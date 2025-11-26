Jefferson Farfán reveló que rechazó millonaria oferta de Zenit de Rusia por “frío y racismo”, pero que los premios eran un sueldo en la Liga 1

El exjugador explicó por qué rechazó la oferta. (Video: Los Sapazos)

Jefferson Farfán ha sido uno de los mejores jugadores que vio nacer el Perú. Tanto por las cualidades futbolísticas como por la gran trayectoria que hizo, no solo en el ámbito local sino también en el extranjero. Sin embargo, a lo largo de su carrera deportiva, durante sus momentos de explosión, pudo llegar a clubes más importantes. Justamente, la ‘Foquita’ reveló que rechazó una millonaria oferta de Zenit de San Petersburgo por los mitos del frío y el racismo.

La carrera deportiva de ‘Jeffry’ atravesaba un momento complicado en 2017 tras una lesión grave en el tobillo izquierdo mientras jugaba en Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos. Durante su recuperación, recibió el respaldo de los directivos de Lokomotiv de Moscú, quienes previo a su contratación le propusieron integrarse al equipo cuando estuviera en condiciones.

“Lo que pasa que ya tuve que tomar una decisión importante en mi carrera porque yo estaba en Emiratos Árabes. Yo me había ido por la ‘candela’ a Arabia y me rompí el tobillo. Y obviamente con el tobillo roto, ¿a dónde iba? Tuve un par de propuestas, pero la más importante me tocó justamente cuando un mánager de Schalke 04 llegaba como mánager a Lokomotiv. Hablé con los dirigentes y me esperaron un tiempo para recuperarme. Mi sueldo fue bueno, pero no el que yo estaba acostumbrado”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Los Sapazos De Puchungo‘.

Al poco tiempo de debutar con Lokomotiv de Moscú, Jefferson Farfán comenzó jugando fuera de su posición habitual, como lateral derecho. “Me dijeron primero ‘ponte firme, ponte bien, juega y ahí vamos a ver’. Uno de mis primeros partidos fue de lateral derecho... Tú sabes que uno por candela...”, relató. En ese encuentro, el delantero titular del equipo se lesionó gravemente, lo que llevó al técnico a preguntarle si podía ocupar la posición de delantero centro. “Ahí me dice ‘bueno, vas a jugar de ‘9′ en el Lokomotiv’, y ahí empezó la historia”.

Las dificultades de adaptación a Rusia no se limitaron a lo futbolístico. Farfán mencionó que la comunicación fue siempre un reto, ya que dependió en gran medida de traductores. El intenso frío también formaron parte de la experiencia, aunque aseguró que los beneficios compensaban esa exigencia: “¿Todo con traductor? Sí, pero fue demasiado jodido. ¿El frío? A fin de mes se me pasaba. ¡Es una locura!”.

Jefferson Farfán sobre la millonaria oferta que rechazó de Zenit de Rusia

Al recordar su época en Schalke 04, Jefferson Farfán explicó que fue tentado por Zenit de San Petersburgo con una oferta considerable. La razón que lo llevó a rechazar ese traspaso tuvo que ver más con el entorno que con lo deportivo. “Si yo hubiera tenido la oportunidad... Siempre le cuento a mis amigos ahí en la producción. Si hubiera tenido la oportunidad de ir a Rusia antes, me hubiera ido. Yo tuve oportunidad de ir a Zenit antes, cuando estaba en Schalke 04, y no fui porque había ese mito del frío, que la gente es racista, y no fui”.

La magnitud de la oferta superaba las cifras que manejó en ligas como la emiratí. El ‘10 de la calle’ enfatizó la capacidad económica de los clubes rusos, cuyas primas superaban ampliamente al sueldo que se brinda en la Liga 1: “Perdí la oportunidad porque cuando estaba en Schalke 04, en mi ‘prime’, me ofrecieron mucho dinero y no fui. ¿Más que en Arabia? Sí, pagaban muy bien, en Rusia pagan muy bien. Los premios es un sueldo acá”.

De hecho, hubo una época donde Zenit tenía un plantel de grandes figuras como el portugués Bruno Alves, el ruso Andrey Arshavin, el serbio Danko Lazovic, entre otras. En la temporada 2008/2009 pudo conquistar la Europa League y fue un atractivo para varios futbolistas.