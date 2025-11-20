Perú Deportes

Andy Polo festeja el grato momento de Alex Valera: “Se está dando cuenta de la clase de jugador que puede ser para la selección peruana”

El extremo de Universitario ha felicitado al ‘Cholo’ por su impecable estado de momento toda vez que ha ponderado su nivel con el que se ha establecido en la ‘bicolor’

Guardar
El extremo de Universitario encumbró al 'Cholo', de quien espera un rendimiento impecable en la selección peruana. | VIDEO: Wilmer Robles

Andy Polo mantiene una felicidad única por el grato presente que atraviesa Alex Valera. No solo se ha conformado con ser el goleador de Universitario de Deportes, en un año muy especial cerrado con la consecución de un tricampeonato nacional, también ha regresado por todo lo alto a la selección peruana posicionándose como un ‘killer’.

Asumiendo una nueva responsabilidad como referente en ataque en la ‘bicolor’, el ‘Cholo’ ha cumplido correctamente con las labores asignadas por parte del entrenador Manuel Barreto en la reciente gira europea. Ha dicho presente en el tanteador de los encuentros amistosos contra Rusia y Chile.

El disparo de Alex Valera
El disparo de Alex Valera complicó al portero ruso, Matvey Safonov, y provocó el gol del empate de Perú en amistoso FIFA.

Así como todos los peruanos estuvieron atentos a su desenvolvimiento con la escuadra nacional, Andy Polo hizo lo mismo desde la lejanía y celebró el par de dianas que su compañero de vestuario firmó en su paso por Europa, lo que le ha permitido ganar confianza para los próximos retos.

En declaraciones ofrecidas al periodista Wilmer Robles, el veloz extremo de Universitario se rindió al goleador Alex Valera, de quien tiene la mejor de las referencias por la humildad que evidencia. También reveló que sostuvo una comunicación fluida con él en la antesala de los envites, alimentando así su determinación.

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

A mi ‘Cholito’, la verdad, dámelo siempre. Como jugador y como persona, diez puntos. Nos alegra que le esté yendo bien. El otro día también vimos el fútbol con la selección peruana y lo estábamos molestando por el WhatsApp. A todos nosotros nos pone contentos de que le vaya bien", expresó.

En esa misma línea, el nacido en Barrios Altos dijo que “sabemos también por lo que ha pasado. Para nosotros es un gran jugador y creo que él ya se está dando cuenta la clase de jugador que es y puede ser para la selección peruana. Él sabe lo mucho que lo quiero”.

Alex Valera suma cuatro goles
Alex Valera suma cuatro goles con la selección peruana. - Crédito: FPF

Año goleador

El año que se va será inolvidable para un Alex Valera que se encumbró más por la estrella 29 en Universitario, al que llevó al éxito por una muy buena parte de sus goles. Manteniendo esa frecuencia, además, se instaló en el Top-10 de artilleros históricos en Ate.

Con ese rol inalterable llegó a la selección peruana afrontando un par de amistosos internacionales para el cierre anual. En ambos apareció con gol, dejando muy en claro que puede ser considerado como el ‘9′ titular del nuevo proceso asumiendo así la posta de Paolo Guerrero.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

En total, el ‘Cholo’ ha logrado convertir cinco goles desde que viste la camiseta de Perú. Todos ellos, eso sí, en compromisos de carácter amistoso. El inicio de la historia fue con Panamá, en Lima, y siguió frente a Jamaica y Paraguay. Ahora pudo refrendar su actualidad asestándole dianas a Rusia y Chile.

En contraste, todavía no ha podido celebrar diana alguna en circuitos oficiales como las Eliminatorias CONMEBOL. Aunque fue uno de los puntuales de confianza de la fase encabezada por Jorge Fossati, no pudo aparecer en los tanteadores y tiempo más tarde comunicó su alejamiento temporal acusando problemas personales.

Temas Relacionados

Andy PoloUniversitario de DeportesSelección peruanaAlex ValeraLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase

Con siete fechas en el calendario, apenas una escuadra presume puntaje perfecto y estadísticas brillantes. Conoce la situación de los otros nueve conjuntos

Tabla de posiciones de la

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′ y lanzó advertencia: “Mejor que busquen otro número”

El exfutbolista dejó en claro que ninguno de los tres jugadores pueden ejercer como conductores de la ‘bicolor’. También habló del equipo al mando de Manuel Barreto

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo

Luis Ramos presenta una lesión y compromete su participación con el América de Cali en el cuadrangular de la liga colombiana

El delantero peruano, figura descollante en las filas de David Gonzáles, sería una baja sustancial para el conjunto caleño en el tramo final de la temporada

Luis Ramos presenta una lesión

El cuantioso monto que deberá desembolsar Riga FC para activar la opción de compra de Joao Grimaldo

El futbolista surgido de Sporting Cristal encontró en el fútbol de Letonia una oportunidad para exhibir sus habilidades en el continente europeo. El conjunto de la Virslīga cuenta con la opción de adquirir los servicios del jugador de manera permanente

El cuantioso monto que deberá

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El club ‘blanquiazul’ continúa su recorrido en el campeonato local y ahora enfrentará al cuadro chalaco con el objetivo de mantener su invicto. Aquí te contamos todos los detalles del esperado duelo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

ENTRETENIMIENTO

Revelan programas de YouTube en

Revelan programas de YouTube en vivo que usarían bots: Zaca TV y Satélite+ entre los señalados

Vanessa Pumarica confirma viajes de Pamela Franco para ver a Christian Cueva: “Es innegable, ahí está el récord migratorio”

Este es el único canal de TV en Perú que transmitirá el Miss Universo 2025 donde participa la peruana Karla Bacigalupo

Premios del Miss Universo 2025: joyas, autos de lujo y la fortuna que podría recibir Karla Bacigalupo si conquista la corona en Tailandia

¿Dónde será el Miss Universo 2025? Conoce el país asiático donde participa Karla Bacigalupo y otras misses del mundo

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′ y lanzó advertencia: “Mejor que busquen otro número”

Luis Ramos presenta una lesión y compromete su participación con el América de Cali en el cuadrangular de la liga colombiana

El cuantioso monto que deberá desembolsar Riga FC para activar la opción de compra de Joao Grimaldo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26