Perú Deportes

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Se iniciaron los encuentros de la etapa decisiva de la cita mundialista, y ya salieron los primeros clasificados a los cuartos de final. Entérate cómo van las series de la competición

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Resultados de los partidos de
Resultados de los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancaron los partidos por los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Dieciséis selecciones empezaron con su lucha para alcanzar la gloria en la máxima competición.

La fecha arrancó con el duelo entre Turquía vs Países Bajos en un duelo lleno de emociones, donde los turcos se quedaron con la clasificación a los cuartos de final por 3-1 con parciales de 27-29, 25-23, 25-16, y 25-19. El primer set fue el más parejo del partido, y la escuadra neerlandés sacó ventaja. Turquía tomó impulso y se quedó con el segundo. Luego, asumió el control del juego y pasó al frente, y sostuvo la ventaja hasta el cierre.

Turquía logró avanzar por primera vez a la etapa final de una cita mundialista. Su próximo rival se definirá más tarde el sábado, tras el partido de octavos de final entre Polonia y Canadá.

La jornada del sábado 20 de septiembre terminó con el encuentro entre Polonia y Canadá por los octavos de final de la competición internacional. El cuadro polaco dio el golpe y se quedó con el boleto rumbo a la siguiente etapa tras ganar por 3-1 con sets de 25-18, 23-25, 25-20, y 25-14. El polaco, Kamil Semeniuk, fue el máximo anotador de su equipo con 15 puntos.

Ahora, Polonia deberá prepararse para enfrentar a su próximo rival en los cuartos de final: Turquía. Se definió la primera llave de la instancia eliminatoria de la competición internacional.

Polonia derrotó a Canadá y
Polonia derrotó a Canadá y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Turno de Argentina e Italia: duelo de pronóstico reservado

Argentina enfrentará a Italia en los octavos de final del Campeonato Mundial de Vóleibol Masculino Filipinas 2025 este domingo 21 de septiembre. Este duelo es uno de los más esperados por todos los amantes del voleibol. Los argentinos llegan motivados tras superar a Francia en una victoria por 3-2. Los ‘albicelestes’ llegan invictos luego de liderar su grupo con tres triunfos.

Los italianos, por su parte, consiguió su pase a octavos al vencer a Ucrania en su último partido de zona, quedando en el segundo puesto de su grupo. En el historial oficial, ambos equipos se enfrentaron en 41 ocasiones, con 11 victorias argentinas. En campeonatos mundiales, Argentina logró dos triunfos en cinco partidos ante Italia: 3-1 en 2002 y 3-1 en 2014.

Argentina celebró su segundo triunfo
Argentina celebró su segundo triunfo en la Copa América de Vóley Masculino 2025.

Resultados de los partidos por octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 20 de septiembre

- Turquía 3-1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16, y 25-19)

- Polonia vs Canadá (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Domingo 21 de septiembre

- Argentina vs Italia (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- Bélgica vs Finlandia (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Lunes 22 de septiembre

- Bulgaria vs Portugal (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

-Estados Unidos vs Eslovenia (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Martes 23 de septiembre

- Túnez vs Chequia (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- Serbia vs Irán (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Las llaves de los octavos
Las llaves de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Dónde ver los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

En Perú, los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 estarán disponibles por la señal abierta de Latina Televisión, en el canal 2 y en el 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.

Temas Relacionados

Mundial de VóleyMundial de Vóley MasculinoFIVBperu-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Hoy, sábado 20 de septiembre, arranca una nueva jornada del campeonato nacional. Cusco FC saldrá a defender el liderato, Universitario hará lo suyo para recuperar la punta, Alianza Lima y Sporting Cristal buscarán levantarse. Entérate cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancaron los duelos por la etapa decisiva de la cita mundialista. Entérate todos los detalles de los cruciales encuentros

Programación de los octavos de

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Los ‘blancos’ recibirán al cuadro catalán en el Santiago Bernabéu con el objetivo de consolidarse en la punta y defender el invicto. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Real

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La selección peruana pasó como segunda de su grupo y buscará meterse a la final de este importante certamen. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra viajó sin haber resuelto

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

Seis ministros se van de viaje con Dina Boluarte: visita a Nueva York costará más de 22 mil dólares

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes sorprende al confesar

Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025