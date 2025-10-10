Perú Deportes

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo

En los últimos años, el héroe guaraní ejercía el cargo de Embajador, pero ahora cumplirá un rol más importante. “Me toca asumir este reto porque el club nos necesita”, reconoció

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Carlos Lugo pasa de Embajador
Carlos Lugo pasa de Embajador a Director Deportivo. - Crédito: Cienciano

Cienciano afronta cambios. En medio de una problemática interna tanto por la conformación de autoridades como por la estructura del plantel, que ha caído en una inesperada irregularidad en la Liga 1 2025, se ha decidido contratar a Carlos Lugo, emblemático antiguo jugador paraguayo, para que ocupe la función de Gerente Deportivo.

“¡BIENVENIDO, CARLOS! Anunciamos que Carlos Lugo asume el cargo de Gerente Deportivo del Club Cienciano. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional. Su principal reto será liderar el proyecto deportivo 2026, orientado a que Cienciano recupere el protagonismo en el fútbol peruano y aspire a objetivos de mayor envergadura”, fue el mensaje compartido en redes sociales.

Carlos Lugo siempre ha mantenido
Carlos Lugo siempre ha mantenido una conexión con Cienciano. - Crédito: Andina

El otrora central cuenta con una conexión muy especial con el ‘papá’. Fue el único anotador del memorable gol de saque de falta frente a River Plate, en el estadio Monumental de la UNSA, para resolver la llave final que devino en la consecución de la histórica Copa Sudamericana 2023.

Dejando un poco de lado ese lado épico, el nuevo directivo, ahora, deberá enfocarse en desplegar todos sus esfuerzos para que Cienciano dé inicio a una idea de construcción de cara a la próxima temporada. Su experiencia en las oficinas será clave para el progreso de un club tradicional del Perú.

Misión

Sellado su nuevo vínculo, dejando atrás la experiencia como Embajador de Cienciano (2023-2025), Carlos Lugo ofreció una entrevista a los medios oficiales de la institución, donde reconoció que desde tiempo atrás existía la posibilidad de ubicarse en el directorio del ‘papá’. Ahora con ese paso realizado, luchará para ubicar a los suyos en lo más alto del fútbol de Perú.

“Esto se venía manejando hace un tiempo. Hoy me toca asumir este reto porque el club nos necesita, necesita a la hinchada, y estamos prestos para trabajar. Asumir este desafío es importante para poder llevar a la institución al lugar que se merece”, mencionó Lugo.

Carlos Lugo tuvo dos etapas
Carlos Lugo tuvo dos etapas en Cienciano, 2003-2004 y 2005-2006. - Crédito: El Peruano

Y añadió: “Es importante para mí, el cuerpo técnico y los jugadores saben de la importancia de estar en la Liga 1, y uno asume este reto para salir adelante junto a todos ellos”.

Aunque Carlos Lugo vistió la camiseta de otros clubes locales como Juan Aurich y Sport Boys, su identificación con Cienciano fue única y diferencial. Tuvo dos etapas con el equipo ‘imperial’, pero le quedó la deuda de retirarse en el Cusco, donde cuenta con una aprobación general.

