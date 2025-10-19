Rosa García se quebró al ser incorporada al Salón de la Fama y recordó a Lucha Fuentes: “Gracias a ella, hoy estoy aquí”

La ‘China’ García destacó la influencia fundamental de Lucha Fuentes y Man Bok Park, dos figuras clave que marcaron el rumbo y éxito de su brillante carrera en el voleibol. (Video: Volleyball World)

Rodeada de ovaciones, emociones y recuerdos, la histórica armadora de la selección peruana, Rosa García Rivas, fue incorporada oficialmente al Salón de la Fama del Vóleibol Mundial en una emotiva ceremonia celebrada en Holyoke, Massachusetts, cuna de este deporte. En un discurso cargado de gratitud, nostalgia y humor, la leyenda nacional recordó sus inicios, rindió homenaje a figuras clave en su vida deportiva y agradeció profundamente al deporte de la net alta por todo lo que le dio.

“Buenas noches, disculpen por la emoción y los nervios”, fueron las primeras palabras de la popular ‘China’, visiblemente conmovida ante el reconocimiento. “Estoy muy agradecida con el Salón de la Fama, a todos los peruanos que están presentes —muchos amigos que conozco— y todos los que nos están viendo porque aman el vóley”, continuó, dirigiéndose tanto al público presente como a sus compatriotas que seguían el homenaje a la distancia.

Entre los primeros agradecimientos, Rosa García tuvo palabras de gratitud para su familia, su principal soporte. “No me quiero olvidar de mi padre que está en el cielo y de mi madre también. Soy sumamente agradecida con mi familia, que está presente también”.

La ‘China’ también reveló un detalle poco conocido sobre sus inicios en el voleibol: al comienzo de su carrera, no quería ser colocadora. Fue entonces cuando recordó a su principal inspiración para aceptar ese desafío en la cancha: Luisa Fuentes, una histórica figura del vóley peruano que lamentablemente falleció este año. “Les voy a contar una cosa, a mí no me gustaba ser armadora. Comencé como atacante, pero por una entrenadora que ya no está en el mundo, Lucha Fuentes, a quien agradezco de todo corazón, me hizo ser armadora”, confesó con emoción.

Rosa García entre lágrimas durante su discurso en el Salón de la Fama de Vóley. Crédito: IVHF

Fuentes, reconocida como una pionera del voleibol nacional, supo ver en García un talento especial para esa posición fundamental. “Me conoció, quería que sea armadora como ella y le decía que no, porque yo era atacante. Gracias a ella, ahora estoy en el Salón de la Fama y fui mejor jugadora de algunos torneos”, añadió conmovida.

Un destino marcado por una cortina

En su intervención, Rosa García relató cómo el voleibol no fue necesariamente su primer sueño. De hecho, su historia con el deporte comenzó casi por casualidad: “En realidad la que jugaba era mi hermana, yo no. El entrenador fue a hablar con mi mamá sobre mi hermana, para un torneo. Me ve a mí y le pregunta ‘¿quién es esa niña que está ahí detrás de la cortina?’ Era yo”, contó entre risas.

Esa niña escondida detrás de una cortina terminaría siendo una de las más grandes armadoras en la historia del vóley sudamericano. Más adelante, recordó su ingreso a la selección nacional a los 14 años: “Hubo un anuncio para ser convocada a la selección peruana, habían como 400 niñas. Cada 15 días sacaban a 15. De las 400, solo quedamos 12... y quedé yo”.

Otro nombre que no podía faltar en el discurso fue el del recordado entrenador Man Bok Park, artífice de la generación dorada del vóley peruano. Rosa García lo recordó con una mezcla de cariño y humor: “Fuimos a un Sudamericano juvenil en 1980 y quedamos campeonas. Tras ello, Man Bok Park me convocó a mayores. Estuve entrenando fuerte con él, porque era muy duro. No nos dejaba comer ni un helado. Era tan disciplinado que, cuando me portaba mal en casa, mi mamá llamaba al entrenador”.

Rosa García ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Voleibol Mundial. Crédito: IVHF

También rememoró la final olímpica de Seúl 1988 ante la Unión Soviética, uno de los momentos más gloriosos —y a la vez dolorosos— del deporte peruano. “Fuimos subcampeonas olímpicas, a un paso de la medalla de oro. Nos faltaron dos puntos para ser campeonas. Nos desconcentramos demasiado y nos dolió. Hasta ahora no veo el video”, confesó.

Finalmente, Rosa agradeció todo lo que el voleibol le permitió vivir: “Agradezco mucho al voleibol porque nos ha dado mucho compañerismo, muchas amistades. Por ello, salí a jugar al extranjero: Brasil, Italia, Grecia...”, mencionó. Y cerró su mensaje con una frase que resume todo lo que representa ingresar al Salón de la Fama: “Muchísimas gracias, estoy muy contenta. Esto para mí era un sueño que se ha hecho realidad”.