Fabio Gruber no pasa por alto su primer llamado con la selección peruana: “Estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas”

El capitán del FC Nürnberg, de 23 años, está listo para responder al llamado de Perú. Irá a Rusia desde Alemania. Su único enfoque es debutar oficialmente sin importar la condición

Fabio Gruber se despide de
Fabio Gruber se despide de la afición después de una victoria en la 2. Bundesliga. - Crédito: FCN

No hay más que felicidad en Fabio Gruber. Después de haber remado tanto halló recompensa. Por primera vez, a sus 23 años, ha sido llamado a la selección peruana en el marco del recambio generacional que viene impulsado el entrenador interino Manuel Barreto. Su primera prueba oficial será en dos amistosos que se desarrollarán pronto en Europa.

En ese sentido, el defensor nacional ha recurrido al diario Bild para referirse a lo que supone la nueva aventura a la que se unirá representando a la ‘bicolor’. Ha admitido que unirse a un campamento distinto, al que suele estar acostumbrado, demandará mucho de él toda vez que la ansiedad se hace presente con insistencia.

Fabio Gruber, de 23 años,
Fabio Gruber, de 23 años, es el líder en defensa del FC Núremberg. - Crédito: IMAGO
Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro”, mencionó Fabio Gruber después de su última aparición triunfal con FC Nürnberg.

La Federación Peruana de Fútbol ha tenido muy bien apuntado el nombre del capitán del FCN junto con otros de jóvenes potenciales de raíces peruanas como Felipe Chávez (FC Bayern), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt), Francesco Andrealli (Como) y Alberto Velásquez (FC Midtjylland).

El central peruano, de 23 años, lleva un gol anotado con FCN. | VIDEO: Sport1

Desplazamiento

La nacionalidad peruana de Fabio Gruber es innegable por el lazo materno. Sin embargo, ante la falta de la documentación oficial aún no podía ser considerado como tal por la nación que buscaba representar con honores. Así las cosas, aprovechando el último parón FIFA de octubre, realizó un breve viaje a Perú para obtener tanto su pasaporte como su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La estancia del defensor del FC Nürnberg fue de dos días. Pasó desapercibido entre nosotros aprovechando su condición de ignoto. Una vez que regularizo sus papeles, estableció comunicación formal con la FPF reafirmando su deseo de integrar la próxima lista y se marchó a Alemania ya como un peruano más.

Fabio Gruber lleva la cinta
Fabio Gruber lleva la cinta de capitán del FC Nürnberg por decisión del entrenador Miroslav Klose. - Crédito: AP
Queríamos asegurarnos de que pudiera jugar en la selección nacional. Y tenía que estar allí en persona para agilizar los trámites”, mencionó el director deportivo a Bild añadiendo que “me alegro por él porque vino de la tercera división, luchó para llegar hasta ahí y perseveró”.

Gruber no se reportará a la Villa Deportiva Nacional. Aprovechando la cercanía territorial en Europa, viajará a espacio ruso desde Alemania. La meta es participar en ambos partidos contra Rusia y Chile sin importar la condición, aunque no se descarta que en algunos de ellos inicie acciones por su regularidad en la 2. Bundesliga.

El central del FCN quiere representar a la selección peruana. | VIDEO: Movistar Deportes

Meteórico

Fabio Gruber siempre ha perseguido el sueño de ser internacional con Perú. Aunque la meta era muy complicada, jamás cruzó los brazos y redobló esfuerzos en silencio. Empezó cumpliendo todos los procesos formativos en el FC Augsburg hasta llegar a la división de bronce de Alemania con el SC Verl.

Duró muy poco tiempo en ese bloque. Su estilo y carácter, que le permitieron llevar la cinta de capitán, fueron apreciados muy pronto por el FC Nürnberg, que lo fichó como una apuesta para la zaga. No obstante, en cuestión de meses se convirtió en una realidad cautivando la atención del DT Miroslav Klose.

Fabio Gruber ha ganado protagonismo
Fabio Gruber ha ganado protagonismo en FC Nürnberg por el amplio respaldo otorgado por el entrenador Miroslav Klose. - Crédito: Sportfoto Zink
El histórico goleador de los Mundiales quedó sorprendido por su polifuncionalidad en toda la última línea. Así las cosas, le fue dando mucha continuidad hasta el punto de convertirlo en inamovible. Además, el peruano fue elegido como la proyección del entrenador dentro del campo al ser designado como capitán.

La jineta, inicialmente, le perteneció a Robin Knoche, pero sus problemas físicos hicieron que pierda espacio entre los titulares, permitiendo que Fabio Gruber emergiera y se asentará en la línea defensiva. Al día de hoy, no hay quien relegue de sus funciones al central revelación.

