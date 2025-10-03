Alianza Lima apuesta fuerte por su talento extranjero: Eryc Castillo renovó contrato hasta 2028 con los ‘blanquiazules’

Eryc Castillo renovó contrato hasta 2028 con Alianza Lima. Crédito: Instagram

Alianza Lima ha dado un paso firme en su planificación deportiva al asegurar la continuidad de una de sus principales figuras. Este jueves, el club ‘blanquiazul’ oficializó la renovación de contrato con Eryc Castillo, extremo ecuatoriano que se ha consolidado como pieza clave en el equipo. Llegado a inicios de 2025, el atacante firmó por tres temporadas más, extendiendo su vínculo con la institución hasta el año 2028.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club de La Victoria con un mensaje directo, breve pero simbólico: “La ‘Culebra’ sigue en casa. Eryc Castillo hasta el 2028”. La publicación no tardó en generar reacciones positivas entre los hinchas, que celebraron la permanencia de uno de los pilares ofensivos del club en la presente campaña.

El futbolista ecuatoriano, de 30 años, aterrizó en Matute este año proveniente del Coritiba de Brasil y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental para el estratega Néstor Gorosito, tanto en los compromisos internacionales como en la Liga 1. Con un contrato inicial que expiraba a fin del 2025, la dirigencia pactó su renovación para extender su vínculo hasta el 2028.

Este acuerdo marca un hito en la carrera de Eryc Castillo. De hecho, Alianza Lima se perfila como el club en el que podría permanecer más tiempo, superando incluso su paso por Barcelona SC (Ecuador), donde jugó durante tres años y medio seguidos. Esa estabilidad le brindará la oportunidad de afianzarse aún más en el fútbol peruano.

El aporte de Eryc Castillo en Alianza Lima

En lo que va de la temporada 2025, Eryc Castillo ha demostrado ser un jugador determinante en el esquema de Alianza Lima. El extremo ecuatoriano registra nueve goles y cinco asistencias, números que reflejan su impacto tanto en la Liga 1 como en las competencias de la Conmebol. De hecho, seis de sus goles han llegado en torneos internacionales, lo que subraya su capacidad para rendir en partidos de alta exigencia.

Con 38 partidos disputados hasta la fecha, la ‘Culebra’ se ha consolidado como una pieza clave en el equipo ‘blanquiazul’. Su velocidad, desborde constante por el sector izquierdo y buen entendimiento del juego lo han convertido en un recurso ofensivo de primer nivel, especialmente en escenarios donde se requiere jerarquía y desequilibrio individual.

La renovación del ecuatoriano no solo representa una apuesta por la continuidad, sino también una señal clara de la dirección que quiere tomar el club. Alianza Lima apunta a fortalecer su estructura deportiva manteniendo una base con experiencia y rendimiento probado, con el objetivo de ser protagonista tanto a nivel local como internacional en los próximos años. En ese plan, Castillo es una de las piezas fundamentales.E

El próximo desafío de <b>Alianza Lima</b>

Tras conseguir un triunfo revitalizante por 2-1 frente a Atlético Grau, Alianza Lima llega con el ánimo en alza para afrontar un nuevo reto en el Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito busca mantener el impulso en esta recta decisiva del campeonato para acortar la diferencia con el líder, Universitario de Deportes.

Este fin de semana, los ‘blanquiazules’ tendrán la misión de visitar a Alianza Universidad por la fecha 13 del certamen. El encuentro está programado para el domingo 5 de octubre a las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León, un escenario siempre exigente para los visitantes.