Claudio Pizarro representó a Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania: apareció como leyenda cargando la Bundesliga

El eterno '14' llevó la ensaladera de la Bundesliga en la antesala de la definición de la Franz Beckenbauer Cup. | VIDEO: ESPN

Viejos recuerdos se han apoderado de los amantes de la Bundesliga cuando apreciaron desfilar a Claudio Pizarro en la antesala de la definición de la Supercopa de Alemania (llamada ahora Franz Beckenbauer Cup) acompañado de Cacau. Ambos aparecieron como leyendas de FC Bayern y Stuttgart, respectivamente.

Los clubes mencionados fueron los protagonistas de la lucha por el primer título oficial del periodo 2025/26. Representando a los ‘bávaros’ apareció Claudio Pizarro, mito absoluto muniqués por el enorme legado conseguido en sus más de dos décadas al servicio del fútbol alemán, cargando la ensaladera de la Bundesliga y dando la cara por los ‘rojos’ estuvo Cacau, ídolo sudamericano del club, sosteniendo la DFB Pokal.

En el medio del otrora delantero peruano y antiguo atacante brasileño-alemán estuvo Joel Beckenbauer, hijo de Franz Beckenbauer y miembro de la junta directiva de la Fundación de su desaparecido padre, detrás del trofeo de la Supercopa de Alemania.

Finalizado los actos protocolares, se dio inicio al atractivo partido que encontró una resolución muy inmediata por parte del Bayern Múnich. A los 18′ minutos, Harry Kane aprovechó una desatención en defensa para abrir la cuenta con un potente disparo lejano y, pasada la hora de juego, Luis Díaz sentenció todo con un testarazo, a pase de Serge Gnabry. Hubo descuento por parte de Jamie Leweling, pero fue demasiado tarde. Otro trofeo más para las vitrinas del Allianz Arena.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]