Perú Deportes

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

La voleibolista peruana tuvo una actuación destacada en el arranque de la liga turca, ubicándose entre las tres máximas artilleras del encuentro frente a Ilbank Spor Kulübü

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Ángela Leyva celebró su primer
Ángela Leyva celebró su primer triunfo con Besiktas en la Superliga de Turquía. Crédito: Instagram

Ángela Leyva comenzó con el pie derecho una nueva etapa en su carrera profesional. La voleibolista peruana inició su quinta temporada en la prestigiosa Liga de los Sultanes, una de las competiciones más exigentes y de mayor nivel en el voleibol mundial, y lo hizo con una actuación destacada en el primer triunfo del Besiktas, su nuevo equipo en Turquía.

El conjunto blanquinegro debutó con victoria en la primera fecha del campeonato turco tras imponerse por 3-1 al Ilbank Spor Kulübü en Estambul. Aunque el encuentro comenzó cuesta arriba para el sexteto que tiene a Leyva como protagonista, tras haber perdido el primer set por 21-25. Sin embargo, supo reaccionar con determinación y contundencia para revertir el marcador. Con parciales de 25-12, 25-20 y 25-19, el Besiktas logró sumar sus primeros tres puntos de la temporada ante su público.

La jugadora peruana fue pieza importante en el esquema ofensivo del equipo. Ángela se ubicó como la tercera máxima anotadora del partido, con 12 puntos en su cuenta personal, además de registrar un 56% de eficacia en recepción y un 27% de efectividad en ataque. Su rendimiento sólido y equilibrado aportó estabilidad en los momentos más complicados del encuentro, confirmando su rápida adaptación a su nuevo club y al sistema de juego del entrenador.

En la ofensiva del Besiktas también destacaron la opuesta polaca Julia Szczurowska, quien fue la máxima anotadora con 31 puntos, y la punta turca Idil Naz Başcan, que aportó 15 unidades. El equipo mostró un bloque compacto, buena defensa y una notable conexión entre sus atacantes, factores que fueron determinantes para sellar la remontada.

Besiktas se estrenó con victoria
Besiktas se estrenó con victoria en la Liga de los Sultanes con una destacada actuación de Ángela Leyva. Crédito: Instagram

Esta temporada representa un nuevo desafío para Ángela Leyva, que ya acumula experiencia en la liga turca tras su paso por otros tres clubes como el PPT Spor, el Cukurova Belediyesi y más recientemente en el Aydin Büyükşehir. Su fichaje por este importante equipo generó expectativa entre los aficionados, y su debut victorioso refuerza la confianza en lo que puede aportar a lo largo del torneo.

El próximo compromiso del Besiktas será este domingo 18 de octubre, cuando visite al poderoso VakifBank, actual campeón del torneo. Un duelo de alto nivel que pondrá a prueba la solidez del equipo y en el que la jugadora peruana buscará seguir consolidándose como una de las figuras latinoamericanas más destacadas del voleibol europeo.

Ángela Leyva y su retorno a la selección peruana

Tras un largo periodo alejada del equipo nacional por diferencias con la Federación Peruana de Vóleibol (FPV), Ángela Leyva volvió a vestir la camiseta blanquirroja en este 2025. Los desacuerdos quedaron atrás y su regreso coincide con una fase de reconstrucción liderada por el técnico Antonio Rizola.

Ángela Leyva destacó en la
Ángela Leyva destacó en la Copa América de Vóley 2025 con la selección peruana

La presencia de Leyva representa un impulso importante para la selección, que atraviesa un proceso de renovación con miras a recuperar su protagonismo internacional. Su experiencia en el voleibol extranjero y su condición de figura reconocida aportan jerarquía, liderazgo y confianza a un grupo joven en formación.

La atacante de 28 años ya demostró su vigencia en la reciente Copa América de Vóley, donde Perú alcanzó el segundo lugar detrás de Argentina. Ahora, el combinado ’bicolor’ apunta a nuevos objetivos, entre ellos, clasificar nuevamente a un Mundial. Rizola sabe que aún hay mucho por trabajar, pero la reincorporación de la jugadora que se sigue afianzando en la exigente liga turca fortalece las aspiraciones del equipo y renueva la ilusión del voleibol peruano.

Temas Relacionados

Ángela LeyvaVóley peruanoPeru-deportes

Más Noticias

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

El defensor central del Núremberg ha confirmado el interés desde las oficinas de la Videna. “Me sentiría incríblemente orgulloso y feliz”, comentó sobre el llamado de Manuel Barreto para los juegos ante Rusia y Chile en noviembre

Fabio Gruber despeja las dudas

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está carga con varios encuentros, tanto en Perú como en diversas ligas sudamericanas, así como los cotejos de selecciones en Europa

Partidos de hoy, domingo 12

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

Los ‘charrúas’, con varios debutantes, buscarán su segundo triunfo en la jornada doble que sirve como preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Uruguay

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Ufuk Talay, entrenador del cuadro australiano, se refirió a la adaptación de los nuevos fichajes, incluyendo del peruano, y de los objetivos del club para esta campaña

DT de Sydney FC confesó

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

El futurible central de la ‘bicolor’ no solo destaca dentro del campo con FCN, también lo hace en el mercado de pases. Su notable progresión en la 2. Bundesliga ha permitido que su ficha sufra una importante revalorización

Fabio Gruber incrementó su valor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sin gabinete a

José Jerí sin gabinete a más de 60 horas de convertirse en presidente, ¿cuánto tiempo demoraron los últimos mandatarios?

Presidente José Jerí se reúne en Palacio con el alcalde de Pataz, a quien recibió en la Plaza Mayor tras su marcha de seis semanas

“Apenas me lo permitan, iré a visitar al expresidente Pedro Castillo”, dijo el alcalde de Pataz en su discurso en la Plaza San Martín

Presidente José Jerí anuncia que ministros de Dina Boluarte trabajarán hasta hoy, pero sigue sin presentar nuevo gabinete

Rafael López Aliaga vuelve a atacar a Gustavo Gorriti con frases machistas: “Le falta lo que hay que tener para ser hombre”

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

Missólogo cuestiona al organizador de Miss Grand International por desvirtuar el certamen y lucrar con las candidatas

DEPORTES

Fabio Gruber despeja las dudas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto