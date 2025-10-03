Perú Deportes

Alianza Lima apuesta fuerte por su talento extranjero: Eryc Castillo renovó contrato hasta 2028 con los ‘blanquiazules’

El club de La Victoria aseguró la renovación del atacante ecuatoriano luego de una destacada temporada en la Liga 1 y su óptimo desempeño en competencias internacionales

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Eryc Castillo renovó contrato hasta
Eryc Castillo renovó contrato hasta 2028 con Alianza Lima. Crédito: Instagram

Alianza Lima ha dado un paso firme en su planificación deportiva al asegurar la continuidad de una de sus principales figuras. Este jueves, el club ‘blanquiazul’ oficializó la renovación de contrato con Eryc Castillo, extremo ecuatoriano que se ha consolidado como pieza clave en el equipo. Llegado a inicios de 2025, el atacante firmó por tres temporadas más, extendiendo su vínculo con la institución hasta el año 2028.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club de La Victoria con un mensaje directo, breve pero simbólico: “La ‘Culebra’ sigue en casa. Eryc Castillo hasta el 2028”. La publicación no tardó en generar reacciones positivas entre los hinchas, que celebraron la permanencia de uno de los pilares ofensivos del club en la presente campaña.

El futbolista ecuatoriano, de 30 años, aterrizó en Matute este año proveniente del Coritiba de Brasil y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental para el estratega Néstor Gorosito, tanto en los compromisos internacionales como en la Liga 1. Con un contrato inicial que expiraba a fin del 2025, la dirigencia pactó su renovación para extender su vínculo hasta el 2028.

Este acuerdo marca un hito en la carrera de Eryc Castillo. De hecho, Alianza Lima se perfila como el club en el que podría permanecer más tiempo, superando incluso su paso por Barcelona SC (Ecuador), donde jugó durante tres años y medio seguidos. Esa estabilidad le brindará la oportunidad de afianzarse aún más en el fútbol peruano.

La imagen de Alianza Lima
La imagen de Alianza Lima para el anunció oficial de la renovación de Eryc Castillo hasta el 2028. Crédito: Prensa AL

El aporte de Eryc Castillo en Alianza Lima

En lo que va de la temporada 2025, Eryc Castillo ha demostrado ser un jugador determinante en el esquema de Alianza Lima. El extremo ecuatoriano registra nueve goles y cinco asistencias, números que reflejan su impacto tanto en la Liga 1 como en las competencias de la Conmebol. De hecho, seis de sus goles han llegado en torneos internacionales, lo que subraya su capacidad para rendir en partidos de alta exigencia.

Con 38 partidos disputados hasta la fecha, la ‘Culebra’ se ha consolidado como una pieza clave en el equipo ‘blanquiazul’. Su velocidad, desborde constante por el sector izquierdo y buen entendimiento del juego lo han convertido en un recurso ofensivo de primer nivel, especialmente en escenarios donde se requiere jerarquía y desequilibrio individual.

La renovación del ecuatoriano no solo representa una apuesta por la continuidad, sino también una señal clara de la dirección que quiere tomar el club. Alianza Lima apunta a fortalecer su estructura deportiva manteniendo una base con experiencia y rendimiento probado, con el objetivo de ser protagonista tanto a nivel local como internacional en los próximos años. En ese plan, Castillo es una de las piezas fundamentales.E

El extremo puso el descuento en Coquimbo. (Video: DSports)

El próximo desafío de <b>Alianza Lima</b>

Tras conseguir un triunfo revitalizante por 2-1 frente a Atlético Grau, Alianza Lima llega con el ánimo en alza para afrontar un nuevo reto en el Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito busca mantener el impulso en esta recta decisiva del campeonato para acortar la diferencia con el líder, Universitario de Deportes.

Este fin de semana, los ‘blanquiazules’ tendrán la misión de visitar a Alianza Universidad por la fecha 13 del certamen. El encuentro está programado para el domingo 5 de octubre a las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León, un escenario siempre exigente para los visitantes.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con goles de Jhonny Vidales y Nicolás Quagliata, los arequipeños ganan 2-0 en la UNSA en el clásico del sur frente al ‘papá’. Sigue las incidencias del encuentro que cierra la jornada 12

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

El antiguo seleccionador nacional no sale de su asombro por la forma en cómo han dejado de lado al ‘10′ durante todas las Eliminatorias 2026. “Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva”, ironizó

Ricardo Gareca asegura que Christian

“Puede surgir algún valor más importante”: La rotunda opinión de Ricardo Gareca sobre Alex Valera como ‘9′ titular de Perú

El entrenador argentino fue consultado sobre el rol que podría asumir el delantero de Universitario en la nueva etapa de la selección peruana camino al Mundial 2030

“Puede surgir algún valor más

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

El ‘Tigre’ ha cerrado filas con el mediocentro de mayor carácter y experiencia de la selección peruana. Ha aprobado sus expresiones y ha ponderado su personalidad. “Ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión”, dijo

Ricardo Gareca sale en defensa

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

El mediocentro del Cardiff City ha recibido la convocatoria oficial de los ‘socceroos’ días después de contar con la carta de reserva de la ‘bicolor’. ¿Acaso cerrará filas con su patria original?

Alexander Robertson en disputa: Australia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña sobre posible postulación

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

ENTRETENIMIENTO

Denuncian a jugador de Alianza

Denuncian a jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, por violencia física:“Me ahorcó y no podía respirar”

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

Mario Irivarren revela que Alondra García Miró usó la misma canción para él y Paolo Guerrero: “todos me fastidiaban”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

DEPORTES

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

“Puede surgir algún valor más importante”: La rotunda opinión de Ricardo Gareca sobre Alex Valera como ‘9′ titular de Perú

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto