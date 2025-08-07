Perú clasificó a cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025: ¿Qué país será su rival en esa instancia?

La selección peruana de vóley clasificó a cuartos de final de la Copa Panamericana 2025. Crédito: Norceca

La selección peruana de vóley dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025, aun después de cerrar la fase de grupos con una dura derrota ante Puerto Rico. El equipo dirigido por Antonio Rizola, que mostró solidez a lo largo del certamen, mantiene la mira puesta en el objetivo principal: llegar al podio. Ahora, el plantel se enfoca en el siguiente reto, con la convicción de avanzar en las rondas decisivas del torneo.

Si bien no tuvo el cierre deseado, la ‘bicolor’ demostró un buen nivel en la fase de grupos de la competencia. Contra todos los pronósticos, el equipo consiguió victorias claves ante rivales de peso. Primero superó a Cuba en un ajustado 3-2, y luego doblegó al anfitrión, México, por 3-1, resultados que reforzaron la confianza del grupo.

Su siguiente compromiso lo superó sin problemas: Perú impuso condiciones y venció con claridad a Costa Rica por 3-0, sellando una campaña positiva antes del último compromiso del Grupo A. Con la motivación en alto, el conjunto dirigido por Antonio Rizola buscó asegurar el liderato y el pase directo a semifinales, pero en la cancha se tropezó con el oponente más duro de la serie: Puerto Rico.

El elenco ‘bicolor’ no tuvo su mejor día y cayó 0-3 ante su rival boricua. Esta derrota excluyó a Perú del primer puesto del grupo y le negó el acceso directo a las ‘semis’. Sin embargo, las tres victorias previas bastaron para celebrar su clasificación a los cuartos de final, donde la selección buscará retomar el camino del triunfo para alcanzar un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El técnico de la selección peruana señaló por qué sufrieron caída ante las boricuas. (La Cátedra Deportes)

Rival de Perú en cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 aún está en curso y los cruces de los cuartos de final todavía no están definidos. La selección peruana, ubicada actualmente en el segundo puesto del Grupo A con 12 puntos, observa de cerca cómo se resuelve la parte final de esta etapa, especialmente el partido entre Puerto Rico (líder) y México (tercero) programado para esta noche. Puerto Rico suma 14 puntos y México, 10.

La ubicación final de Perú dependerá del resultado de ese encuentro. Si Puerto Rico se impone a México, el equipo dirigido por Antonio Rizola conservará el segundo lugar de su grupo y enfrentará al tercer clasificado del Grupo B, que muy probablemente sea Venezuela de acuerdo con el desarrollo y los pronósticos de esa serie.

Si México supera a Puerto Rico, Perú caería al tercer puesto. En ese escenario, la ‘bicolor’ se cruzaría en cuartos de final con el segundo del Grupo B, que sería Colombia. De todas formas, el plantel nacional se mantiene atento a estos desenlaces para conocer a su próximo rival y preparar su estrategia para intentar avanzar a las semifinales.

Tabla de posiciones del Grupo A antes de la disputa del México vs Puerto Rico. Crédito: Flashcore

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley están previstos para disputarse este viernes 8 de agosto, de acuerdo a la programación oficial de la Norceca, en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima. El partido de Perú se estaría realizando a partir de las 19:00 horas.

Sea cual sea el rival que tenga al frente, la ‘bicolor’ dará su mejor esfuerzo para clasificar a las semifinales de la competencia. De todas formas, ya mejoró su participación en la edición anterior, en la que finalizó en el décimo lugar. Ahora, claro, está aspirando mucho más alto.