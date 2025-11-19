Perú Deportes

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

El delantero peruano participó en un partido amistoso contra Rociana, que acabó 5-0, en el Memorial Fuente Clara Cabrera. Alineó de titular, aprovechando su oportunidad con un gol de buena factura

El delantero peruano contribuyó con una diana en victoria holgada en el Memorial Fuente Clara Cabrera.

Sebastien Pineau ha aprovechado una oportunidad invaluable para postularse como una opción en ataque del Recreativo de Huelva en la Primera RFEF. Durante un partido amistoso, en memoria de la hija del presidente de la Federación de Peñas del Decano, el delantero peruano se hizo presente aportando un gol frente a Rociana.

El lance, desarrollado en el Memorial Fuente Clara Cabrera, ha servido para que el entrenador Pedro Morilla le diera entrada a los canteranos y a los futbolistas largamente inhabituales en la temporada. Entre ellos surgió Sebastien Pineau, quien como titular no desentonó y coronó la noche especial con una diana.

El plantel del Recreativo de
El plantel del Recreativo de Huelva que goleó a Rociana en amistoso.

Sobre los 20′ minutos del primer tiempo, cuando los ‘albiazules’ llevaban apenas la ventaja mínima por la anotación de Pablo Évora, el peruano se hizo presente en el luminoso llegando desde atrás para finalizar una acción surgida por el flanco izquierdo con una acrobacia muy celebrada por sus compañeros.

La diana firmada para Pineau ha permitido que rompa una mala racha de 452 días sin sacudir las redes de un arco. Fue el 24 de agosto el año pasado cuando pudo cumplir con su vocación ideal en un envite protagonizado por Austin II y Colorado Rapids II, en el marco de la MLS Next Pro.

Formado en Alianza Lima, el delantero francochilenoperuano llega por primera vez al Viejo Continente. | VIDEO: GBG

Aunque el peruano, que dicho sea de paso salió en el complemento para dejarle su espacio a Paco Cantal, cumplió con una correcta presentación que le valió para ganarse una nota aprobatoria, no puede obviarse la relevancia del resto de anotadores como Isra Contioso y Mario Pérez.

Dejando cierto brillo pese a su inactividad por el rol de suplente, Sebastien Pineau ha podido llenarle las ojos al entrenador del Recreativo de Huelva y decir presente en caso se le necesita en la reanudación de la Primera RFEF. El siguiente juego liguero, conviene mencionar, será contra Real Jaén.

Sebastien Pineau en su jornada
Sebastien Pineau en su jornada de presentación con los albiazules.

