Fabio Gruber ve amenazada su titularidad en FC Nürnberg en medio de su inminente primera convocatoria con la selección peruana

El capitán de FCN ha visto cómo Robin Knoche, antiguo dueño de la cinta de líder, ha irrumpido con gol en el reciente empate contra FC Kaiserslautern y ha sugerido su retorno a la oncena principal

Por Renzo Galiano

Fabio Gruber lleva la cinta
Fabio Gruber lleva la cinta de capitán del FC Nürnberg por decisión del entrenador Miroslav Klose. - Crédito: AP

El FC Nürnberg va en alza. El mal arranque en la 2. Bundesliga 2025/26 comienza a superarse con resultados positivos con los que se aleja de los últimos lugares de la clasificación. Tres últimos partidos con nota aprobatoria, dos de ellos empates positivos. En esos juegos de máxima exigencia dijo presente Fabio Gruber como capitán.

Con 23 años, el central revelación de ‘Der Legende’ se ha asentado perfectamente en el nuevo sistema empleado por el entrenador Miroslav Klose, quien le ha prestado un nivel de atención inesperado a Gruber hasta el punto, incluso, de convertirlo en su voz de liderazgo dentro del campo.

Fabio Gruber, dueño del centro
Fabio Gruber, dueño del centro de la defensa del FC Nürnberg. - Crédito: Sportfoto Zink

Sin embargo, comienza a surgir una remota posibilidad de que Fabio Gruber pueda ser recortado en los siguientes examinatorios del ascenso de Alemania, a partir de la recuperación e irrupción de Robin Knoche, antiguo capitán del FCN, quien apareció como el salvador iluminado para establecer la igualada a uno, en tiempo de reposición, contra FC Kaiserslautern, en el estadio Betzenberg.

Es igualmente cierto que Knoche, de 33 años, lleva mayor ventaja y experiencia que Gruber, pero él lo ha manifestado frente a cámaras, dejando en una posición incómoda tanto al joven valor como al cuerpo técnico del FC Nürnberg.

El central peruano, de 23 años, lleva un gol anotado con FCN. | VIDEO: Sport1

"Se nota que aporto un valor añadido al equipo cuando estoy en el campo, o al menos que mi valor añadido es definitivamente mayor“, dijo sin titubeos a Sky Sport el antiguo defensor de la selección alemana, que años atrás disputó tanto la Bundesliga como la Champions League.

En consecuencia, el entrenador Miroslav Klose se vio en la necesidad de salir al frente para responderle y lo hizo con elogios que deben ser comprendidos con atención por parte de Fabio Gruber: "Siempre está ahí para el equipo y es parte fundamental del mismo. Por consiguiente, deseo un capitán así“.

Fabio Gruber saludando a Robin
Fabio Gruber saludando a Robin Knoche durante un partido del ascenso en Alemania. - Crédito: FCN

Protagonismo

En el futuro inmediato, Fabio Gruber tiene todo preparado para ser llamado por primera vez a la selección peruana. El mes pasado fue reservado por la FPF, pero su citación no llegó a concretarse por la falta de documentación. Ahora, con los papeles en regla, su convocatoria para los próximos amistosos (Rusia / Chile) está al caer.

El peruano llegará a la Villa Deportiva Nacional con regularidad e ilusión. Ante el FCK sumó 900′ minutos como defensor inamovible en el FC Nürnberg y la proyección para que siga entre los titulares es alta, siempre y cuando el DT Miroslav Klose no opte por cambiar de sistema.

Fabio Gruber se ha ganado
Fabio Gruber se ha ganado el corazón de la afición de FC Nürnberg. - Crédito: Sportfoto Zink

Formado en las categorías inferiores del FC Augsburg, Gruber dio el salto al profesionalismo con el SC Verl en la 3. Liga, donde destacó y asumió la capitanía del equipo. En febrero de 2025 fichó por el histórico 1. FC Nürnberg de la 2. Bundesliga.

Su crecimiento también se refleja en su valor de mercado, que pasó de alrededor de 900 000 euros a cerca de 1,5 millones en poco tiempo. En concreto, Fabio es un joven central de gran proyección, que combina formación alemana, ascendencia peruana y ya juega en una categoría superior.

