Perú Deportes

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida

El histórico goleador argentino, de 41 años, ha expresado su deseo de mantenerse en La Victoria por un periodo más. La última palabra pasa por la valoración de la Gerencia Deportiva

Hernán Barcos, con 41 años,
Hernán Barcos, con 41 años, se ha establecido como un referente en Alianza Lima. - Crédito: IMAGO

Mucho ajetreo hay en las oficinas de Matute. Mientras el cuerpo técnico perfila la doble estrategia a plasmar en la llave preliminar de los play-offs de Copa Libertadores 2026 contra Sporting Cristal, el área directiva se ha hecho cargo de un asunto que mantiene en vilo a todo Alianza Lima: la permanencia de Hernán Barcos.

Con 41 años, el ‘Pirata’ se siente con todas las energías posibles para seguir defendiendo el escudo que lo enamoró hace un lustro. A nivel estadístico no hay discusión alguna para establecer un debate: ha concretado 14 goles en la reciente temporada, seis de ellas transformadas en dos certámenes CONMEBOL.

Hernán Barcos celebrando su anotación
Hernán Barcos celebrando su anotación agónica contra Talleres, en Matute. - Crédito: Jair Vásquez

De más está mencionar que su valoración ante la afición ‘blanquiazul’ creció exponencialmente cuando le asestó un memorable gol a Boca Juniors, en La Bombonera, que allanó una épica clasificación en ronda preliminar de Copa Libertadores y, posteriormente, al convertirle una diana de catálogo a Gremio, en condición de visitante, que lo confirmó como el único ‘killer’ de la Copa Sudamericana.

Otro aspecto que juega, sobre el papel, a su favor es la condición de líder que ha ganado tanto por la consecución de un bicampeonato con Alianza Lima (2021-2022) como la constante vigencia goleadora con el transcurrir de los años. Por ello, además, se transformó en el máximo goleador extranjero de todos los tiempos, acercándose, además, al Top-10 de anotadores estelares de la institución.

El delantero puso el empate en La Bombonera con potente cabezazo. (Video: ESPN)

Posible rampa de salida

Con los factores positivos ubicados, que no son nada desdeñables, toca abordar el otro lado de una moneda brillante. Porque sí, en efecto, hay una cuestión inobjetable que puede pesar demasiado en la balanza: la competencia con avanzada edad en la delantera de Alianza Lima.

Aunque Hernán Barcos ostenta números impecables al igual que un correcto estado de forma, en el último tiempo el entrenador Néstor Gorosito se decantó por la apuesta permanente en la titularidad de Paolo Guerrero, ídolo de la selección peruana que también ha sabido responder con oficio goleador. De hecho, presume de 17 goles totales, lo que lo ha elevado a ser el goleador aliancista del año.

Hernán Barcos, actual máximo goleador
Hernán Barcos, actual máximo goleador de la CONMEBOL Libertadores 2025. - Crédito: AFP

Tan solo por ese detalle, quizás, haya un cierre de filas con el ‘Depredador’ en detrimento del ‘Pirata’, cuyo futuro estaría lejos del retiro por su plenitud futbolística. En cualquier caso, el asunto deberá perfilarse de la mejor manera para así evitar que el nombre de un ídolo, que le ha entregado entero profesionalismo a la camiseta, se manosee antojadizamente.

Al resolverse ese entrampamiento, el área directiva de Alianza Lima podrá centrarse en otras operaciones vinculadas con delanteros, ya que no es ningún secreto que se acudirá al mercado internacional con la mirada puesta en un goleador con juventud y proyección. Solo por eso, conviene subrayar, habría un mayor sentido para decidir la prolongación de un experimentado. El tiempo dirá si las decisiones a ejecutar son las mejores.

El delantero puso el 1-1 para la clasificación 'blanquiazul'. (Video: ESPN)

