Dónde ver LDU Quito vs Sao Paulo HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito cuenta con un balance favorable jugando en casa contra el ‘tricolor’. Nunca cedió una derrota y espera mantener esa tendencia en este nuevo compromiso. Conoce las señales de transmisión

Renzo Galiano

Liga de Quito siempre ha mantenido invicto las tres veces que recibió a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. - Crédito: AFP

Liga de Quito sale a escena, en condición de local, para medirse contra Sao Paulo, en un partido de altísima intensidad por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo marcará el inicio de la lucha por un lugar en las semifinales del certamen.

De acuerdo con la programación de la CONMEBOL, el compromiso se desarrollará hoy, jueves 18 de septiembre, a las 17:00 horas de Perú y Ecuador, bajo la transmisión exclusiva de la cadena ESPN y la plataforma Disney+.

Tiago Nunes es el entrenador de LDU. - Crédito: AP

Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 luego de una destacada actuación en la Fase de Grupos y una eliminatoria clave en octavos de final. Los ‘albos’ aseguraron el primer lugar de su serie tras golear 3‑0 a Central Córdoba, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Eso les permitió cerrar con 11 puntos y superar a Flamengo gracias a su diferencia de goles.

Ya en octavos de final, LDU se enfrentó a Botafogo, actual campeón de la CONMEBOL Libertadores. El plantel liderado por Tiago Nunes remontó la serie al derrotarlo 2‑0 en casa, con anotaciones de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray, mostrando dominio sobre todo en el partido de vuelta, con un gran despliegue físico, control del balón y superioridad en el mediocampo.

Contra el ‘tricolor’, los locales esperan un enfrentamiento muy trabado en el mediocampo, donde el control del esférico pasará a ser la clave para contar con posibilidades de favoritismo. “Estamos preparados para este tipo de partidos. ”Tenemos que presionar arriba, ser intensos y, con el manejo de la pelota, pacientes. Creo que es el más importante del año por lo que nos jugamos. Es una semana diferente y llegamos con mucha confianza”, evaluó.

Por su parte, Sao Paulo accedió a cuartos de final tras vencer por penales a Atlético Nacional, empatando ambos partidos y definiendo en el Morumbí. En el Brasileirao, entretanto, su campaña es irregular, ocupa el séptimo puesto, pero su paso en Libertadores ha sido más sólido, sin derrotas en la Fase de Grupos.

Las celebraciones de Sao Paulo tras eliminar a Atlético Nacional por octavos de final de la Copa Libertadores 2025. - Crédito: AGIF

Dónde ver LDU vs Sao Paulo: canal TV de la ida por Copa Libertadores 2025

El LDU vs Sao Paulo será transmitido por ESPN en Perú, Ecuador y el resto de la región. Por su lado, la plataforma Disney+ hará lo propio por Streaming.

Conviene subrayar que Infobae Perú hará la cobertura total de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!

Horarios del LDU vs Sao Paulo por Copa Libertadores 2025

Las acciones iniciarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Brasil y Argentina. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 19:00 horas de Uruguay, Paraguay y Chile.

LDU vs Sao Paulo: alineaciones probables por Copa Libertadores 2025

- Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

- Sao Paulo: Raffael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Soares, Damián Bobadilla, Marco Antonio, Rodriguinho, Patrick; Luciano y André. DT: Hernán Crespo.

