la conducción de Gustavo Costas. El entrenador se transformó en figura central para la afición de la ‘academia’, aunque el reconocimiento trascendió fronteras y también en Perú hubo muestras de celebración.

Entre los primeros en felicitar al técnico argentino estuvo Jefferson Farfán, quien viajó a Argentina con motivo de una grabación junto al futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, próximo invitado del programa ‘Enfocados’. Durante su permanencia, Farfán visitó a Costas, dando lugar a un emotivo reencuentro documentado en un video que compartió el propio club a través de sus plataformas oficiales.