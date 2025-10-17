Perú Deportes

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

El exjugador asumió una responsabilidad que, en los días previos, no estaba prevista. Al final erró el disparo decisivo y el ‘Ciclón’ se como campeón del torneo doméstico

Por José Manuel Quintana

Guardar
El exjugador contó que varios jugadores 'blanquiazules' no quisieron ir a la tanda de penales. (Video: Mano a Mano)

Por la definición del título nacional del 2011, Alianza Lima se vio las caras ante Juan Aurich tras la paridad en los dos primeros encuentros de la serie final. El campeonato del entonces llamado Torneo Descentralizado se dirimió desde una tanda de penales para los libros, que vio coronarse al cuadro chiclayano por primera —y única— vez en el balompié nacional.

Uno de los protagonistas de la noche en el estadio Nacional fue Óscar Vílchez. El volante ‘blanquiazul’ se encargó de ejecutar el cuarto disparo de los suyos. El tiro de ‘Neka’ era decisivo, puesto que dos compañeros habían errado previamente y los del ‘ciclón’ se mantenían 3-1 abajo.

Lamentablemente para los intereses de los jugadores, cuerpo técnico y seguidores ‘íntimos’, Diego Penny evitó que el remate del menor de los hermanos Vílchez mueva las redes de su arco.

Óscar Vílchez cumplió tres períodos
Óscar Vílchez cumplió tres períodos como jugador de Alianza Lima. Fue parte de dos títulos 'blanquiazules'. Crédito: GEC/Denganche

Cerca de 14 años más tarde, el ‘Neka’ ha confesado detalles inéditos de cómo se gestó en el camerino del elenco victoriano la lista de definidores. De acuerdo con el exdeportista, los jugadores más experimentados del plantel recularon a la hora de los lanzamientos desde los doce pasos.

“Cuando juegas una final, sabes perfectamente que puedes patear penales. Se armó un equipo para los penales y yo no era uno de ellos. Mi fuerte nunca fue patear penales ni tiros libres”, sostuvo el exdeportista, campeón de tres títulos nacionales (2004 y 2017 con Alianza Lima; 2012 con Sporting Cristal).

En ese contexto, el ex Alianza Universidad concedió que tras el cero a cero en el tiempo reglamentario, la posición de los llamados a asumir la responsabilidad a través de un consenso previo, decidieron dar un paso al costado.

Exjugador de la selección peruana
Exjugador de la selección peruana recordó cuando Alianza Lima lo prestó sin avisarle y con un papel pegado en el vestuario.

“Cuando estábamos reunidos después de jugar el complemento, muchos de los futbolistas que tenían que patear —no voy a decir nombres para no ofenderlos— dijeron ‘yo no voy a patear’. Uno de ellos se paró y dijo ‘yo no voy a patear’ y se fue . Nos dejó ahí. Jugadores de experiencia”, declaró en diálogo con 'Denganche‘.

Vílchez describió la reacción de Pepe’ Soto en este escenario. El referente de la entidad victoriana formaba parte del comando técnico de Miguel Ángel Arrué. “Pepe se molesta y los ‘carajea’”, comentó.

En ese momento, el exfutbolista bajó los brazos y aceptó que el título se iría para Chiclayo. “Yo dije: ‘ya perdimos la definición por penales’. Nadie quería patear. Los que no teníamos que patear, tuvimos que poner el pecho. Es más, el ‘Negro’ Gonzáles no pateaba penales y dijo ‘yo pateo’. Yo también lo dije”, concluyó.

Óscar Vílchez vistió la camiseta
Óscar Vílchez vistió la camiseta de la selección peruana en la Copa América 2016 - Créditos: Getty Images.

De campeón a la tercera división

Juan Aurich descendió de la Liga 1 tras una temporada 2017 para el olvido, al terminar en los últimos lugares de la tabla. Posteriormente compitió en la Liga 2 del fútbol peruano, pero en el 2024 no pudo participar en este torneo debido a que la Federación Peruana de Fútbol le retiró la Licencia B por deudas coactivas con la SUNAT, lo que impidió su inscripción.

Como consecuencia administrativa, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que Juan Aurich debía jugar en la Liga 3 en la temporada 2025, categoría que es la tercera división del fútbol peruano.

De momento, el ‘ciclón’ continuará al menos una edición más en la categoría de bronce, puesto que el cuadro más emblemático de Chiclayo terminó en el quinto puesto de su grupo. Para la siguiente ronda en busca del ascenso, solo accedían los cuatro primeros.

Temas Relacionados

Óscar VílchezAlianza LimaJuan AurichLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con Ángelo Campos en el arco y Jesús Castillo en el mediocampo como principales novedades, los ‘blanquimorados’ buscan volver al triunfo ante un equipo que no pierde hace cuatro jornadas

Alianza Lima vs Sport Boys

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

La armadora colombiana reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’, con la mira puesta en el tricampeonato nacional y en destacar a nivel internacional durante la temporada

María Alejandra Marín deja clara

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Después de dos meses apartado de los campos de juego, con una intervención quirúrgica de por medio, la ‘Culebra’ vive la expectativa de regresar a la estructura deportiva del ‘timao’

André Carrillo cumplió con éxito

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White

Con un codazo giratorio que dejó sin reacción a su rival, el luchador nacional conquistó la atención del jefe de la compañía en una de las peleas más memorables del Dana White’s Contender Series

Un peruano más en la

Argentina vs Marruecos: fecha, hora y dónde ver partido en Perú por la final del Mundial Sub 20

De las siete finales en la categoría que disputó el conjunto sudamericano, ganaron seis. Los africanos se estrenarán en esta instancia

Argentina vs Marruecos: fecha, hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez no descarta policías

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

ENTRETENIMIENTO

Magaly se emociona con romántico

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

El emotivo mensaje de Gian Marco por la muerte de T.rvko: “No hay nada que celebrar”

Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White

Argentina vs Marruecos: fecha, hora y dónde ver partido en Perú por la final del Mundial Sub 20