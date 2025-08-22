Erick Noriega sorprendió al hablar un portugués perfecto y reveló charla clave con Hernán Barcos para fichar por Gremio

El peruano se lució con el dominio del idioma del país de la zamba.

La llegada de Erick Noriega a Gremio marca un hito para el balompié peruano y un desafío personal para el exjugador de Alianza Lima. En su presentación oficial ante la prensa brasileña, el nuevo volante del ‘tricolor’ demostró no solo su determinación para integrarse de inmediato al fútbol de Brasil, sino también un dominio del portugués que generó asombro entre los periodistas presentes. La fluidez con la que respondió cada pregunta estableció un puente cultural y un mensaje claro sobre su disposición a adaptarse fuera de las canchas.

Desde el primer minuto de la conferencia de prensa en Porto Alegre, Noriega optó por dialogar en portugués. La reacción de los reporteros brasileños fue inmediata, quienes expresaron sorpresa por su nivel de manejo del idioma nacional. Ante la consulta de uno de ellos acerca de su evidente soltura con la lengua, el ‘Samurái’ explicó el origen de esta aptitud: “Me preguntaron cuando llegué aquí a Gremio, yo jugué con brasileños en Japón, entonces yo estaba todos los días con ellos y solo escuchaba portugués. Creo que escuchándolos a ellos, aprendí un poco, no es perfecto, pero da para entender”.

El paso de Noriega por el fútbol japonés no solo dejó huella en lo deportivo, sino que resultó clave para su noción intercultural y el aprendizaje espontáneo del idioma. “La cultura japonesa ayudó bastante para mi carrera. La verdad que con adaptación es difícil. Yo me demoré cuatro años en el Perú entonces adaptarme a las costumbres en Brasil, la verdad que es difícil pero no imposible, pero ya pasé por eso. Ahora le toca a mi familia adaptarse”, agregó.

En el marco de la presentación, Noriega compartió una anécdota que evidencia el papel fundamental del delantero argentino Hernán Barcos en su llegada a Gremio. El defensor reveló que antes de firmar contrato, buscó referencias e intercambió mensajes con el ‘Pirata’, quien supo alcanzar estatus de ídolo durante su etapa en el club de Porto Alegre. “Hablé con Barcos, me habló mucho del club, habló muy bien de las personas que trabajan aquí. De la ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí en Gremio”, detalló el jugador nacional, enfatizando la impresión positiva que recibió del goleador y la influencia que tuvo esa conversación en su decisión final.

Noriega puede debutar con Gremio ante Ceará

Con la inscripción formalizada, Erick Noriega podría sumar sus primeros minutos en el Brasileirao en el duelo que Gremio afrontará ante Ceará este sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en Porto Alegre. El encuentro toma relevancia tanto por la participación potencial del defensor como por la necesidad del elenco ‘tricolor’ de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla del campeonato doméstico. Según informaron medios locales y el propio canal oficial del club, el peruano ya se encuentra habilitado y bajo las órdenes del entrenador Mano Menezes, aunque su presencia desde el inicio dependerá de la evaluación técnica tras solo haber completado unas pocas jornadas de práctica con el grupo principal.

Frente al interrogante sobre su adaptación física y mental, Noriega expresó confianza en su desempeño reciente y en la experiencia acumulada antes de este salto a Brasil. “Vengo preparado con muchos partidos este año y me voy a esforzar para que el entrenador pueda contar conmigo lo antes posible”, afirmó para el canal oficial de su nuevo elenco. Esta declaración refuerza la voluntad del ‘Samurái’ de integrar cuanto antes la zaga o mediocampo, pese a la altísima competencia interna y el corto periodo de aclimatación.