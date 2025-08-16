Perú Deportes

Claudio Pizarro representó a Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania: apareció como leyenda cargando la Bundesliga

Acompañado de un ídolo del Stuttgart, rival por la definición del nuevo título de la temporada 2025/26, el ‘Bombardero de los Andes’ se robó toda la atención por su condición de mito muniqués

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
El eterno '14' llevó la ensaladera de la Bundesliga en la antesala de la definición de la Franz Beckenbauer Cup. | VIDEO: ESPN

Viejos recuerdos se han apoderado de los amantes de la Bundesliga cuando apreciaron desfilar a Claudio Pizarro en la antesala de la definición de la Supercopa de Alemania (llamada ahora Franz Beckenbauer Cup) acompañado de Cacau. Ambos aparecieron como leyendas de FC Bayern y Stuttgart, respectivamente.

Los clubes mencionados fueron los protagonistas de la lucha por el primer título oficial del periodo 2025/26. Representando a los ‘bávaros’ apareció Claudio Pizarro, mito absoluto muniqués por el enorme legado conseguido en sus más de dos décadas al servicio del fútbol alemán, cargando la ensaladera de la Bundesliga y dando la cara por los ‘rojos’ estuvo Cacau, ídolo sudamericano del club, sosteniendo la DFB Pokal.

En el medio del otrora delantero peruano y antiguo atacante brasileño-alemán estuvo Joel Beckenbauer, hijo de Franz Beckenbauer y miembro de la junta directiva de la Fundación de su desaparecido padre, detrás del trofeo de la Supercopa de Alemania.

Finalizado los actos protocolares, se dio inicio al atractivo partido que encontró una resolución muy inmediata por parte del Bayern Múnich. A los 18′ minutos, Harry Kane aprovechó una desatención en defensa para abrir la cuenta con un potente disparo lejano y, pasada la hora de juego, Luis Díaz sentenció todo con un testarazo, a pase de Serge Gnabry. Hubo descuento por parte de Jamie Leweling, pero fue demasiado tarde. Otro trofeo más para las vitrinas del Allianz Arena.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Claudio PizarroBayern MúnichSupercopa de Alemaniaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Néstor Gorosito estudia la posibilidad de realizar algunas variantes

Alianza Lima vs ADT EN

Oliver Sonne debuta en la Premier League 2025/26: titular inesperado contra Tottenham en primera fecha

El ‘Vikingo’ convenció al entrenador Scott Parker por su buen desempeño en la pretemporada y su rendimiento sobresaliente en el último partido amistoso contra Lazio

Oliver Sonne debuta en la

Nolberto Solano llegó a Pakistán: recibimiento con collares de flores, resguardo de autoridades y reuniones con personal federativo

El ‘Maestrito’ fue recibido por todo lo alto en las primeras horas del sábado 16 de agosto. Inicia funciones como entrenador de la categoría Sub-23 de Pakistán, pero luego ocupará el rol de conductor en la selección nacional absoluta

Nolberto Solano llegó a Pakistán:

Partidos de hoy, sábado 16 de agosto: horarios, canal TV y resultados EN VIVO de los duelos

En Perú, Sudamérica y Europa se desarrollarán enfrentamientos clave desde tempranas horas que se transmitirán en directo por diversos canales de TV. Conoce todos los detalles de la agenda deportiva de hoy

Partidos de hoy, sábado 16

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo ‘rimense’ afronta un complicado desafío en la altura de Juliaca frente a un rival que urge sumar puntos para alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada. Sigue las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs Binacional EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: proponen que personas recluidas

Congreso: proponen que personas recluidas en cárceles de Perú trabajen de forma obligatoria

Elecciones 2026: este candidato tiene 34% de respaldo para la primarias, según Ipsos

Perú integra ranking de los países con más desacatos a la Corte IDH

Rafael Vela revela detalles de su reunión con López Aliaga y cuestiona ataques de Renovación Popular a los fiscales Lava Jato

Hijo de Dina Boluarte, David Gómez Boluarte, fue ascendido en Cancillería por comité que incluía a su tío

ENTRETENIMIENTO

César Vega hace ‘mea culpa’

César Vega hace ‘mea culpa’ tras declaraciones de Suheyn Cipriani: “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia capítulo con transmisión en vivo: “Es un desafío y hay nervios”, confesó Erick Elera

Día del Niño 2025: actividades y espectáculos para disfrutar con los pequeños de casa

Víctor Yaipén Jr. aclara la salida de Paul Michael de Orquesta Candela, con solo un mes en la agrupación, y descarta conflictos personales

Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo: América TV y Gisela Valcárcel deberán pagarle S/. 30 mil por caída en programa

DEPORTES

Alianza Lima vs ADT EN

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Oliver Sonne debuta en la Premier League 2025/26: titular inesperado contra Tottenham en primera fecha

Nolberto Solano llegó a Pakistán: recibimiento con collares de flores, resguardo de autoridades y reuniones con personal federativo

Partidos de hoy, sábado 16 de agosto: horarios, canal TV y resultados EN VIVO de los duelos

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025