César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso

Se define el último boleto a la próxima temporada de la Liga 1. La Universidad César Vallejo salió airosa en el playoff ante Unión Comercio y se quedó con la chance de disputar la última llave rumbo a la primera división del fútbol peruano. El elenco dirigido por Chemo del Solar se medirá ahora ante Deportivo Moquegua, subcampeón de la Liga 2.

En la ida, el poeta sacó una importante ventaja para sostener el resultado en Tarapoto. Sin embargo, en el estadio Carlos Vidaurre, los locales descontaron a través de un tanto de Gino Guerrero. El ariete ensayó un disparo desde las afueras del área rival y su remate rasante movió las redes del arco de Máximo Ravines.

Minutos más tarde, Víctor Perlaza fue expulsado por Kevin Ortega luego de una infracción contra Miguel Cornejo. La cartulina generó una gresca entre Juan Morales y Gino Guerrero. El colegiado decidió volver a exhibir la roja y mandar a los vestuarios a ambos futbolistas. Por consiguiente, el poderoso del Altomayo se quedó con nueve elementos; y los trujillanos, con diez.

En el complemento, los dirigidos por Chemo volvieron a establecer la ventaja de dos tantos luego que Guillermo Grández recoja un rebate tras un remate al vertical de Danilo Carando. La escuadra local no se quedó de manos cruzadas y fue a por todo, pese a la inferioridad numérica.

El equipo de Chemo del Solar se juega su última carta ante CD Moquegua.

A 20 minutos del final, un centro de Osama Jiménez impactó en la humanidad de Fernando Páiva. Kevin Ortega señaló el punto penal pues, a su criterio, pegó en el brazo del jugador. Daniel Gonzáles canjeó la pena por gol y Unión Comercio necesitaba una diana más para forzar los penales.

La ansiedad se apoderó del equipo de la selva del país. El trujillano aprovechó para armar el contrataque y un remate desviado de Joao Villamarín sentenció la historia. Es importante mencionar que entre semana, la directiva de Unión Comercio y el entrenador Jesús Oropesa culminaron el vínculo a puertas del duelo de vuelta.

César Vallejo vs Deportivo Moquegua: fechas y dónde ver partidos por un lugar en la Liga 1 2026

El primer duelo de llave por el último cupo a la Liga 1 2026 está programado para este domingo 9 de noviembre. El compromiso tendrá lugar en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo. El horario aún no ha sido establecido por la organización de la Liga 2.

El compromiso de vuelta se desarrollará sobre el gramado del estadio 25 de noviembre de Moquegua. El juego se disputará exactamente una semana más tarde, el domingo 16 de noviembre. Ambos encuentros serán transmitidos por la señal de ATV (señal abierta y YouTube) y el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.

La llave iniciará en Trujillo y el ganador celebrará en Moquegua.

El caso Jairo Vélez

Jairo Vélez brilló como una de las piezas clave en el exitoso año 2025 de Universitario. Ante la merma del nivel de Edison Flores, el ecuatoriano de 30 años respondió con creces cuando se le necesitó. Además, se hizo con un lugar en el once titular junto a Álex Valera en el ataque.

Vélez entrena en Campo Mar gracias a un préstamo desde la Universidad César Vallejo. En el club poeta ven con buenos ojos la vuelta del jugador a Trujillo. Influirá en gran medida si los dirigidos por Chemo del Solar recuperan la categoría o se mantienen en la división de plata del fútbol peruano.

De acuerdo con información brindada por el comunicador Mauricio Loret de Mola, en la institución universitaria del norte del país, no contemplan la ampliación del préstamo.