Figura de Paraguay advierte a Perú pese a estar clasificado al Mundial 2026: “Afrontaremos con las misma ganas de siempre”

La escuadra ‘guaraní’ sacó boleto a la Copa del Mundo luego de tres ausencias al hilo y no viajarán a Lima simplemente a cerrar su participación

Por José Manuel Quintana

El defensor paraguayo Omar Alderete
El defensor paraguayo Omar Alderete integra la primera línea en el equipo de Gustavo Alfaro. Crédito: Versus.

El fútbol paraguayo revolucionó con la llegada de Gustavo Alfaro al mando de la selección. El estratega argentino impregnó inmediatamente el sello característico de sus equipos y, principalmente, inyectó una dosis de confianza que dio frutos en el balance final. Pese a que el objetivo está cumplido, desde Asunción la idea es romper una racha negativa en Lima y sentenciar un proceso eliminatoria para los libros.

Los ‘guaraníes’ sacaron boleto a la justa mundialista luego de igualar en Asunción con su similar de Ecuador. Tras la celebración en el campo de juego —con feriado nacional para el día siguiente—, el defensor Omar Alderete conversó con los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Defensores del Chaco.

El zaguero del Sunderland de la Premier League fue consultado por la prensa de su país sobre el duelo ante Perú por la última jornada de las Eliminatorias al Mundial del 2026. El zurdo de 28 años aseguró que el representativo nacional de su país irá en busca de la victoria en la capital peruana.

“Afrontaremos con las mismas ganas de siempre”, sostuvo el defensa. Más adelante, desveló las intenciones del equipo de Gustavo Alfaro. “Vamos a ir a competir, a ganar. Necesitamos sumar minutos entre todos y agarrar más confianza”, concedió Alderete.

Sobre el emotivo momento que se vivió en el gramado del Defensores del Chaco, aseveró que “al final nada es más lindo que conseguir el objetivo con nuestra gente, con nuestro estadio, con nuestras familias. Por ese lado, yo creo que es mucho mejor”, sumó.

Alfaro quiere romper la racha en Lima

Paraguay ha visitado ocho veces Lima por Eliminatorias. Nunca pudo imponer condiciones en la capital peruana: registra seis derrotas y dos empates. Esta negativa racha se ha erigido como el próximo desafío de Gustavo Alfaro, quien ha expresado su deseo de sumar ante ‘la bicolor’.

El entrenador argentino se emocionó
El entrenador argentino se emocionó al hablar de Paraguay luego de clasificar al representativo nacional de ese país al Mundial del 2026. Crédito: DANIEL DUARTE / AFP

Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”, se refirió el exentrenador de Boca Juniors sobre el juego pactado para este 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima.

Cabe destacar que en la edición pasada del proceso eliminatorio, el entonces equipo de Ricardo Gareca venció a su similar de Paraguay y sacó pasaje al repechaje de Catar 2022. Los goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún sentenciaron la historia en el 'Coloso de José Díaz‘.

Perú vs Paraguay: día y hora del partido por Eliminatorias 2026

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 frente Paraguay este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 18. La hora pactada será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Bolivia comenzará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:30 horas.

Dónde ver Perú vs Paraguay por Eliminatorias 2026

El duelo entre peruanos y paraguayos llegará a todo el territorio nacional por las señales abiertas de América Televisión y ATV a través de sus canales 4 y 9, respectivamente. También Movistar Deportes se encargará de pasar las incidencias del duelo por medio de sus frecuencias 3 y 703 en HD, y por su plataforma streaming Movistar Play, el cual es gratuito para sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el primer escenario del país con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, palabra de los protagonistas, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Dónde ver Perú vs Paraguay
Dónde ver Perú vs Paraguay por Eliminatorias 2026.

Últimos Perú vs Paraguay por Eliminatorias

  • Paraguay 0-0 Perú Eliminatorias 2026
  • Perú 2-0 Paraguay Eliminatorias 2022
  • Paraguay 2-2 Perú Eliminatorias 2022
  • Paraguay 1-4 Perú Eliminatorias 2018
  • Perú 1-0 Paraguay Eliminatorias 2018

