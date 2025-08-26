Perú Deportes

Ricardo Gareca respondió si Alianza Lima lo buscó y señaló si dirigiría algún club en Perú: “La ‘U’ es una institución que quiero”

Jefferson Farfán le consultó al ‘Tigre’ sobre su posible incorporación al equipo ‘blanquiazul’ y regreso al fútbol peruano tras su paso por la selección de Chile

El 'Tigre', además, recordó su paso por Universitario de Deportes. (Enfocados)

La visita de Ricardo Gareca a Perú renovó la atención sobre su futuro profesional y sus vínculos con el fútbol local. Durante su participación en el programa de Youtube ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán, el exseleccionador nacional abordó los rumores acerca de un posible acercamiento de Alianza Lima para contratarlo como entrenador, así como la posibilidad de trabajar nuevamente en la Liga 1. El diálogo fue seguido atentamente por la prensa peruana y reavivó la expectativa sobre un eventual regreso del argentino a los banquillos nacionales.

En el segundo bloque del programa, Farfán consultó al ‘Tigre’ sobre la veracidad de supuestos contactos con la directiva ‘victoriana’: “¿Es verdad que usted ha sido tentado por Alianza Lima en algún momento?”, planteó el exjugador. La respuesta de Gareca dejó en claro la situación: “No, en algún momento hubo una conversación, que me dijeron, pero no oficial. Un tanteo no es igual que venga el presidente, se siente con vos y te ofrezca el equipo. Eso nunca ocurrió”, detalló el técnico argentino frente a cámaras.

El intercambio permitió a Farfán compartir su visión personal, expresando el deseo de haber compartido vestuario con el ‘Flaco’ durante los años en que defendió la camiseta de Alianza Lima. “A mí me hubiese gustado que el profe esté en Alianza, en el 2021 y 2022, justo los años en los que estuve yo, me hubiera encantado tenerlo nuevamente”, comentó el exfutbolista en el segmento publicado en Youtube.

El conductor agregó un elemento clásico del debate local: “Pero, profe acá en Perú, usted es más simpatizante de la ‘U’”, insinuó, a lo que Gareca respondió abiertamente: “Sí, la verdad que la ‘U’ me trató muy bien, la ‘U’ es una institución que quiero porque fue el único equipo que dirigí acá en Perú, me trataron muy bien”.

El entrenador ‘gaucho’ profundizó sobre lo que significa para él volver a trabajar en el país. Explicó que, más allá de los lazos profesionales, lo une a Perú una relación personal y afectiva que se ha fortalecido con los años. “Sí, Perú fíjate que a lo largo de los siete años y medio, no solamente me une la amistad de gente que he conocido, me ha gustado el país, sino que tengo cuestiones personales, alguna inversión que hice, me gusta el país, ahora que vine por el libro de Edwin Oviedo, yo vengo habitualmente sin que se entere nadie, siempre es un motivo de venir acá”, relató.

Ricardo Gareca respondió si tuvo
Ricardo Gareca respondió si tuvo contacto con Alianza Lima y dejó en claro su simpatía con Universitario de Deportes.

Ricardo Gareca elegió a Perú por encima de Chile

La historia reciente de Ricardo Gareca como entrenador incluye etapas decisivas tanto en Perú como en Chile, aunque solo en la primera logró dejar una huella profunda. El exseleccionador volvió a ser el centro de la escena pública durante la secuencia “Dame que te doy” de ‘Enfocados’, donde aceptó comparar sus experiencias en ambos países y responder una pregunta directa de Jefferson Farfán: “¿Perú o Chile?”.

Sin demora y con sinceridad, el ‘Tigre’ respondió: “Perú”. Argumentó que su identificación y afecto corresponden a los años que transitó tanto en Universitario de Deportes como en la selección nacional peruana, con la que vivió una etapa prolongada de éxitos y desarrollo profesional: “Siete años y pico, contra un año. Aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, pero no hay duda de eso. No hay duda y eso no significa faltarle el respeto a Chile”, expuso el técnico.

El entrenador argentino dio a conocer su preferencia entre la 'bicolor' y la 'roja'. (Video: Enfocados)

Aunque su estadía en Chile fue corta, Gareca se mostró agradecido por el trato, aunque admitió no haber logrado encontrar el camino al rendimiento esperado: “Chile fue un país bárbaro. No tengo nada que decir, la verdad que nos trataron muy bien, pero no le encontré la vuelta. No pudimos hacerlo funcionar habiendo buenos jugadores”, sentenció.

