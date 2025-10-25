Perú Deportes

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

El cuadro ‘blanco’ buscará estirar la ventaja en el certamen doméstico contra un debilitado elenco ‘azulgrana’ que tiene varias bajas. Conoce los horarios del clásico español

Por Joaquín Parra

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona por LaLiga 2025/2026.

Real Madrid se medirá en condición de local frente a Barcelona el domingo 26 de octubre en un duelo válido por la fecha 10 de LaLiga de España 2025/2026. El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de una nueva edición del clásico español y entre dos equipos que luchan palmo a palmo el liderato del certamen doméstico. Conoce los horarios del compromiso.

El cuadro ‘blanco’ viene pasando por un buen presente en el torneo local, del cual se ubica como líder con 24 puntos, dos sobre su máximo perseguidor, el elenco ‘azulgrana’. Sin embargo, una derrota podría inclinar la balanza en su contra. Además, en la retina de los hinchas sigue presente la dolorosa derrota 5-2 que sufrieron con Atlético Madrid, por lo que buscan que puedan imponerse ante un rival de gran envergadura.

Eso sí, los dirigidos por Xabi Alonso le ganaron 1-0 a Juventus por la UEFA Champions League, por lo que llegan motivados. Empero, no estará todo el plantel por las lesiones de Antonio Rüdiger y David Alaba.

Jude Bellingham fue el autor del único gol con el que Real Madrid venció a Juventus por la Champions League. - créditos: REUTERS/Violeta Santos Moura

Por otro lado, Barcelona ha tenido caídas en momentos claves en lo que va de la temporada (2-1 con PSG y 4-1 ante Sevilla), que han provocado serias dudas. De todos modos, el técnico Hansi Flick cuenta con un plantel para darle vuelta a la situación con figuras como Lamine Yamal, Frenkie de Jong, etc.

Las bajas que presentan por problemas físicos son las siguientes: Marc-André ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Historial de enfrentamientos

Real Madrid y Barcelona se han visto las caras en 261 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol español. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que los ‘blancos’ llevan 105 victorias, contra 104 de los ‘azulgranas’ y 52 empates en total.

El último enfrentamiento se dio el 11 de mayo del presente año, en el marco de la jornada 35 de LaLiga 2024/2025. El estadio Olímpico de Montjuic fue testigo de un triunfo de parte de los ‘blaugranas’ por 4-3 con los goles de Eric García, Lamine Yamal y Raphinha (x2). Kylian Mbappé anotó un ‘hat-trick’ para los ‘madridistas’.

Goles y resumen del triunfo 'azulgrana' en el estadio Olímpico de Montjuic. (Video: LaLiga)

Real Madrid vs Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso

Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona por LaLiga 2025/2026

El partido entre Real Madrid y Barcelona, programado para el domingo 26 de octubre, arrancará a las 10:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 11:15 horas.

Por su parte, la señal en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se activará a las 12:15 horas. La afición de México verá el inicio a las 09:15 horas, mientras que en España el duelo comenzará a las 17:15 horas.

Canal TV del Real Madrid vs Barcelona por LaLiga 2025/2026 en Perú

El Real Madrid vs Barcelona, correspondiente a la décima fecha de LaLiga 2025/2026, se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y contará con transmisión para varios países a través de diferentes señales. En Perú y el resto de Sudamérica, el partido se podrá ver por ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

En Centroamérica y México, la opción será Sky Sports, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir el encuentro en ESPN Deportes y Fubo TV. Por último, en España, el clásico será transmitido por DAZN y LaLiga TV Bar.

