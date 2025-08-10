Perú Deportes

Gol de Ian Wisdom tras notable acción individual en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2025

La ‘joya’ del cuadro celeste abrió el marcador del partido en el estadio Alberto Gallardo con un remate preciso dentro del área antes del descanso

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El volante de 19 años abrió el marcador en el estadio Alberto Gallardo ante los 'rojinegros'. (Video: L1 MAX)

Ian Wisdom dejó su nombre bien firmado en el marcador del partido entre Sporting Cristal y Melgar, disputado este domingo 10 de agosto en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2025. El joven mediocampista brilló con una gran acción individual y definió con precisión el primer gol del encuentro, venciendo la resistencia del arquero ‘rojinegro’ antes del cierre del primer tiempo.

