Manuel Barreto destacó el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: “Vino al Perú para tramitar su DNI en 24 horas”

El técnico de la selección peruana se refirió a la convocatoria del defensor nacido en Alemania. (FPF)

Manuel Barreto brindó una conferencia de prensa el viernes 7 de noviembre después de anunciar su convocatoria para los partidos amistosos de la selección nacional frente a Chile y Rusia por la fecha FIFA del presente mes. El técnico interino tocó varios temas, entre ellos el llamado de Fabio Gruber, defensor nacido en Alemania pero con raíces peruanas.

La ‘Muñeca’ -como lo dicen desde su etapa como futbolista- destacó el compromiso del actual central del Núremberg FC, revelando una inesperado hecho. El DT contó que el alemán vino al país para tramitar su documento de identidad (DNI) para quedar disponible para los duelos a realizarse en territorio ruso.

“Quiero contar un poquito sobre Fabio, el entre telón porque muy pocos saben, ahora lo van a saber todos, para que Fabio pueda sacar y tramitar todos sus papeles peruanos, él estuvo acá hace tres semanas, lo hemos tenido acá haciendo los trámites para que pueda sacar su DNI, la predisposición de Fabio, las ganas de Fabio por estar”, comenzó.

De acuerdo a Barreto, Gruber tuvo que viajar de la ciudad alemana a la capital peruana para sacar su DNI en tiempo récord luego de que no pudo ser incluido en la lista para el amistoso internacional ante Chile, que terminó en derrota 2-1 el mes pasado.

“Desde que hablamos con él, un poco antes de la convocatoria con Chile, ahí no podíamos convocarlo porque todavía no tenía los papeles en regla, pero la disposición, las ganas de querer estar, el ser humano es lo que hace, no lo que dice, vino acá de un día para otro, menos de 24 horas, a Reniec, a hacer todos los trámites correspondientes como todo peruano”, añadió.

El seleccionador nacional solo tuvo palabras de elogios para Fabio y deslizó la posibilidad de que debute en esta gira por Europa. “Demuestra las ganas y predisposición de querer estar. Después un chico joven que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2, seguramente va a tener minutos, veremos en qué partido”.

Manuel Barreto destacó el compromiso de Fabio Gruber para jugar por la selección peruana.

Su plan con los ‘eurocausas’

Por otro lado, Manuel Barreto fue consultado por dos nombres nuevos en la lista de convocados: Philipp Eisele de Eintracht Frankfurt y Francesco Andrealli de Como 1907. Ambos jugadores nacidos en Europa pero con raíces peruanos fueron considerados en el grupo de sparrings.

El técnico de la selección peruana explicó cuál es el plan de invitar a estos dos jóvenes elementos a los entrenamientos que se llevarán a cabo en Rusia. De acuerdo a sus declaraciones, el exjugador busca que se adapten al grupo y sean un aporte importante de la ‘bicolor’ de cara al futuro.

“Son dos chicos categoría sub 18, son parte de este proceso de las selecciones de menores, he tenido la oportunidad de conocerlos en partidos amistosos, he visto como se entrenan, he visto como se comportan, hay varios chicos, 2007 o menores que se están sumando a este viaje, no porque yo regale nada, al contrario esta es la selección nacional, pero si creo que se merecen una oportunidad, se han ganado la oportunidad de acompañarnos, hasta ahí”, detalló.

Eso sí, Barreto no descartó que Eisele y Andrealli puedan debutar con la ‘blanquirroja’ en estos compromisos, tal y como ocurrió con Maxloren Castro. “Te soy sincero, al inicio del anterior microciclo, muchos de ustedes decían ‘Maxloren está yendo a acompañar seguro para ganar rodaje’, al final el verde es el que habla, estuvimos entrenando acá y se ganó su oportunidad de jugar”.

El técnico nacional habló de los jugadores nacidos en Europa, pero con raíces peruanas. (FPF)

Programación de los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

La selección peruana se medirá ante Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el Gazprom Arena, situado en la ciudad San Petesburgo. Después, se volverá a enfrentar a Chile el martes 18 del presente mes a las 12:00 horas en el estadio Fisht de Sochi.