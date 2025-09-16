¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes

El entrenador español reveló su preferencia por Lucía Magallanes y las razones estratégicas detrás de esta decisión. (Video: La Cátedra Deportes)

El nombre de Paola Rivera fue uno de los que más resonó en el mercado de pases del voleibol peruano. Tras una temporada brillante con Regatas Lima, la armadora mexicana despertó el interés de varios equipos importantes del medio local, entre ellos Universitario de Deportes. Sin embargo, finalmente no llegó a concretarse su fichaje por el club ‘crema’, y el entrenador Francisco Hervás aclaró las razones detrás de esta decisión.

El nuevo entrenador de las ‘Pumas’ se ha mostrado claro y contundente respecto a la conformación del plantel para la próxima temporada, enfocándose especialmente en la posición clave de armadora. A pesar de que Rivera fue elegida la mejor colocadora de la Liga Peruana de Vóley en la última campaña, Hervás decidió confiar en la continuidad de Lucía Magallanes para liderar ese puesto.

“Nosotros hablamos de la colocación de Paola, pero uno tiene que hacer los equipos pensando en el equilibrio. Nuestra dupla conformada por Lucía y Zaira (Manzo) nos da una estabilidad en el pase y nos permite concentrar nuestros refuerzos extranjeros en jugadoras que puntúan. Si contratas una colocadora, te limita a dos extranjeras en cancha. Es una cuestión de equilibrio”, explicó ‘Paco’ en declaraciones recogidas por ‘La Cátedra Deportes’.

El técnico elogió la calidad de Rivera, pero reiteró que la decisión responde a una visión estratégica y de desarrollo del equipo. “Paola es una gran colocadora, indudablemente, pero los equipos se hacen pensando en el desarrollo. Creo que Lucía es una jugadora que tiene un gran margen de mejora, siempre lo he pensado, estuvo una temporada con nosotros en selección. Y Zaira es una chica de gran experiencia que nos va a ayudar a consolidar esa posición”, afirmó, mostrando plena confianza en el potencial y crecimiento de su dupla nacional.

Paola Rivera fue elegida la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025.

Según argumentó Hervás, esta estrategia permitirá una mejor gestión de las plazas extranjeras dentro del campo, que pueden enfocarse en posiciones que requieren más anotación y explosividad, mientras que las armadoras nacionales aportan en la organización y control del juego, lo cual supone un equilibrio vital para poder pelear por el título nacional con las ‘pumas’.

Refuerzos nacionales de Universitario

Universitario apunta a ser protagonista en la próxima temporada y ha realizado movimientos importantes en el mercado de pases, confirmando la llegada de varias jugadoras extranjeras. Sin embargo, en cuanto a refuerzos locales, la única incorporación destacada ha sido Daniela Múñoz. Consultado sobre ello, Francisco Hervás detalló esta situación.

“Además de Daniela Múñoz, no hay más incorporaciones de nombre, de jugadoras que hayan estado en selección. Nuestra base sigue siendo la misma del año pasado, siguen Karla (Ortiz), Mirian (Patiño), Coraima (Gómez)...”, comentó, subrayando la confianza en el grupo que ya demostró su valía en la temporada anterior.

Francisco Hervás ya inició su etapa como entrenador de Universitario Vóley. Crédito: Prensa U

Su llegada a Universitario

En cuanto a su regreso a Universitario, Hervás reconoció que conocer el entorno es una ventaja que le permite trabajar con mayor comodidad. “Conocer el entorno donde te estás manejando es una ventaja, afortunadamente la tengo. La selección fue un periodo. Tuvo su espacio de tiempo y ahora estamos en el siguiente proyecto, que es la ‘U’ y estoy absolutamente feliz”, expresó el entrenador, reafirmando su compromiso con el club crema.

El técnico español enfrenta con ilusión este nuevo ciclo en el conjunto de las ‘pumas’, consciente de las exigencias que conlleva dirigir a una institución con tanta historia y tradición en el deporte peruano. Su enfoque pragmático y a la vez motivador busca que el plantel no solo compita, sino que se consolide como un verdadero candidato al título.