Gol de Ian Wisdom tras notable acción individual en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2025

Ian Wisdom dejó su nombre bien firmado en el marcador del partido entre Sporting Cristal y Melgar , disputado este domingo 10 de agosto en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2025 . El joven mediocampista brilló con una gran acción individual y definió con precisión el primer gol del encuentro, venciendo la resistencia del arquero ‘rojinegro’ antes del cierre del primer tiempo.

