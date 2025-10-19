Perú Deportes

Rosa García se quebró al ser incorporada al Salón de la Fama y recordó a Lucha Fuentes: “Gracias a ella, hoy estoy aquí”

La histórica armadora nacional emocionó con su discurso en la ceremonia de premiación, donde también recordó con cariño al entrenador Man Bok Park: “No nos dejaba comer ni un helado”, dijo entre risas y nostalgia

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
La ‘China’ García destacó la influencia fundamental de Lucha Fuentes y Man Bok Park, dos figuras clave que marcaron el rumbo y éxito de su brillante carrera en el voleibol. (Video: Volleyball World)

Rodeada de ovaciones, emociones y recuerdos, la histórica armadora de la selección peruana, Rosa García Rivas, fue incorporada oficialmente al Salón de la Fama del Vóleibol Mundial en una emotiva ceremonia celebrada en Holyoke, Massachusetts, cuna de este deporte. En un discurso cargado de gratitud, nostalgia y humor, la leyenda nacional recordó sus inicios, rindió homenaje a figuras clave en su vida deportiva y agradeció profundamente al deporte de la net alta por todo lo que le dio.

“Buenas noches, disculpen por la emoción y los nervios”, fueron las primeras palabras de la popular ‘China’, visiblemente conmovida ante el reconocimiento. “Estoy muy agradecida con el Salón de la Fama, a todos los peruanos que están presentes —muchos amigos que conozco— y todos los que nos están viendo porque aman el vóley”, continuó, dirigiéndose tanto al público presente como a sus compatriotas que seguían el homenaje a la distancia.

Entre los primeros agradecimientos, Rosa García tuvo palabras de gratitud para su familia, su principal soporte. “No me quiero olvidar de mi padre que está en el cielo y de mi madre también. Soy sumamente agradecida con mi familia, que está presente también”.

La ‘China’ también reveló un detalle poco conocido sobre sus inicios en el voleibol: al comienzo de su carrera, no quería ser colocadora. Fue entonces cuando recordó a su principal inspiración para aceptar ese desafío en la cancha: Luisa Fuentes, una histórica figura del vóley peruano que lamentablemente falleció este año. “Les voy a contar una cosa, a mí no me gustaba ser armadora. Comencé como atacante, pero por una entrenadora que ya no está en el mundo, Lucha Fuentes, a quien agradezco de todo corazón, me hizo ser armadora”, confesó con emoción.

Rosa García entre lágrimas durante
Rosa García entre lágrimas durante su discurso en el Salón de la Fama de Vóley. Crédito: IVHF

Fuentes, reconocida como una pionera del voleibol nacional, supo ver en García un talento especial para esa posición fundamental. “Me conoció, quería que sea armadora como ella y le decía que no, porque yo era atacante. Gracias a ella, ahora estoy en el Salón de la Fama y fui mejor jugadora de algunos torneos”, añadió conmovida.

Un destino marcado por una cortina

En su intervención, Rosa García relató cómo el voleibol no fue necesariamente su primer sueño. De hecho, su historia con el deporte comenzó casi por casualidad: “En realidad la que jugaba era mi hermana, yo no. El entrenador fue a hablar con mi mamá sobre mi hermana, para un torneo. Me ve a mí y le pregunta ‘¿quién es esa niña que está ahí detrás de la cortina?’ Era yo”, contó entre risas.

Esa niña escondida detrás de una cortina terminaría siendo una de las más grandes armadoras en la historia del vóley sudamericano. Más adelante, recordó su ingreso a la selección nacional a los 14 años: “Hubo un anuncio para ser convocada a la selección peruana, habían como 400 niñas. Cada 15 días sacaban a 15. De las 400, solo quedamos 12... y quedé yo”.

Otro nombre que no podía faltar en el discurso fue el del recordado entrenador Man Bok Park, artífice de la generación dorada del vóley peruano. Rosa García lo recordó con una mezcla de cariño y humor: “Fuimos a un Sudamericano juvenil en 1980 y quedamos campeonas. Tras ello, Man Bok Park me convocó a mayores. Estuve entrenando fuerte con él, porque era muy duro. No nos dejaba comer ni un helado. Era tan disciplinado que, cuando me portaba mal en casa, mi mamá llamaba al entrenador”.

Rosa García ingresó oficialmente al
Rosa García ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Voleibol Mundial. Crédito: IVHF

También rememoró la final olímpica de Seúl 1988 ante la Unión Soviética, uno de los momentos más gloriosos —y a la vez dolorosos— del deporte peruano. “Fuimos subcampeonas olímpicas, a un paso de la medalla de oro. Nos faltaron dos puntos para ser campeonas. Nos desconcentramos demasiado y nos dolió. Hasta ahora no veo el video”, confesó.

Finalmente, Rosa agradeció todo lo que el voleibol le permitió vivir: “Agradezco mucho al voleibol porque nos ha dado mucho compañerismo, muchas amistades. Por ello, salí a jugar al extranjero: Brasil, Italia, Grecia...”, mencionó. Y cerró su mensaje con una frase que resume todo lo que representa ingresar al Salón de la Fama: “Muchísimas gracias, estoy muy contenta. Esto para mí era un sueño que se ha hecho realidad”.

Temas Relacionados

Rosa GarcíaLucha FuentesSelección peruana de vóleyMan Bok Parkvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘zorros’ en el coloso José Díaz con el objetivo de mantener su invicto que los acerque al tricampeonato. Conoce los horarios de vibrante cotejo

A qué hora juega Universitario

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘bajopontinos’ chocarán con el ‘rico garci’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la meta de sumar tres puntos que le permitan volver a posicionarse en zona de clasificación directa para la próxima Copa Libertadores. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘rimense’ tiene la urgencia de sumar una victoria para ingresar a la zona de ‘playoffs’ en la tabla acumulada, mientras que el ‘rico garci’ aspira a sellar su clasificación a la Copa Sudamericana. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori busca el triunfo para recuperar terreno en el campeonato luego de descansar la pasada jornada debido a que su duelo ante Universitario fue reprogramado

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘victoriano’ tendrá un duro reto cuando visite al siempre complicado ‘rojo matador’ en la ‘incontrastable’. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí responde por cuentas

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez de hacerle daño a la Fiscalía con una campaña “de mala fe”

Fuerza Popular defiende su permanencia en la Mesa Directiva: “En el comunicado nos referíamos a que no asumiríamos el Ejecutivo”

Delia Espinoza pide al Congreso anular el archivo de las denuncias contra Dina Boluarte “para que su vacancia no sea cuestionada”

Fuerza Popular respalda actuar de la Policía en manifestaciones y critican a Rafael López Aliaga por “abandonar” Lima

ENTRETENIMIENTO

Cristorata le pidió a Agus

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025