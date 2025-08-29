Perú Deportes

Perú rechazó amistoso con selección asiática clasificada al Mundial 2026: FPF busca rivales de Conmebol

Antes de que ‘la bicolor’ consume su casi asegurada eliminación del Mundial de Norteamérica, desde las oficinas en San Luis descartaron que el seleccionado nacional se mida ante un similar con boleto a la justa del próximo año

Por José Manuel Quintana

Perú rechazó disputar un encuentro
Perú rechazó disputar un encuentro amistoso con una selección clasificada al Mundial 2026. - Crédito: FPF

La selección peruana de fútbol afrontará la última fecha doble de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con pie y medio fuera del certamen. El equipo de Óscar Ibáñez cerrará el proceso clasificatorio ante Uruguay y Paraguay.

En el contexto de la inminente eliminación —a seis puntos del repechaje y con siete goles de diferencia—, desde el continente asiático se pusieron en contacto con la Federación Peruana de fútbol para coordinar un encuentro amistoso. Se trata del representativo nacional de Uzbekistán, quien sacó boleto a la justa mundialista del 2026.

Conocida la invitación, desde las oficinas de la Villa Deportiva Nacional (Videna), decidieron declinarla. De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, la intención desde las autoridades de la FPF es que ‘la bicolor’ mida fuerzas ante conjuntos de su misma confederación. Por lo tanto, se desestimó que los aún dirigidos por Ibáñez no se vean las caras frente a los 'lobos blancos’.

Uzbekistán invitó a la Federación
Uzbekistán invitó a la Federación Peruana De Fútbol para disputar un compromiso amistoso. Crédito: X

Además, la idea de los altos mandos de la Federación es que ‘el equipo de todos’ dispute los compromisos amistosos en territorio estadounidense “y que mínimo uno de estos duelos sea con selección sudamericana”.

La continuidad de Óscar Ibáñez

Óscar Ibáñez asumió como director técnico de la selección peruana tras el fin del vínculo de Jorge Fossati. El exguardameta mantiene un récord al mando del equipo de una victoria (Bolivia en condición de local), una derrota (de visita en Venezuela) y dos empates (Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima).

Estos resultados, aunado al correcto funcionamiento que logró del equipo, postularon al nacido en Sáenz Peña, Argentina, como seleccionador de cara al próximo proceso. De acuerdo con Horacio Zimmermann, esta fecha doble será crucial para definir el futuro de Ibáñez en la selección peruana.

El periodista Horacio Zimmermann contó la decisión del presidente de la FPF si es que la 'bicolor' consigue buenos resultados en setiembre. (Video: Juego Cruzado)

Según el comunicador, Agustín Lozano, presidente de la Federación, abogaría por la continuidad del exportero de Universitario. El motivo principal es que fue el propio Lozano quien apostó por Lozano en un primer momento.

“El discurso de Lozano hacia adentro es que él eligió a Ibáñez. Si a Ibáñez le va bien esta fecha doble, no tengo ninguna duda de que Lozano saldrá con la camiseta puesta diciendo que Ibáñez es el nuevo técnico de la selección peruana que nos va a dirigir (las próximas Eliminatorias). 100%”, señaló Zimmermann en ‘Juego Cruzado’.

Un proceso para el olvido

La selección peruana inició unas nuevas Eliminatorias al Mundial bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Con el ‘Cabezón’ en el banquillo del conjunto peruano, el representativo nacional no encontró respuestas sobre el gramado de juego.

Desde los directivos de la Federación, decidieron ponerle fin a la etapa del adiestrador nacional. En su lugar, Jorge Fossati asumió en el cargo para la Copa América 2024 de Estados Unidos y lo que restaba del torneo clasificatorio.

Tabla de posiciones actualizada de
Tabla de posiciones actualizada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 - crédito Conmebol

La idea del ‘Nonno’ llegó parcialmente a los futbolistas con la franja roja en el pecho. En el certamen continental, el equipo se despidió en fase de grupos y luego consiguieron la primera victoria rumbo a Norteamérica ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Sin embargo, tal como ocurrió con Reynoso, desde las oficinas en San Luis decidieron terminar el contrato antes de lo estipulado. La llegada de Ibáñez generó un mejor semblante en el conjunto peruano, pero fue tardía.

Hoy por hoy, Perú se ubica en la novena posición en la tabla, a seis puntos de Venezuela, selección que ocupa la última plaza al Mundial. El panorama es el siguiente: si la ‘vinotinto’ suma al menos un punto, Perú le habría dicho adiós al sueño de clasificar a Mundial.

