Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Ángela Leyva celebró su primer triunfo con Besiktas en la Superliga de Turquía. Crédito: Instagram

Ángela Leyva comenzó con el pie derecho una nueva etapa en su carrera profesional. La voleibolista peruana inició su quinta temporada en la prestigiosa Liga de los Sultanes, una de las competiciones más exigentes y de mayor nivel en el voleibol mundial, y lo hizo con una actuación destacada en el primer triunfo del Besiktas, su nuevo equipo en Turquía.

El conjunto blanquinegro debutó con victoria en la primera fecha del campeonato turco tras imponerse por 3-1 al Ilbank Spor Kulübü en Estambul. Aunque el encuentro comenzó cuesta arriba para el sexteto que tiene a Leyva como protagonista, tras haber perdido el primer set por 21-25. Sin embargo, supo reaccionar con determinación y contundencia para revertir el marcador. Con parciales de 25-12, 25-20 y 25-19, el Besiktas logró sumar sus primeros tres puntos de la temporada ante su público.

La jugadora peruana fue pieza importante en el esquema ofensivo del equipo. Ángela se ubicó como la tercera máxima anotadora del partido, con 12 puntos en su cuenta personal, además de registrar un 56% de eficacia en recepción y un 27% de efectividad en ataque. Su rendimiento sólido y equilibrado aportó estabilidad en los momentos más complicados del encuentro, confirmando su rápida adaptación a su nuevo club y al sistema de juego del entrenador.

En la ofensiva del Besiktas también destacaron la opuesta polaca Julia Szczurowska, quien fue la máxima anotadora con 31 puntos, y la punta turca Idil Naz Başcan, que aportó 15 unidades. El equipo mostró un bloque compacto, buena defensa y una notable conexión entre sus atacantes, factores que fueron determinantes para sellar la remontada.

Besiktas se estrenó con victoria en la Liga de los Sultanes con una destacada actuación de Ángela Leyva. Crédito: Instagram

Esta temporada representa un nuevo desafío para Ángela Leyva, que ya acumula experiencia en la liga turca tras su paso por otros tres clubes como el PPT Spor, el Cukurova Belediyesi y más recientemente en el Aydin Büyükşehir. Su fichaje por este importante equipo generó expectativa entre los aficionados, y su debut victorioso refuerza la confianza en lo que puede aportar a lo largo del torneo.

El próximo compromiso del Besiktas será este domingo 18 de octubre, cuando visite al poderoso VakifBank, actual campeón del torneo. Un duelo de alto nivel que pondrá a prueba la solidez del equipo y en el que la jugadora peruana buscará seguir consolidándose como una de las figuras latinoamericanas más destacadas del voleibol europeo.

Ángela Leyva y su retorno a la selección peruana

Tras un largo periodo alejada del equipo nacional por diferencias con la Federación Peruana de Vóleibol (FPV), Ángela Leyva volvió a vestir la camiseta blanquirroja en este 2025. Los desacuerdos quedaron atrás y su regreso coincide con una fase de reconstrucción liderada por el técnico Antonio Rizola.

Ángela Leyva destacó en la Copa América de Vóley 2025 con la selección peruana

La presencia de Leyva representa un impulso importante para la selección, que atraviesa un proceso de renovación con miras a recuperar su protagonismo internacional. Su experiencia en el voleibol extranjero y su condición de figura reconocida aportan jerarquía, liderazgo y confianza a un grupo joven en formación.

La atacante de 28 años ya demostró su vigencia en la reciente Copa América de Vóley, donde Perú alcanzó el segundo lugar detrás de Argentina. Ahora, el combinado ’bicolor’ apunta a nuevos objetivos, entre ellos, clasificar nuevamente a un Mundial. Rizola sabe que aún hay mucho por trabajar, pero la reincorporación de la jugadora que se sigue afianzando en la exigente liga turca fortalece las aspiraciones del equipo y renueva la ilusión del voleibol peruano.