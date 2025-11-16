Equipo femenino de Perú alcanza el podio en el IX Campeonato Latinoamericano de Kendo

El equipo femenino de kendo de Perú consiguió el tercer lugar en el IX Campeonato Latinoamericano de Kendo, que se realiza en Mar del Plata, Argentina. Bajo la dirección técnica de Ana Alayo, el conjunto integrado por Nathalie Atoche, Sandra Abad, Claudia Uribe, Areli Chura, Yerka Fernández, Odeth Sánchez, Verónica Guzmán y Tracy Terrazos logró posicionarse entre los tres mejores de la competición continental.

Durante el certamen, el grupo inició su participación con un duelo ante el equipo de Uruguay, superando el primer desafío y avanzando a rondas en las que se enfrentó a Chile y Brasil. Los encuentros contra estas selecciones presentaron exigencias técnicas y estratégicas que permitieron al equipo peruano ajustar su desempeño y estrategia.

El encuentro decisivo ante Argentina marcó el destino en la tabla general. La suma de puntos obtenida resultó suficiente para asegurar un lugar en el podio, permitiendo que el equipo femenino celebre una de sus actuaciones más relevantes en la historia de los campeonatos latinoamericanos.

Equipo femenino de Kendo de Perú a cargo de Ana Alayo.

La obtención del tercer lugar representa un avance clave para el kendo femenino peruano y refleja el nivel alcanzado por las deportistas bajo la conducción de Ana Alayo. La experiencia en Mar del Plata deja un precedente en la participación de Perú en competencias femeninas de alto nivel en el contexto latinoamericano.

Otra victoria peruana

El IX Campeonato Latinoamericano de Kendo celebrado en Mar del Plata, Argentina, marcó un antes y un después para el kendo peruano. Por primera vez, un representante nacional logró subir al podio de la categoría juvenil. Leonardo Alayo, con solo 15 años, se adjudicó la medalla de bronce, en una edición que reunió a los principales exponentes del continente.

El joven Leonardo Alayo representó a Perú en la categoría juvenil tras meses de preparación. Su victoria fue resultado de un proceso de entrenamiento riguroso, enfocado en pulir su técnica y fortalecer su desempeño frente a rivales de diferentes países. Después de superar cada ronda, se posicionó en el podio junto a Galeano de Argentina e Iida de Brasil, reafirmando el crecimiento del nivel técnico en el campeonato.

Perú gana su primera medalla en el Latinoamericano de Kendo: Leonardo Alayo es el primer peruano en subir al podio juvenil

La presea obtenida por Alayo adquiere especial relevancia al ser la primera vez que Perú figura entre los tres mejores de la categoría juvenil en la historia del campeonato. Este resultado ha abierto nuevas oportunidades para el kendo peruano y marca el inicio de una etapa de mayores aspiraciones en la región. Participar y destacar en el torneo más relevante de América Latina en este arte marcial ofrece un escenario para el desarrollo de los jóvenes deportistas del país.

La delegación peruana se presentó al campeonato con equipos completos en las ramas masculina y femenina. El conjunto masculino estuvo dirigido por Jorge Pajuelo, integrado por Raúl Ravelo, Diego Ramírez, Carlos Patrón, Gabriel Luque, Diego Esquivel, Daniel Soria y Enrique Loo. En la rama femenina, Ana Alayo lideró al grupo compuesto por Nathalie Atoche, Sandra Abad, Claudia Uribe, Areli Chura, Yerka Fernández, Odeth Sánchez, Verónica Guzmán y Tracy Terrazos.

La presencia y el resultado alcanzado refuerzan el objetivo de fortalecer el kendo nacional e internacional, profundizando la formación y la experiencia de los deportistas peruanos.