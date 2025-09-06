Perú Deportes

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

El español y el italiano lideran con autoridad el circuito del tenis y medirán fuerzas por tercera vez al hilo en el encuentro definitorio de un Grand Slam. Conoce todos los detalles

Por José Manuel Quintana

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner:
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025. Crédito: ATP Tour

No hay partido más atractivo en el tenis mundial que un enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El número uno y el dos del mundo cara a cara ofrecen encuentros del más alto nivel y así lo han demostrado en las dos últimas veces que la red los separó en una cancha de tenis. Nada más y nada menos que en las finales de Roland Garros y Wimbledon.

La expectativa es tal que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentará en las graderías del Arthur Ashe —el estadio más grande en el globo para jugar al tenis—. El republicano tiene motivos de sobra para asistir a Flushing Meadows. El que salga airoso no solo levantará el último ‘majors’ de la temporada, sino que se erigirá en lo más alto del ranking ATP.

Jannik Sinner, instalado en el primer lugar del listado del circuito, buscará defender su corona. Ya lo hizo en Australia esta temporada. En juego está también igualar al murciano en títulos de Grand Slam. El nacido en San Cándido se ha convertido en el jugador más joven de la historia en jugar las 4 finales de Grand Slam en una misma temporada.

Jannik Sinner y sus molestias
Jannik Sinner y sus molestias físicas: "No hay nada de lo que preocuparse"

El italiano solo ha cedido dos parciales desde su arribo a Nueva York. Denis Shapovalov, en segunda ronda, y recientemente Felix Auger-Aliassime, en semifinales. Los números no mienten y cada vez son más sorprendentes: se ha instalado en las últimas cinco finales y va por más.

En conferencia de prensa para los medios en la USTA Billie Jean King National Tennis Center, Sinner se refirió a su relación con Alcaraz. “Nos gusta vernos en la cancha. Considerando nuestros rankings, significa que nos fue bien en el torneo. Fuera de la cancha, también nos encontramos a veces. Es genial. Tenemos una gran relación fuera de la cancha”, sostuvo.

Por otro lado, Carlos se ha reencontrado con su mejor versión en el distrito de Queens. El de El Palmar de 22 años es el octavo finalista en llegar a la final del Abierto de los Estados Unidos sin ceder sets. Nadie en la historia se ha coronado sin ceder al menos una manga. El español está en su mejor estado de forma y viene de barrer a quien ha ganado más ‘majors’ que nadie en semifinales, el serbio Novak Djokovic.

Será la segunda vez que se midan en la pista dura del Arthur Ashe. En 2022, se vieron las caras por los cuartos de final y el español avanzó hacia el que sería su primera conquista en un torneo de esta categoría. El historial dictamina que es el ibérico quien lidera por 9-5. Los dos están listos para una nueva final. Solo ellos han ganado los últimos cuatro torneos grandes en dos años consecutivos. Como pasó entre Roger Federer y Rafael Nadal en los años 2006 y 2007.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner por la final del US Open 2025: día, hora y canal

Las acciones están programadas para iniciar a las 13:00 horas de Perú, a las 14:00 horas de Venezuela y a las 15:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países comenzarán de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 15:00 horas de Paraguay, Uruguay y Brasil.

El esperado compromiso entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será transmitido en Perú a través de la señal de ESPN, canal que puede ser sintonizado a través de las operadoras de cable. La cadena internacional también emitirá el cotejo mediante la plataforma de streaming Disney +.

ARCHIVO - Jannik Sinner (izquierda)
ARCHIVO - Jannik Sinner (izquierda) sostiene su trofeo de campeón tras derrotar a Carlos Alcaraz (derecha) en la final del torneo de Wimbledon, el 13 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, US Open

