Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy jueves 6 de noviembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que dos de los torneos de la UEFA como la Europa League y la Conference League tendrán actividad, al igual que algunas ligas sudamericanas y el Mundial Sub 17.
En la Europa League, un cotejo que se visualiza prometedor es el que protagonizarán Real Betis y Olympique de Lyon. El conjunto español solo consiguió tres puntos de nueve posibles y buscará dar el golpe en casa contra un elenco francés que está invicto.
Otro duelo interesante en esta competición se dará entre Rangers FC y AS Roma. Los escoceses son los coleros del certamen y están urgidos de puntos, por lo que intentarán hacer respetar la casa frente a un cuadro italiano, que si bien debutó con un triunfo, perdió en sus siguientes dos partidos.
Por otra parte, en la Conference League, el líder Fiorentina, que no la pasa bien en la Serie A (último con cuatro puntos), visitará a Mainz 05 en un compromiso entre dos equipos con igualdad de puntaje, pero los ‘violetas’ tienen mejor diferencia de goles.
El Mundial Sub 17 de Qatar también contará con una agenda especial con duelos que no te puedes perder como el Argentina vs Túnez, Bolivia vs Italia, Portugal vs Marruecos, entre otros más.
Partidos de Europa League
- Utrecht 1-1 FC Porto (Finalizado)
- FC Basel 3-1 FCSB (Finalizado)
- Niza 1-3 Friburgo (Finalizado)
- Malmo FF 0-1 Panathinaikos (Finalizado)
- Dinamo Zagreb 0-3 Celta de Vigo (Finalizado)
- Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest (Finalizado)
- Red Bull Salzburgo 2-0 Go Ahead Eagles (Finalizado)
- FC Midtjylland 3-1 Celtic FC (Finalizado)
- Estrella Roja 1-0 Lille (Finalizado)
- Real Betis 2-0 Olympique de Lyon (Finalizado)
- Rangers FC 0-2 AS Roma (Finalizado)
- Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv (Finalizado)
- Stuttgart 2-0 Feyenoord (Finalizado)
- Bologna 0-0 SK Brann (Finalizado)
- Sporting Braga 3-4 Genk (Finalizado)
- Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce (Finalizado)
- PAOK Salónica 4-0 Young Boys (Finalizado)
- Ferencvaros 3-1 Ludogorets (Finalizado)
Partidos de Conference League
- Mainz 05 2-1 Fiorentina (Finalizado)
- Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik UBK (Finalizado)
- Sparta Praha 0-0 Raków Czestochowa (Finalizado)
- AEK Atenas 1-1 Shamrock Rovers (Finalizado)
- NK Celje 2-1 Legia Varsovia (Finalizado)
- AEK Larnaca 0-0 Aberdeen (Finalizado)
- KuPS 3-1 Slovan Bratislava (Finalizado)
- Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans (Finalizado)
- FC Noah 1-2 Sigma Olomouc (Finalizado)
- Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznan (Finalizado)
- Dinamo Kiev 6-0 Zrinjski Mostar (Finalizado)
- Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar (Finalizado)
- Rapid Viena 0-1 U Craiova (Finalizado)
- BK Häcken 1-2 Racing de Estrasburgo (Finalizado)
- KF Shkendija 1-1 Jagiellonia Bialystok (Finalizado)
- Lausanne Sport 1-1 AC Omonia (Finalizado)
- Lincoln Red 1-1 HNK Rijeka (Finalizado)
- Shelbourne FC 0-1 FC Drita (Finalizado)
Partidos de Mundial Sub 17
- Bolivia 0-4 Italia (Finalizado)
- Portugal 6-0 Marruecos (Finalizado)
- Japón 0-0 Nueva Caledonia (Finalizado)
- Argentina 1-0 Túnez (Finalizado)
- Fiyi 0-7 Bélgica (Finalizado)
- Emiratos Árabes Unidos 0-3 Croacia (Finalizado)
- Qatar 1-1 Sudáfrica (Finalizado)
- Senegal 1-0 Costa Rica (Finalizado)
Partidos de fútbol brasileño
- Fluminense vs Mirassol (17:30 horas / L1 MAX, Premiere, Cazé TV y Record TV)
- Ceará vs Fortaleza SC (18:00 horas / L1 MAX, Premiere)
- Palmeiras vs Santos (19:30 horas / L1 MAX, Premiere, SporTV, Kick (La Cobra))
Partido de fútbol colombiano
- Boyacá Chicó vs América de Cali (18:10 horas / RCN, Win Sports)
Partido de fútbol boliviano
- Bolívar vs Aurora (18:00 horas / Tigo Sports)