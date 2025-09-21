A qué hora juega Barcelona vs Getafe HOY: partido en el Estadio Johan Cruyff por la fecha 5 de LaLiga 2025

A qué hora juega Barcelona vs Getafe por LaLiga de España 2025/2026.

Barcelona se medirá en condición de local contra Getafe hoy, domingo 21 de setiembre, en un cotejo correspondiente a la jornada 5 de LaLiga de España 2025/2026. El estadio Johan Cruyff será el escenario de una contienda entre dos equipos que vienen luchando en la parte alta de la tabla. Conoce los horarios del compromiso.

El conjunto ‘azulgrana’ lleva cuatro partidos sin conocer de la derrota (un empate y tres triunfos). En su última presentación le endosó un contundente 6-0 en casa sobre Valencia con los dobletes de Robert Lewandowski, Raphinha y Fermín López. Estos resultados han ubicado al equipo catalán en el segundo lugar del tablero general con 10 puntos, a dos del líder Real Madrid.

Sin embargo, para esta ocasión, el técnico alemán Hansi Flick no podrá contar con todos sus elementos debido a los problemas físicos de Lamine Yamal, Alejandro Balde, Gavi y Marc-André Ter Stegen. De todos modos, tiene a otros futbolistas que pueden rendir como Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri. La única consigna es el triunfo para evitar que los ‘blancos’ se despeguen en el primer puesto, teniendo en cuenta que chocarán en el estadio Santiago Bernabéu con Espanyol.

Lamine Yamal arrastra problemas físicos desde el último parón de selecciones en fecha FIFA. - créditos: REUTERS/Isabel Infantes

Por otro lado, Getafe ha conseguido tener un arranque auspicioso esta campaña en LaLiga con sus tres triunfos en cuatro cotejos. Si bien perdió en su visita a Valencia por 3 a 0, el triunfo 2-0 sobre el recién ascendido, Real Oviedo, le permitió colocarse en la cuarta casilla con nueve unidades, a tres de la punta.

El DT José Bordalás ha sabido encontrar un buen funcionamiento en el elenco ‘azulón’, que tiene al delantero Adrián Liso como el segundo máximo goleador de la competición con tres dianas. A él se le suma la experiencia del exatacante de Real Madrid, Borja Mayoral.

Últimos enfrentamientos

Barcelona y Getafe se han visto las caras en 44 enfrentamientos en la historia del fútbol español, con un claro dominio azulgrana: los ‘azulgranas’ suman 30 victorias y el cuadro ‘azulón’ logró cuatro triunfos, registrándose diez empates.

El cruce más reciente se disputó el 18 de enero de este año por la vigésima jornada de LaLiga 2024/2025. En esa ocasión, en el estadio Coliseum, ambos equipos igualaron 1-1, con goles de Jules Koundé para los ‘blaugranas’ y Mauro Arambarri para el conjunto local.

Goles y resumen del empate entre 'azulgranas' y azulones' en el estadio Coliseum. (Video: LALIGA EA SPORTS)

Barcelona vs Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Marc Casadó, Pedri, Fermín López, Raphinha, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Getafe: David Soria, Juan Iglesias, Ismael Bekhoucha, Domingos Duarte, Djené, Diego Rico, Mauro Arambarri, Mario Martín, Luis Milla, Adrián Liso y Borja Mayoral. DT: José Bordalás

A qué hora juega Barcelona vs Getafe por fecha 5 de LaLiga 2025

El Barcelona vs Getafe se jugará en el estadio Johan Cruyff a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después. Por su parte, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 16:00 horas, mientras que en México comenzará a las 13:00 horas. En España el pitazo inicial será a las 21:00 horas.

Dónde ver Barcelona vs Getafe por fecha 5 de LaLiga 2025

El enfrentamiento entre Barcelona y Getafe por la fecha cinco de LaLiga de España 2025/2026 contará con cobertura televisiva regional: ESPN y Disney+ transmitirán el partido para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que Sky Sports lo hará en México. En Estados Unidos, la señal estará disponible a través de ESPN Deportes. Para el público en España, la emisión estará a cargo de DAZN y Movistar+.