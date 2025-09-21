A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025. - créditos: Ballon D’Or

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se perfila como uno de los acontecimientos centrales de la agenda futbolística mundial. El galardón distinguirá al jugador más sobresaliente del planeta, con el Teatro del Châtelet de París, Francia, como escenario nuevamente elegido para reunir a las principales figuras del fútbol internacional el lunes 22 de setiembre. Entre la expectación de clubes y seguidores, la gala volverá a ser un punto de encuentro para exponentes de distintas generaciones y regiones.

El Balón de Oro es un premio que nació de la revista francesa, France Football, y que reconoce a quienes han demostrado un desempeño excepcional dentro de la cancha y se ha transformado en un símbolo de prestigio desde su instauración en la década de 1950. Esta distinción está considerada como uno de los reconocimientos individuales más relevantes en la disciplina, teniendo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otras leyendas históricas, quienes han cimentado su trayectoria con base en este galardón, cuyo último ganador fue el español Rodri, campeón de la Champions League con Manchester City y de la Eurocopa con su selección.

Premiación del volante español como el mejor jugador de la temporada pasada. (Video: Ballon D'Or)

Durante la gala se entregará una diversidad de premios además del Balón de Oro masculino y femenino. Se concederán distinciones como el Trofeo Yashin (mejor arquero) y el Trofeo Kopa (futbolista joven más destacado). Otros reconocimientos serán el Premio Sócrates (destinado a labores sociales), y el galardón al máximo goleador de clubes europeos.

Lista de candidatos al Balón de Oro 2025

- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

- Lamine Yamal (España, Barcelona)

- Vitinha (Portugal, PSG)

- Raphinha (Brasil, Barcelona)

- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

- Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)

- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

- Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)

- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

- Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)

- Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool)

- Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)

- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli / PSG)

- Pedri (España, Barcelona)

- Fabián Ruiz (España, PSG)

- Joao Neves (Portugal, PSG)

- Viktor Gyokeres (Suecia, Sporting CP / Arsenal)

- Nuno Mendes (Portugal, PSG)

- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)

- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

- Michael Olise (Francia, Bayern Munich)

- Désiré Doué (Francia, PSG)

- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG / Manchester City)

- Scott McTominay (Escocia, Napoli)

- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025. - créditos: Ballon D'Or

De todos ellos, la lucha por el Balón de Oro 2025 se disputa entre Ousmane Dembélé (campeón de la Champions League con PSG) y Lamine Yamal (campeón de la Eurocopa con España en 2024 y de otros títulos con Barcelona.

Criterios para la elección del Balón de Oro 2025

La elección de los ganadores responde a un proceso estructurado que involucra a periodistas deportivos de distintas partes del mundo, junto a capitanes y entrenadores de selecciones nacionales. Este sistema busca representar una visión diversa y objetiva, basada tanto en los logros individuales como en la influencia en los resultados colectivos.

El desarrollo de la gala está a cargo del exjugador holandés y ganador del prestigioso galarón en 1987, Ruud Gullit, y la periodista deportiva inglesa, Kate Scott. Los maestros de ceremonias tienen la función de conducir y agilizar el programa, ofreciendo dinamismo y continuidad a la transmisión. Además, la participación de jugadores históricos y personas vinculadas al fútbol contribuye a dotar de cercanía y atractivo cada segmento de la premiación.

A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025

La entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el lunes 22 de setiembre. La ceremonia comenzará a las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el evento iniciará a las 15:00 horas. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay tendrán el inicio a las 16:00 horas, mientras que en México se programó para las 13:00 horas. En España, la transmisión está prevista para las 21:00 horas.

Canal TV de la ceremonia del Balón de Oro 2025 en Perú

La ceremonia del Balón de Oro 2025 tendrá lugar en el Teatro del Châtelet de París, Francia, con transmisión en directo para toda Sudamérica a través de ESPN y la plataforma de streaming, Disney+. El evento también podrá seguirse en el canal de YouTube, Claro Sports, desde el mediodía.

En Argentina, Brasil y México, la cobertura estará a cargo de TNT Sports, mientras que en Chile los derechos de transmisión serán gestionados por Claro Sports. En Estados Unidos, la ceremonia podrá verse por CBS Sports. Para la audiencia de España, la gala se emitirá mediante Movistar+ y Max.