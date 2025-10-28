Héctor Chumpitaz rompe en llanto al recordar cuando ganó la Copa América con Perú: el emotivo video a 50 años de la hazaña continental

El exdefensor protagonizó emotivo video con sus compañeros de la selección peruana a 50 años de la hazaña continental. (FPF)

El 28 de octubre de 1975, la selección peruana alcanzó la gloria por segunda vez en la Copa América. El grupo de jugadores liderado por Marcos Calderón venció 1-0 a Colombia en el partido de desempate y sumó su segunda estrella en la historia del certamen Conmebol.

Esta hazaña continental estuvo marcada por mucho amor y patriotismo, pues el país no atrevesaba su mejor momento político y los futbolistas solo querían darle una alegría a sus compatriotas. Eso se vio reflejado en la escapada de Hugo Sotil de la concentración de Barcelona para defender a su patria.

Hoy, 28 de octubre de 2025, se cumplen 50 años de aquel campeonato y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no tuvo mejor idea que realizar un emotivo video con los protagonistas de aquella conquista, como parte de un homenaje en redes sociales.

Algunos exintegrantes de la ‘bicolor’ como Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, Percy Rojas, Eusebio Acasuzo, Pedrito Ruiz y Héctor Chumpitaz formaron parte de esta pieza audiovisual y dieron su testimonio del título de la Copa América 1975. Pero, un momento muy conmovedor en dicho clip.

‘Chumpi’ rompió en llanto al recordar ese campeonato. “Agradecimiento a la Federación por traerme ese trofeo que tanto queríamos y lo queremos porque yo creo que...”, expresó el exjugador de Universitario de Deportes y después no pudo continuar con sus declaraciones al quebrarse.

“Yo creo que eso hemos sentido todos nosotros”, añadió el exdefensor después de reponerse, haciendo referencia a la emoción que lo invadió al rememomar el logro más importante que pudo concretar durante la etapa que vistió la camiseta de la selección peruana.

Héctor Chumpitaz rompe en llanto al recordar cuando ganó la Copa América con Perú.

Plantel campeón de la Copa América 1975

- Arqueros: Ottorino Sartor, José Gonzáles Ganoza y Eusebio Acasuzo.

- Defensas: Héctor Chumpitaz, Eleazar Soria, José Navarro, Rubén Toribio Díaz y Julio Meléndez.

- Volantes: Teófilo Cubillas, Santiago Ojeda, César Cueto, Alfredo Quesada, Raúl Párraga y Pedro Ruiz La Rosa.

- Delanteros: Enrique Casaretto, Percy Rojas, Hugo Sotil, Juan Carlos Oblitas, Oswaldo Ramírez, Gerónimo Barbadillo y Julio Aparicio.

- Técnico: Marcos Calderón.

Hugo Sotil desafió a su club y voló a Caracas para jugar la final de la Copa América 1975. Su gol decisivo dio a Perú la gloria y lo inmortalizó como héroe nacional. (El Peruano)

Final ganada a Colombia

La campaña de Perú en la Copa América 1975 fue buena de inicio a fin. En la etapa de grupos, quedó primero con 7 puntos, superando a Chile (3) y Bolivia (2). Después, en semifinales, empató con Brasil (3-3 en el global) en partidos de ida y vuelta, pero la suerte lo acompañó al ganar el sorteo de desempate.

Con este inédito desenlace, se metió a la final con Colombia, que venía de eliminar a Uruguay. En Bogotá, perdió 1-0. No obstante, en Lima, ganó 2-0. Estos resultados obligaron a un encuentro de desigualdad, en el cual la ‘bicolor’ se impuso 1-0 con un gol de Hugo Sotil.

El gol del triunfo lo marcó el 'Cholo' Sotil y significó la segunda Copa América para Perú en su historia

Desde 1975, Perú no ha vuelto a levantar el trofeo de la Copa América, aunque en 2019 estuvo muy cerca de hacerlo. La ‘blanquirroja’ llegó a la final con Brasil, no obstante, terminó cayendo 3-1 con doblete de Gabriel Jesús y un gol de Everton. Paolo Guerrero descontó en aquella oportunidad.

La falta de triunfos hace que ese trofeo conquistado por Héctor Chumpitaz, Hugo Sotil y compañía sea muy valorado y recordado por la hinchada peruana, la cual sueña con sumar su tercera estrella en el máximo certamen de Conmebol a nivel de selecciones.