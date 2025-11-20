Andy Polo festeja el grato momento de Alex Valera: “Se está dando cuenta de la clase de jugador que puede ser para la selección peruana”

El extremo de Universitario encumbró al 'Cholo', de quien espera un rendimiento impecable en la selección peruana. | VIDEO: Wilmer Robles

Andy Polo mantiene una felicidad única por el grato presente que atraviesa Alex Valera. No solo se ha conformado con ser el goleador de Universitario de Deportes, en un año muy especial cerrado con la consecución de un tricampeonato nacional, también ha regresado por todo lo alto a la selección peruana posicionándose como un ‘killer’.

Asumiendo una nueva responsabilidad como referente en ataque en la ‘bicolor’, el ‘Cholo’ ha cumplido correctamente con las labores asignadas por parte del entrenador Manuel Barreto en la reciente gira europea. Ha dicho presente en el tanteador de los encuentros amistosos contra Rusia y Chile.

El disparo de Alex Valera complicó al portero ruso, Matvey Safonov, y provocó el gol del empate de Perú en amistoso FIFA.

Así como todos los peruanos estuvieron atentos a su desenvolvimiento con la escuadra nacional, Andy Polo hizo lo mismo desde la lejanía y celebró el par de dianas que su compañero de vestuario firmó en su paso por Europa, lo que le ha permitido ganar confianza para los próximos retos.

En declaraciones ofrecidas al periodista Wilmer Robles, el veloz extremo de Universitario se rindió al goleador Alex Valera, de quien tiene la mejor de las referencias por la humildad que evidencia. También reveló que sostuvo una comunicación fluida con él en la antesala de los envites, alimentando así su determinación.

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

“A mi ‘Cholito’, la verdad, dámelo siempre. Como jugador y como persona, diez puntos. Nos alegra que le esté yendo bien. El otro día también vimos el fútbol con la selección peruana y lo estábamos molestando por el WhatsApp. A todos nosotros nos pone contentos de que le vaya bien", expresó.

En esa misma línea, el nacido en Barrios Altos dijo que “sabemos también por lo que ha pasado. Para nosotros es un gran jugador y creo que él ya se está dando cuenta la clase de jugador que es y puede ser para la selección peruana. Él sabe lo mucho que lo quiero”.

Alex Valera suma cuatro goles con la selección peruana. - Crédito: FPF

Año goleador

El año que se va será inolvidable para un Alex Valera que se encumbró más por la estrella 29 en Universitario, al que llevó al éxito por una muy buena parte de sus goles. Manteniendo esa frecuencia, además, se instaló en el Top-10 de artilleros históricos en Ate.

Con ese rol inalterable llegó a la selección peruana afrontando un par de amistosos internacionales para el cierre anual. En ambos apareció con gol, dejando muy en claro que puede ser considerado como el ‘9′ titular del nuevo proceso asumiendo así la posta de Paolo Guerrero.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

En total, el ‘Cholo’ ha logrado convertir cinco goles desde que viste la camiseta de Perú. Todos ellos, eso sí, en compromisos de carácter amistoso. El inicio de la historia fue con Panamá, en Lima, y siguió frente a Jamaica y Paraguay. Ahora pudo refrendar su actualidad asestándole dianas a Rusia y Chile.

En contraste, todavía no ha podido celebrar diana alguna en circuitos oficiales como las Eliminatorias CONMEBOL. Aunque fue uno de los puntuales de confianza de la fase encabezada por Jorge Fossati, no pudo aparecer en los tanteadores y tiempo más tarde comunicó su alejamiento temporal acusando problemas personales.