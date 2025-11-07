Perú Deportes

Manuel Barreto destacó el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: “Vino al Perú para tramitar su DNI en 24 horas”

El técnico interino de la ‘bicolor’ también respondió si el defensor nacido en Alemania tendrá minutos en los amistosos ante Rusia y Chile

Guardar
El técnico de la selección peruana se refirió a la convocatoria del defensor nacido en Alemania. (FPF)

Manuel Barreto brindó una conferencia de prensa el viernes 7 de noviembre después de anunciar su convocatoria para los partidos amistosos de la selección nacional frente a Chile y Rusia por la fecha FIFA del presente mes. El técnico interino tocó varios temas, entre ellos el llamado de Fabio Gruber, defensor nacido en Alemania pero con raíces peruanas.

La ‘Muñeca’ -como lo dicen desde su etapa como futbolista- destacó el compromiso del actual central del Núremberg FC, revelando una inesperado hecho. El DT contó que el alemán vino al país para tramitar su documento de identidad (DNI) para quedar disponible para los duelos a realizarse en territorio ruso.

“Quiero contar un poquito sobre Fabio, el entre telón porque muy pocos saben, ahora lo van a saber todos, para que Fabio pueda sacar y tramitar todos sus papeles peruanos, él estuvo acá hace tres semanas, lo hemos tenido acá haciendo los trámites para que pueda sacar su DNI, la predisposición de Fabio, las ganas de Fabio por estar”, comenzó.

De acuerdo a Barreto, Gruber tuvo que viajar de la ciudad alemana a la capital peruana para sacar su DNI en tiempo récord luego de que no pudo ser incluido en la lista para el amistoso internacional ante Chile, que terminó en derrota 2-1 el mes pasado.

“Desde que hablamos con él, un poco antes de la convocatoria con Chile, ahí no podíamos convocarlo porque todavía no tenía los papeles en regla, pero la disposición, las ganas de querer estar, el ser humano es lo que hace, no lo que dice, vino acá de un día para otro, menos de 24 horas, a Reniec, a hacer todos los trámites correspondientes como todo peruano”, añadió.

El seleccionador nacional solo tuvo palabras de elogios para Fabio y deslizó la posibilidad de que debute en esta gira por Europa. “Demuestra las ganas y predisposición de querer estar. Después un chico joven que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2, seguramente va a tener minutos, veremos en qué partido”.

Manuel Barreto destacó el compromiso
Manuel Barreto destacó el compromiso de Fabio Gruber para jugar por la selección peruana.

Su plan con los ‘eurocausas’

Por otro lado, Manuel Barreto fue consultado por dos nombres nuevos en la lista de convocados: Philipp Eisele de Eintracht Frankfurt y Francesco Andrealli de Como 1907. Ambos jugadores nacidos en Europa pero con raíces peruanos fueron considerados en el grupo de sparrings.

El técnico de la selección peruana explicó cuál es el plan de invitar a estos dos jóvenes elementos a los entrenamientos que se llevarán a cabo en Rusia. De acuerdo a sus declaraciones, el exjugador busca que se adapten al grupo y sean un aporte importante de la ‘bicolor’ de cara al futuro.

“Son dos chicos categoría sub 18, son parte de este proceso de las selecciones de menores, he tenido la oportunidad de conocerlos en partidos amistosos, he visto como se entrenan, he visto como se comportan, hay varios chicos, 2007 o menores que se están sumando a este viaje, no porque yo regale nada, al contrario esta es la selección nacional, pero si creo que se merecen una oportunidad, se han ganado la oportunidad de acompañarnos, hasta ahí”, detalló.

Eso sí, Barreto no descartó que Eisele y Andrealli puedan debutar con la ‘blanquirroja’ en estos compromisos, tal y como ocurrió con Maxloren Castro. “Te soy sincero, al inicio del anterior microciclo, muchos de ustedes decían ‘Maxloren está yendo a acompañar seguro para ganar rodaje’, al final el verde es el que habla, estuvimos entrenando acá y se ganó su oportunidad de jugar”.

El técnico nacional habló de los jugadores nacidos en Europa, pero con raíces peruanas. (FPF)

Programación de los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

La selección peruana se medirá ante Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el Gazprom Arena, situado en la ciudad San Petesburgo. Después, se volverá a enfrentar a Chile el martes 18 del presente mes a las 12:00 horas en el estadio Fisht de Sochi.

Temas Relacionados

Manuel BarretoFabio GruberSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Golazo de tiro libre de Martín Távara para la agónica victoria de Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

El volante peruano ejecutó un perfecto disparo al segundo palo para el 2-1 definitivo en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de tiro libre de

Sporting Cristal vs Cienciano 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con golazo de Martín Távara en el último minuto, el equipo de Paulo Autuori logró la remontada ante su gente por la penúltima jornada del campeonato nacional. Esto con 10 hombres tras expulsión de Catriel Cabellos

Sporting Cristal vs Cienciano 2-1:

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Felipe Vizeu inició la jugada, Nicolás Pasquini centró y el lateral uruguayo marcó el empate en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Leandro Sosa con

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

El volante uruguayo probó desde el borde del área y terminó marcando el 1-0 en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Cristian Souza tras

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Se disputará la penúltima jornada con Universitario como protagonista en la celebración de su tricampeonato en el Monumental. Los demás equipos pelean por los cupos internacionales y el descenso

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rómulo Mucho sobre debate de

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Hay muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

Congreso: Podemos propone eliminar pensión vitalicia que reciben expresidentes del Perú

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez recibe advertencia del

Christian Domínguez recibe advertencia del colegio de Camila por participar en campaña de Alejandra Baigorria: “Es menor de edad”

Miss Perú Karla Bacigalupo se pronuncia por polémica en Miss Universo 2025: “Seguimos adelante con esperanza y cariño”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Marina Mora lamenta que polémica con Mr. Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

DEPORTES

Golazo de tiro libre de

Golazo de tiro libre de Martín Távara para la agónica victoria de Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada