Resultados de la Noche Blanquiazul 2025: así van los partidos de Alianza Lima en su presentación

Hoy, sábado 25 de octubre, se vivirá la Noche Blanquiazul 2025. El evento más esperado por los hinchas de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘íntimas’ jugarán un cuadrangular con Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima, en duelos que genera mucha expectativa.

El reencuentro de las ‘íntimas’ con toda su hinchada será en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. Serán dos jornadas donde los grandes equipos se enfrentarán con la misión de llevarse el trofeo y el reconocimiento internacional.

Las bicampeonas iniciarán su presentación ante el ‘flu’ como el choque más esperado, mientras que las chorrillanas harán lo suyo con las ‘millonarias’ como cotejo que inaugurará la noche especial. Los ‘voleilovers’ se ilusionan con ver al equipo de sus amores en el más alto nivel para derrotar a los rivales de talla mundial.

“Será una noche inolvidable, estamos acostumbradas a que Alianza nos sorprenda de esta manera y enfrentar a equipos muy top. Nos estamos preparando muy bien, llevamos poco tiempo, pero nos estamos complementando con las nuevas compañeras y estamos con muchas expectativas. El equipo se viene afianzando día a día en el tema físico y táctico para lo que será la Liga, el Sudamericano y el Mundial”, apuntó Esmeralda Sánchez.

Alianza Lima jugará con Fluminense por la Noche Blanquiazul 2025

Resultados y programación de la Noche Blanquiazul 2025

Sábado 25 de octubre

- Regatas Lima vs River Plate (14:45 horas)

- Alianza Lima vs Fluminense (18:15 horas)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Fluminense (16:00 horas)

- Alianza Lima vs River Plate (18:00 horas)

*Los horarios podrían verse alterados dependiendo de la duración de los partidos previos.

La programación confirmada de los cuatro partidos de la Noche Blanquiazul 2025 de vóley.

Canal TV para ver la Noche Blanquiazul 2025

La presentación oficial de Alianza Lima se verá por todos los hogares peruanos ya que será transmitido por la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO, plataforma streaming que es completamente gratis.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

Cronograma completo de la Noche Blanquiazul 2025

Sábado 25 de octubre

- Aperturas de puertas / 13:00 horas

- Regatas Lima vs River Plate / 14:45 horas

- Show / 16:45 horas

- Presentación del plantel / 17:00 horas

- Alianza Lima vs Fluminense / 18:15 horas

Domingo 26 de octubre

- Apertura de puertas / 14:30 horas

- Regatas vs Fluminense / 16:00 horas

- Alianza Lima vs River Plate / 18:00 horas

- Ceremonia de reconocimiento / 20:00 horas

Cronograma completo de la Noche Blanquiazul 2025 de vóley.

Refuerzos de Alianza Lima

Sandra Ostos: Punta peruana.

Yanlis Féliz: Punta dominicana.

Elina Rodríguez: Opuesta argentina.

María Alejandra Marín: Armadora colombiana.

Meegan Hart: Central estadounidense.

Doris Manco: Armadora colombiana.

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley2025/2026?

Las ‘blanquiazules’ resolvieron el conflicto con la Federación Peruana de Vóley (FPV) y finalmente se presentarán a su debut con Kazoku No Perú en la Liga Peruana de Vóley2025/2026. Alianza Lima chocará con el recién ascendido este domingo 26 de octubre a las 15:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la fecha 1 del torneo nacional.