Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Resultados de los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancaron los partidos por los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Dieciséis selecciones empezaron con su lucha para alcanzar la gloria en la máxima competición.

La fecha arrancó con el duelo entre Turquía vs Países Bajos en un duelo lleno de emociones, donde los turcos se quedaron con la clasificación a los cuartos de final por 3-1 con parciales de 27-29, 25-23, 25-16, y 25-19. El primer set fue el más parejo del partido, y la escuadra neerlandés sacó ventaja. Turquía tomó impulso y se quedó con el segundo. Luego, asumió el control del juego y pasó al frente, y sostuvo la ventaja hasta el cierre.

Turquía logró avanzar por primera vez a la etapa final de una cita mundialista. Su próximo rival se definirá más tarde el sábado, tras el partido de octavos de final entre Polonia y Canadá.

La jornada del sábado 20 de septiembre terminó con el encuentro entre Polonia y Canadá por los octavos de final de la competición internacional. El cuadro polaco dio el golpe y se quedó con el boleto rumbo a la siguiente etapa tras ganar por 3-1 con sets de 25-18, 23-25, 25-20, y 25-14. El polaco, Kamil Semeniuk, fue el máximo anotador de su equipo con 15 puntos.

Ahora, Polonia deberá prepararse para enfrentar a su próximo rival en los cuartos de final: Turquía. Se definió la primera llave de la instancia eliminatoria de la competición internacional.

Turno de Argentina e Italia: duelo de pronóstico reservado

Argentina enfrentará a Italia en los octavos de final del Campeonato Mundial de Vóleibol Masculino Filipinas 2025 este domingo 21 de septiembre. Este duelo es uno de los más esperados por todos los amantes del voleibol. Los argentinos llegan motivados tras superar a Francia en una victoria por 3-2. Los ‘albicelestes’ llegan invictos luego de liderar su grupo con tres triunfos.

Los italianos, por su parte, consiguió su pase a octavos al vencer a Ucrania en su último partido de zona, quedando en el segundo puesto de su grupo. En el historial oficial, ambos equipos se enfrentaron en 41 ocasiones, con 11 victorias argentinas. En campeonatos mundiales, Argentina logró dos triunfos en cinco partidos ante Italia: 3-1 en 2002 y 3-1 en 2014.

Resultados de los partidos por octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 20 de septiembre

- Turquía 3-1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16, y 25-19)

- Polonia vs Canadá (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Domingo 21 de septiembre

- Argentina vs Italia (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- Bélgica vs Finlandia (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Lunes 22 de septiembre

- Bulgaria vs Portugal (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

-Estados Unidos vs Eslovenia (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Martes 23 de septiembre

- Túnez vs Chequia (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- Serbia vs Irán (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Dónde ver los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

En Perú, los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 estarán disponibles por la señal abierta de Latina Televisión, en el canal 2 y en el 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.