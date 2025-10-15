Universitario lucha por ascender a la Liga 2 2026: programación de las semifinales de la Liga 3

Universitario lucha por ascender a Liga 2 2026: programación de las semifinales de la Liga 3.

La Liga 3 llegó esta temporada para sustituir a la histórica Copa Perú. Este torneo buscaba mejorar la competencia en las divisiones menores, debido a que algunas reservas de los equipos se iban a medir con elencos que normalmente formaban parte del fútbol macho.

Este certamen ya se encuentra en la última etapa. Las semifinales comenzarán este fin de semana y se definirán a los dos finalistas en el siguiente. El campeón se llevará el boleto directo a la Liga 2 2026, mientras que el subcampeón jugará el repechaje con el segundo lugar de la Copa Perú para ascender a Segunda División.

La reserva de Universitario de Deportes es uno de los conjuntos que están en esta fase. Los dirigidos por Jorge Araujo lograron remontar una llave ante Unión Santo Domingo, debido a que perdieron 1-0 en la vuelta y ganaron 2-0 en la ida con un doblete del mediocampista Esteban Cruz.

Lastimosamente, los ‘cremas’ sufrieron una baja en el segundo duelo luego de que el capitán de la escuadra de Chachapoyas, Joyce Conde, agrediera con un puñetazo al volante José Sifuentes, quien sufrió una fractura en el tabique y conmoción cerebral. El jugador de 20 años tuvo que ser trasladado a la clínica de manera inmediata.

Ahora, la ‘U’ chocará con Estudiantil CNI, que viene de eliminar a la reserva de su clásico rival, Alianza Lima, con un apretado marcador global (2-1). Este elenco se hace fuerte en casa, pues cuenta con todo el apoyo de su gente, que sueña con tener fútbol profesional en la ciudad de Iquitos de nuevo.

La 'U' venció 2-0 a Santo Domingo en el partido de vuelta por cuartos de final.

En la otra llave, habrá dos clubes de provincia enfrentándose. La reserva de Sport Huancayo chocará con Defensor José María Arguedas de Andahuaylas, donde este último parte con ventaja y se perfila como favorito para llegar a la final de la Liga 3.

El ‘rojo matador’ viene de eliminar a Nacional FBC en una de los choques más duros de cuartos de final. En la ida, cayó goleado 3-0. Sin embargo, en la vuelta, se impuso 4-1 forzando los penales, en los cuales salió victoriosos por un score 4-2.

Los de Andahuaylas, por su parte, no tuvieron necesidad de irse a la definición desde los doce pasos. Ganaron de visita a Melgar (2-1) y en casa sacaron un empate sin goles, de esta manera, escribieron su nombre en las semis del campeonato.

Habrá un duelo de goleadores en este partido. María Arguedas cuenta con el máximo anotador Jair Córdova, quien tiene 15 goles en su haber. Y por el lado de Huancayo, cuenta con el joven Juan Martínez con 11 tantos.

Juan Martínez es el goleador de Sport Huancayo y anotó un 'hat-trick' en el último partido.

Programación de las semifinales de Liga 3 2025

- Universitario II vs Estudiantil CNI

Partido de ida: Domingo 19 de octubre / 15:00 horas / estadio Max Augustín de Iquitos.

Partido de vuelta: Lunes 27 de octubre / 11:00 horas / Campo Mar ‘U’.

- Sport Huancayo II vs José María Arguedas

Partido de ida: Domingo 19 de octubre / 15:00 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas.

Partido de vuelta: Sábado 25 de octubre / 11:00 horas / estadio IPD de Huancayo.

Dónde ver las semifinales de la Liga 3

Los derechos de la Liga 3 le pertenecen a DyJ Sports, por lo que se encargarán de la emisión de los encuentros de semifinales. Esta empresa realiza la cobertura completa mediante su canal de Youtube con la previa, los 90 minutos y las declaraciones post partidos.