Gonzalo Bueno venció por primera vez a Juan Pablo Varillas, pero quedó eliminado del Challenger de Cali en jornada a doble turno

Agridulce jornada para Gonzalo Bueno (#241) en el Challenger de Cali. El tenista peruano impuso condiciones por primera vez en su carrera ante Juan Pablo Varillas (#313). Luego de tres derrotas al hilo, el trujillano cortó la negativa racha frente a su compatriota, referente y compañero de equipo en Copa Davis. La celebración no pudo ser completa: en la misma tarde, Bueno se despidió en semifinales y no consiguió replicar la final de la edición pasada del certamen.

Fueron ocho años de hegemonía por parte de ‘Juampi’ ante rivales peruanos. El deportista de 30 años se consolidó durante el último tiempo como el más descollante del ‘deporte blanco’ peruano, pero ha perdido rodaje y terreno en los meses recientes. En ese sentido, Bueno aprovechó la tesitura de su connacional y sacó rédito para conseguir su primera victoria en el historial entre ambos.

Bueno quebró en momento decisivo de la primera manga: 4-4. Luego, sostuvo su servicio y se adjudicó el primer set. Cuando el marcador señalaba 3-2 a favor de Varillas en el segundo parcial, la lluvia en Cali no permitió que el encuentro se desarrolle. 24 horas más tarde, ‘Juampi’ rompió el servicio de Bueno, pero no lo confirmó. En el ‘game’ final del set, el limeño igualó la cuenta.

Gonzalo Bueno derrotó a Juan Pablo Varillas en el Challenger de Cali 2025. Crédito: Kia Open

El set final, Bueno mostró una mejor performance para quebrar en dos ocasiones y consumar su victoria. El tiempo apremiaba y la suspensión del día anterior obligaba a que se jueguen las semifinales el mismo día. Por lo tanto, debía medir fuerzas frente al boliviano Juan Carlos Prado en el siguiente turno.

El deportista del altiplano venía de disputar dos sets en su triunfo ante el chileno Matías Soto y consiguió dos victorias en el día, puesto que también derrotó en sets corridos a Bueno. El peruano no pudo repetir la final que logró en la edición pasada del Kia Open Challenger.

La palabra de Gonzalo

Gonzalo Bueno se mostró exultado luego de conseguir su victoria frente a Varillas. El peruano reconoció que la estrecha relación con su compatriota generaba que ambos se anticiparan el uno al otro. “Fue muy parejo el partido. Nos conocemos mucho. Me sentí muy cómodo jugando, fue un partido durísimo. Estoy muy feliz de haberlo sacado adelante”, sostuvo a la organización oficial del Challenger de Cali.

Segundos más tarde, comentó acerca del crecimiento a raíz del tenis peruano, a raíz de la notable participación del equipo de Luis Horna en la Copa Davis.

“Siempre es lindo que hayan peruanos en los torneos y que avancen a las rondas finales. Siento mucho el cariño del público peruano, de la gente que me apoya con mensajes. Estoy contento de que la gente esté atenta y que nos vea por lo menos por las cámaras. En Lima también se siente la gente. El tenis peruano está creciendo un montón. La Copa Davis ayudó. Vamos muy bien”, añadió.

Fechas confirmadas para Challenger de Lima II

Del 3 al 9 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Challenger de Lima II. El Club Terrazas de Miraflores acogerá la segunda edición anual del torneo de la capital peruana. La organización del certamen aún no ha confirmado los tenistas que dirán presente en la ‘Ciudad de los reyes’.

A propósito del reciente duelo entre Gonzalo Bueno y Juan Carlos Prado, ambos tenistas ya se habían medido en la final del primer Challenger de Lima de la temporada. En junio, el boliviano impuso condiciones en el Jockey Club del Perú y se quedó con el título tras derrotar al trujillano en sets corridos.