Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

El lateral izquierdo nacional, que recientemente fue llamado a la selección peruana, ha señalado que defender el escudo de la ‘misilera’ es una responsabilidad única

Cristian Carbajal defendiendo la camiseta
Cristian Carbajal defendiendo la camiseta del Sport Boys en el estadio Miguel Grau. - Crédito: Gonzalo Acevedo

Cristian Carbajal no se va con rodeos. Lleva varios años defendiendo la camiseta del Sport Boys, algo que le confiere cierto liderazgo y sabe a la perfección las responsabilidades que trae consigo el peso de esa indumentaria. Aunque es uno de los rostros visibles, con un desempeño aprobatorio, ha experimentado algunos pasajes complicados a partir de la exigencia que surge entre los aficionados en las graderías del estadio Miguel Grau.

Durante una entrevista al espacio ‘Impopulares’, el actual seleccionado nacional ha reconocido que “como todo futbolista uno tiene sus momentos buenos y malos”, aunque esa etapa puede exacerbarse porque “la gente del Sport Boys te pide mucho esfuerzo y sacrificio, las ganas tienen que verse en cada pelota que disputes”.

Cristian Carbajal, lateral izquierdo del
Cristian Carbajal, lateral izquierdo del Sport Boys. - Crédito: Difusión

Aun así, Carbajal no se enoja por algún comentario negativo o ataque de índole personal. Por el contrario, entiende que el aficionado se mueve por pasión y lleva cualquier cuestionamiento a la autorreflexión: “Sus críticas las tomo de la mejor manera, el Boys ejerce una presión única, pocos pueden jugar ahí”.

Consultado sobre si ha vivido una experiencia similar en otros clubes en los que militó en el pasado, el lateral izquierdo peruano ha aclarado que “en Sporting Cristal debuté en el 2019 y las cosas iban bien. Solo jugué dos partidos y después estuve a préstamo”.

Nuevo desafío

Cristian Carbajal ha sido considerado dentro del nuevo contingente de futbolistas nacionales para dar inicio al relevo generacional en la selección peruana. Su primer llamado llegó bajo la conducción interina de Manuel Barreto. Aunque no pudo hacer su debut oficial contra Chile, en un amistoso FIFA realizado en la ciudad de Santiago, quedó muy conforme con la experiencia.

“Después del llamado de la selección mi confianza ha subido bastante. Siento que entro con más confianza”, sostuvo Cristian añadiendo que “fue bueno tener otra experiencia y rozarme con futbolistas del extranjero. Con observar un amistoso aprendes bastante”.

Cristian Carbajal a la espera
Cristian Carbajal a la espera de su debut oficial con la selección peruana. - Crédito: FPF

Durante el tiempo que Carbajal se entrenó en la Villa Deportiva Nacional formó una camaradería importante con Marcos López, futbolista identificado con Sport Boys, quien le ayudó con varios consejos para que pueda ser un habitual convocado a la ‘bicolor’ en un futuro no tan lejano.

“Concentraba con Jesús Pretell. Marcos nos contaba cómo eran las cosas. Es otro ritmo, otro juego. Ha sido un aprendizaje diario que me sirvió bastante. Marquitos es hincha del Boys y me dijo ‘salva a mi Boys, por favor’”, rememoró con gracia.

