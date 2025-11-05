Perú Deportes

Notable triunfo de Juan Pablo Varillas ante Agustín Gómez para avanzar a los octavos de final en el Challenger de Lima

El tenista peruano batalló en el polvo de ladrillo miraflorino por tres horas para imponer condiciones bajo el constante apoyo de los suyos que bajaba de las graderías del Club Terrazas

Juan Pablo Varillas debutó con éxito en el último Challenger limeño de la temporada. Crédito: Igma Open

Juan Pablo Varillas (#330) se ha estrenado con éxito en el último Challenger de Lima de la temporada. En la ciudad que lo vio nacer, el deportista nacional apeó al argentino Federico Agustín Gómez (#270) con parciales 7-6(5) 3-6 y 7-6(3) en poco más de tres horas.

El peruano hizo pie en el primer parcial a través del tiebreak. En la segunda manga, el merlense emparejó la cuenta. En el set decisivo, Varillas se exigió al máximo para no ceder su servicio y definir otra vez en el tiebreak. Con sensacionales devoluciones, el peruano celebró en su debut.

Varillas trabajó arduamente para sortear los potentes servicios del argentino. En total, el gaucho conectó 11 aces; el peruano, solo tres. Ambos registraron siete y seis dobles faltas, respectivamente. En síntesis, un juego disputado, necesario para Varillas en la búsqueda de su mejor versión a los 30 años.

Más temprano, en otra cancha del Club Terrazas de Miraflores, Arklon Huertas del Pino no pudo ante el ruso Ivan Gakhov. El peruano seguirá compitiendo en la categoría de dobles junto al uruguayo Ignacio Carou.

Juan Pablo Varillas vs Román Burruchaga: fecha, dónde ver e historial

El duelo de octavos de final entre Juan Pablo Varillas y Román Burruchaga está pactado para el miércoles 5 de noviembre en las instalaciones del Club Terrazas de Miraflores. La organización del evento aún no ha hecho público el horario del cotejo.

Este envite será transmitido desde la plataforma online gratuita Challenger TV. Se puede acceder a la web desde cualquier ordenador/dispositivo móvil. Además, el portal Tenis al Máximo emite los encuentros por YouTube.

En el historia, Varillas se impone puesto que ganó en el único enfrentamiento entre ambos. El antecedente data de octubre del 2024 por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires. El peruano apeó al argentino por 6-1 y 6-3.

Burruchaga campeonó en el Challenger
Burruchaga campeonó en el Challenger de Buenos Aires 4. En el ATP 250 de Gstaad, cayó en cuartos de final ante Ignacio Buse.

Más de un año más tarde, ambos llegan con presentes contrastados. Burruchaga, hijo del jugador de fútbol campeón del mundo Jorge Burruchaga, es el cuarto mejor preclasificado y está en el mejor momento de su carrera: #105 del mundo, su mejor ranking.

Por otro lado, Juampi se encuentra en un momento donde las victorias le son esquivas y no encuentra su mejor estado de forma. El duelo de este miércoles podría significar un nuevo envión para dar un paso importante en su carrera y en el Igma Open.

Adiós al número uno

La derrota de Mariano Navone ante Murkel Dellien se concretó en la primera ronda del tercer Challenger de Lima del año, marcando una de las sorpresas más notables del certamen peruano. Navone, que figuraba como el primer cabeza de serie y era el vigente campeón del torneo anterior en Lima, no pudo imponer su jerarquía y hacer valer su condición de primer favorito.

Dellien, que ingresó al cuadro principal desde la fase clasificatoria, demostró gran solidez y se impuso en dos sets, con un marcador final de 6-2 y 7-6(5), en un partido que se disputó en el estadio principal del Club Terrazas de Miraflores.

Mariano Navone se coronó en
Mariano Navone se coronó en el Challenger de Lima 2.

Entradas a la venta para Challenger de Lima 3

Los boletos para la segunda edición anual del Challenger de Lima —doble torneo desde el 2021— ya están a la venta. Los amantes del deporte y, principalmente, del tenis podrán acceder a la compra de entradas a través de la web de Joinnus. Los precios para las diferentes jornadas serán detallados a continuación:

- Miércoles 5 de noviembre

Sur: S/ 99.40

Oriente: S/ 77.30

- Jueves 6 de noviembre

Sur: S/ 99.40

Oriente: S/ 77.30

- Viernes 7 de noviembre

Sur: S/ 132.50

Oriente: S/ 99.40

Sábado 8 de noviembre

Sur: S/ 154.60

Oriente: S/ 110.40

Domingo 9 de noviembre (final)

Sur: S/ 198.75

Oriente: S/ 132.50

