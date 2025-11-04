Perú Deportes

Jorge Fossati estalló tras acusaciones de dopaje a jugadores de Universitario: “Amerita una reacción contundente del club”

El entrenador uruguayo se pronunció con firmeza tras los rumores de doping que salpican al equipo ‘crema’ y pidió a la dirigencia actuar de inmediato para defender al plantel

El entrenador de la 'U' pidió a la dirigencia actuar de inmediato para defender al plantel. (Video: Jax Latin Media)

La alegría por el tricampeonato de Universitario de Deportes se ha visto opacada por una polémica inesperada. En los últimos días, algunos comunicadores y periodistas han puesto en duda la legitimidad del rendimiento del plantel ‘crema’, insinuando la existencia de casos de dopaje, especialmente en los partidos disputados en la altura.

Ante esta situación, el club reaccionó a través de su asesor legal, Adrián Gilabert, quien anunció que el club de Ate iniciará acciones legales frente a estas acusaciones sin sustento. A esa postura se sumó con firmeza Jorge Fossati, quien no ocultó su indignación por lo ocurrido y aseguró que detrás de estas insinuaciones existen intereses particulares.

“Será que algunos vieron que no tenían forma de que cambiara la historia y empezaron a buscarle la vuelta. Resulta que ahora fuimos los favorecidos y en realidad fuimos perjudicados por varias cosas. Sería darle importancia a personas que tienen otros intereses, no tengo la menor duda”, expresó el DT de Universitario en diálogo con la prensa local.

Fossati subrayó que, a diferencia de otros comentarios o críticas deportivas, este tipo de acusaciones son especialmente delicadas y deben ser tratadas con la seriedad que ameritan. “Nos acusaron de que dopamos a los jugadores para que corran más en la altura. Acá están acusados desde Franco Velazco hasta abajo, incluyendo nosotros y todos los que estamos alrededor de los jugadores”, declaró.

Jorge Fossati se pronunció sobre
Jorge Fossati se pronunció sobre las graves acusaciones de dopaje a Universitario. Crédito: Liga 1

El técnico no solo rechazó las versiones, sino que además pidió a Universitario una respuesta institucional firme y ejemplar. “Esto amerita un estudio y una reacción seria y fuerte por parte del club. Una cosa es que quieran, como han intentado, desacreditar lo brillante que ha hecho Universitario en estos años con frases que nunca comprueban. Pero otra cosa es que te acusen de que estás dopando a los jugadores, me parece que eso amerita una reacción contundente de parte de la ‘U’”, enfatizó.

Un futuro aún por definir

Más allá de la polémica, Jorge Fossati también se refirió a su continuidad en Universitario, un tema que ha generado incertidumbre entre los hinchas del equipo ‘crema’ en los últimos días. El uruguayo prefirió no especular sobre su futuro y señaló que primero deberá conversar con la nueva administración del club en el tiempo debido.

“Es una administración nueva, con algunas caras viejas, pero es una administración nueva. Yo vine con Jean Ferrari como administrador y con Manuel Barreto como director de fútbol, no están ninguno de los dos. Me parece que es lógico lo que yo planteo, pero después que tergiversen y se olviden desde cuándo lo estoy diciendo, y ahora yo no hablo después de ganar”, explicó.

Jorge Fossati abrazando a sus
Jorge Fossati abrazando a sus dirigidos luego de confirmarse la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: EFE

El entrenador ‘merengue’ fue honesto al reconocer que tanto él como el club podrían optar por no continuar juntos la próxima temporada. “Pueden pensar que no soy el idóneo para conducir el equipo hoy, por las razones que sean, como yo puedo considerar que no quiero seguir. Cada uno lo ve a su manera. Si te respondo que no me sorprendería, porque no quiero pecar de poco humilde, pero te puedo asegurar que todavía no estoy chocheando, como se dice en mi país”, mencionó entre risas.

Por ahora, el técnico mantiene el enfoque en los últimos compromisos del Torneo Clausura, aunque el debate sobre su continuidad —y la defensa de la institución frente a las acusaciones— promete seguir siendo tema central en el entorno de la ‘U’. De igual forma, el plantel se prepara para su celebración del tricampeonato en el Estadio Monumental en el partido frente a Deportivo Garcilaso el viernes 7 de noviembre.

